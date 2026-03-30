เกมจีบไคจู "เซ็ตต้อน" เปิดให้เล่นฟรีบนเว็บบราวเซอร์!

Tsuburaya Productions เปิดตัว "Falling in Love with Zetton" เกมจีบหนุ่มที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสเรื่องราวความรักหวานปนขมกับ "เซ็ตต้อน" สัตว์ประหลาดชื่อดังจากอุลตร้าแมน พร้อมให้เล่นฟรีบนเว็บบราวเซอร์แล้ว
เรื่องราวของ "Falling in Love with Zetton" เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ตัวละครหญิงผู้เป็นตัวเอก ซึ่งผู้เล่นเป็นผู้ควบคุม บังเอิญชนกับ "เซ็ตต้อน" ระหว่างทางไปโรงเรียน ทำให้การ์ดเกม "อุลตร้าแมน" ของเธอร่วงลงพื้น เซ็ตต้อนไม่ได้พูดอะไร แต่ค่อย ๆ ย่อตัวลงและเก็บการ์ดที่กระจัดกระจายด้วยมือยักษ์ของเขา... หลังจากมาถึงโรงเรียน ครูได้กล่าวถึงนักเรียนใหม่ที่ย้ายเข้ามา และนักเรียนใหม่คนนั้นก็คือเซ็ตต้อน
แถลงการณ์จาก Tsuburaya ระบุว่า พวกเขาเปิดตัวเกมบนเว็บนี้โดยหวังให้ผู้เล่นได้สัมผัสเรื่องราวความรักที่ทั้งหวานและขมขื่นกับเซ็ตต้อนอย่างเต็มที่ โปรดเตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้ให้พร้อม เพราะเกมนี้มีฉากจบมากกว่า 10 แบบ รอให้ผู้เล่นได้ค้นพบความเป็นไปได้สำหรับอนาคตของพวกเขากับเซ็ตต้อน
ตัวเกมรองรับหลายภาษาทั้ง ญี่ปุ่น จีนตัวเต็ม จีนตัวย่อ อังกฤษ และเกาหลี และอนุญาตให้ผู้เล่นสร้างวิดีโอหรือสตรีมเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การเล่นเกมของตนเองได้ สามารถเข้าไปเล่นได้ฟรีที่เว็บไซต์ https://cdn.m-78.jp/zetton/1000000000000/en/index.html
