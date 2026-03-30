นักแปล "Kingdom Come Deliverance 2" ถูกเลิกจ้างก่อนให้ AI ทำแทน

Max Hejtmánek อดีตนักแปลภาษาเช็ก-อังกฤษของ Warhorse Studios ทีมพัฒนาเกม "Kingdom Come Deliverance 2" เปิดเผยว่าเขาถูกเลิกจ้างโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพราะบริษัทจะใช้ AI เข้ามาทำงานแทน
Warhorse Studios สตูดิโอพัฒนาเกมที่มีสำนักงานใหญ่ในสาธารณรัฐเช็ก ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 และเป็นที่รู้จักกันดีจากซีรีส์เกม "Kingdom Come Deliverance" ซึ่งเป็นเกมแอ็กชั่นอาร์พีจีโลกเปิดในยุคกลาง เกมภาคแรกวางจำหน่ายในปี 2018 และได้รับการตอบรับที่ดี และภาคต่อวางจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ทั้งสองเกมได้รับรีวิวในเชิงบวกอย่างมากบน Steam
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา Max Hejtmánek อดีตพนักงานของ Warhorse Studios ได้โพสต์บน Reddit เผยว่าเขาถูกเลิกจ้างโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โดยเขาทำงานในตำแหน่งนักแปลภาษาเช็ก-อังกฤษ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 โดยรับผิดชอบในการแปลเกม Kingdom Come Deliverance และ DLC ตั้งแต่บทสนทนา เควสต์ ชื่อไอเทม และข้อความต่าง ๆ และบางครั้งก็มีส่วนร่วมในสื่อการตลาดด้วย
อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 27 มีนาคม 2026 เขาถูกเรียกเข้าประชุมและได้รับแจ้งว่า "เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัทและประหยัดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป ตำแหน่งของผมจะหมดความจำเป็น และงานแปลทั้งหมดในอนาคตจะถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบ"
"เรื่องนี้ทำให้ผมตกใจมาก ก่อนหน้านี้ บริษัทเคยหารือกันเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการนำระบบแปลภาษาด้วย AI มาใช้ และผมก็แสดงจุดยืนคัดค้านอย่างชัดเจนและหนักแน่นเสมอ แต่ผมไม่คิดว่ามันจะส่งผลกระทบต่องานของผม แน่นอนว่าความคิดนี้อาจเคยแวบเข้ามาในหัวผมหลายครั้ง แต่ผมคิดอย่างไม่รอบคอบว่าความพยายามและความสำเร็จของผมในสตูดิโอเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้ผมต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกแทนที่ในระยะสั้น"
"ผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจว่าการแพร่หลายอย่างรวดเร็วของ AI กำลังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเกมและภาคส่วนอื่น ๆ อีกมากมาย ผมคิดว่าคุณควรทราบด้วยว่าบริษัทที่สร้างเกมที่ผู้คนชื่นชอบนั้นวัดผลงานของพนักงานอย่างไร รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วย" Max กล่าว
โพสต์ดังกล่าวจุดประกายการถกเถียงอย่างกว้างขวาง โดยบางคนตั้งคำถามถึงความถูกต้องของบทความนั้น ต่อมา Max Hejtmánek ได้ตอบกลับและแก้ไขโพสต์ โดยระบุว่าเขาได้ตรวจสอบโปรไฟล์ LinkedIn ของเขากับผู้ดูแล Reddit แล้ว เขายังขอบคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใยและเน้นย้ำว่า "โปรดอย่าคุกคามใครที่ Warhorse Studios หรือเขียนรีวิวเชิงลบที่เป็นอันตรายในหน้า Steam ผมแค่ต้องการให้ผู้คนได้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรมเกม"
อย่างไรก็ตามทาง Warhorse Studios ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้ใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้
