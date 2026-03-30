"กาจิอาคุตะ" เผยเกมเพลย์ของเหล่าฮีโร่นักเก็บขยะ

เวอร์ชันดัดแปลงวิดีโอเกมจากมังงะของญี่ปุ่น ที่มาในรูปแบบแอ็คชั่นอาร์พีจีเอาตัวรอด ณ ดินแดนเถื่อนด้วยพลังวิเศษจากอุปกรณ์ของรักของหวง
Com2uS ปล่อยตัวอย่างเกมเพลย์แรกโชว์ระบบการต่อสู้ของเหล่าตัวละครหลักภายใน GACHIAKUTA: The Game ผลงานเกมแนวแอ็คชั่นอาร์พีจีเซอร์ไววอลที่ดัดแปลงมาจากอนิเมะและมังงะในชื่อเดียวกัน โดยที่นำมาอวดมีอยู่ด้วยกัน 4 ตัวละคร ได้แก่ "รูโด ซูเรเบรก" พระเอกของเรื่องผู้มาพร้อมถุงมือคู่ใจ, "เอ็นจิน" หัวหน้าทีมเก็บกวาดผู้ถนัดใช้ร่มวิเศษ, "ริโย รีปเปอร์" อดีตนักฆ่าสาวผู้ใช้กรรไกรยักษ์ และอีกคนคือ "ซันกะ นิจิกุ" ครูผู้ฝึกสอนของรูโด กับไม้คทาของเขา
สำหรับการ์ตูน "กาจิอาคุตะ" (Gachiakuta) นั้นว่าด้วยเรื่องราวของ รูโด เด็กหนุ่มสลัมที่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรและถูกจับโยนลงไปใน The Pit หุบเหวทิ้งขยะที่ไม่มีใครรอดกลับมาได้ ที่นั่นเขาได้เรียนรู้วิธีดึงพลังความสามารถจากสิ่งของที่เรียกว่า "จิงกิ" เพื่อเอาไว้ล่าสัตว์ประหลาดขยะ อีกทั้งยังได้ล่วงรู้ว่าขุมนรกเบื้องล่างแท้จริงแล้วมันคือพื้นผิวโลก และตัวเขาเองได้ร่วงหล่นตกมาจาก The Sphere เกาะลอยฟ้าที่พวกคนรวยมีฐานะอาศัยอยู่ นั่นจึงเป็นแรงผลักดันให้เขาต่อสู้เพื่อหาทางกลับขึ้นไปแก้แค้นพวกโลกเบื้องบน
"GACHIAKUTA: The Game" เตรียมพัฒนาลงให้เล่นกันทั้งบนเครื่องคอนโซล PlayStation 5, Xbox Series รวมถึง PC โดยที่หน้าสตีมได้เขียนระบุไว้ชัดเจนว่าตัวเกมมีแผนรองรับซับไตเติ้ลภาษาไทยด้วย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
