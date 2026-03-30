"แจ็ค แบล็ค" อยากร่วมแสดงหนังจากเกม Yakuza

"แจ็ค แบล็ค" ผู้ให้เสียง Bowser ในภาพยนตร์แอนิเมชั่น The Super Mario Galaxy Movie ให้สัมภาษณ์กับ ScreenRant เผยว่าเขาอยากร่วมแสดงในภาพยนตร์คนแสดงที่ดัดแปลงจากเกมคลาสสิกของ SEGA อย่าง "Yakuza"
"แจ็ค แบล็ค" นักแสดงฮอลลีวูดที่มีผลงานมากมาย รวมถึงภาพยนตร์แอนิเมชั่นดัดแปลงจากวิดีโอเกมเรื่องล่าสุดอย่าง The Super Mario Galaxy Movie ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉาย และได้เปิดเผยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะมีส่วนร่วมในภาพยนตร์คนแสดงที่ดัดแปลงจากวิดีโอเกมอีกเรื่องคือ "Yakuza" ของ SEGA
แจ็ค แบล็ค กล่าวว่าเขาอยากมีส่วนร่วมใน Yakuza มาก ๆ แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีบทบาทไหนที่เหมาะสมกับเขาบ้าง เช่น บทบาทชาวอเมริกันที่มีน้ำหนักเกินเล็กน้อย เขาหวังว่า SEGA จะติดต่อเขาและให้โอกาสเขา
ซีรีส์เกม Yakuza เปิดตัวครั้งแรกในช่วงปลายปี 2005 และถูกดัดแปลงเป็นละครคนแสดงหลายครั้งนับตั้งแต่ปี 2549 ละครคนแสดงเรื่องล่าสุดคือ "Yakuza powered by Nihontuitsu ซึ่งปัจจุบันสามารถรับชมได้ฟรีทาง Bahamut, GameFever, SEGAasia และช่องทางอื่น ๆ
