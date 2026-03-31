Com2uS เผยเกมใหม่จากอนิเมะ "ปาร์ตี้แรงก์ A"

Com2uS เซอร์ไพรส์เปิดตัวโปรเจกต์เกมใหม่จากอนิเมะ "ลาก่อนปาร์ตี้แรงก์ A ผมคนนี้จะไปอยู่กับลูกศิษย์!" พร้อมวิดีโอตัวอย่างในงาน AnimeJapan 2026 และได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างล้นหลาม
Com2uS ได้ลงนามในข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับ Kodansha ซึ่งเป็นผู้ถือครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เพื่อพัฒนาและเปิดให้บริการเกมที่สร้างจากอนิเมะ "ปาร์ตี้แรงก์ A" ไปทั่วโลก โดย Com2uS วางแผนจะดึงเอาเสน่ห์จาก IP ต้นฉบับมาต่อยอดเป็นเกมแนว Interactive ที่มอบประสบการณ์สดใหม่ให้แก่ผู้เล่น
"ปาร์ตี้แรงก์ A" เป็นเรื่องราวของ Yuke Feldio พ่อมดแดงผู้ออกจากปาร์ตี้ท็อปแรงก์ แล้วไปรวมกลุ่มกับอดีตลูกศิษย์เพื่อทำภารกิจตะลุยดันเจี้ยน โดยเริ่มเปิดตัวในรูปแบบของไลท์โนเวล ก่อนจะถูกนำไปดัดแปลงและตีพิมพ์ในรูปแบบมังงะด้วยยอดขายสะสมกว่า 1.8 ล้านฉบับ นอกจากนี้ยังมีฉบับ TV อนิเมะที่ได้รับความนิยมจนกำลังจะมีซีซั่น 2 อีกด้วย
ในงาน AnimeJapan 2026 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา Com2uS ได้เซอร์ไพรส์เปิดตัวโปรเจกต์ดังกล่าว พร้อมยกขบวนเหล่านักพากย์อนิเมะขึ้นมาบนเวทีกิจกรรม ซึ่งเรียกเสียงตอบรับจากผู้ชมได้อย่างคึกคัก ทั้งยังเผยโฉม teaser ความยาวประมาณ 1 นาทีที่มี Yuke กับลูกศิษย์อย่าง Rain กับ Marina มาร่วมเตรียมต้อนรับการผจญภัยครั้งใหม่ในเกมนี้อีกด้วย
นอกจากนี้ Com2uS ได้จัดเต็มเอาใจแฟน ๆ ในงานด้วยการเปิดให้ทดลองเล่นเกม และกิจกรรมร่วมสนุกต่าง ๆ โดยเน้นไปที่ผลงานใหม่ที่กำลังจะมาถึงอย่าง "TOUGEN ANKI Crimson Inferno" และ "GACHIAKUTA: The Game" (ชื่อชั่วคราว) และนอกเหนือไปจากการประกาศเปิดตัวเกม "ปาร์ตี้แรงก์ A" Com2uS ยังวางแผนที่จะเสริมความแข็งแกร่งในตลาดระดับโลกอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดตัวเกมคุณภาพสูงที่สร้างจาก IP อนิเมะยอดนิยมอื่น ๆ อีกในอนาคต
ติดตามความเคลื่อนไหวของเกมจากอนิเมะ "ลาก่อนปาร์ตี้แรงก์ A ผมคนนี้จะไปอยู่กับลูกศิษย์!" ได้ที่ https://x.com/Aparidagame
