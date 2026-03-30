"Teamfight Tactics: Space Gods" ปลุกพลังทวยเทพ 15 เม.ย.นี้

Teamfight Tactics (TFT) เปิดตัวเซ็ตใหม่ล่าสุด Teamfight Tactics: Space Gods เซ็ตที่ 17 ที่จะพาผู้เล่นไปสัมผัสพลังอันยิ่งใหญ่ ช่วงชิงความโปรดปรานจากเหล่าทวยเทพ เตรียมอัปเดตบนแพลตฟอร์มมือถือและ PC ในวันที่ 15 เมษายนนี้
Space Gods เชื้อเชิญเหล่าผู้เล่นเข้าสู่พรมแดนสุดท้ายที่อัดแน่นไปด้วยเหล่าทวยเทพผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งล้วนมองหาแชมเปี้ยนที่คู่ควรเพื่อประทานพลังแห่งจักรวาลอันไร้ที่สิ้นสุดให้ แสดงตัว แสดงฝีมือ และทำให้เหล่าทวยเทพสุดแกร่งประทับใจไปกับอัปเดตเกมฟรี ซึ่งเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ PBE ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม และปล่อยตัวบนแพลตฟอร์มมือถือและ PC ทั้งหมดในวันพุธที่ 15 เมษายน
ในวิดีโอ TFT Dev Drop ที่เพิ่งปล่อยไป Riot Games นำเสนอไฮไลต์เกมเพลย์เหนือจินตนาการของ Space Gods ซึ่งประกอบด้วยเหล่าเทพเจ้าทรงเสน่ห์ แชมเปี้ยนและคุณสมบัติที่ไม่เคยมีมาก่อน รวมถึงของตกแต่งสุดตระการตา อีกทั้งเซ็ตนี้ยังนำเสนอกลไกใหม่อย่างมิติแห่งทวยเทพ (Realm of the Gods) ซึ่งนำตลาดสรวงสวรรค์เข้ามาแทนที่รอบวงล้อร่วมดั้งเดิมของ TFT และนำเสนอเหล่าเทพเจ้าแบบตัวเป็น ๆ Space Gods มาพร้อมกับประสบการณ์ที่สดใหม่และเพลิดเพลิน ซึ่งผสมผสานความเป็นไซไฟและแฟนตาซีเข้าด้วยกันสำหรับทั้งผู้เล่นหน้าเก่าและหน้าใหม่
นี่คือทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเซ็ตใหม่ที่กำลังจะมา
แชมเปี้ยน
Space Gods เปิดตัวรายชื่อแชมเปี้ยนระดับจักรวาลผู้กระตือรือร้นที่จะสักการบูชาเหล่าทวยเทพแสนทรงพลัง พร้อมเข้าต่อสู้เพื่อมุ่งไปสู่แนวหน้าแห่งพรมแดนสุดท้าย!
• แชมเปี้ยนโปรดของแฟน ๆ อย่าง Master Yi, Pyke และ Maokai กลับมาเยือน Convergence อีกครั้งตามคำเรียกร้อง ขณะที่ Fiora, Shen, Vex, Graves และ Blitzcrank ก็ก้าวสู่สังเวียนในฐานะแชมเปี้ยนราคา 5 ทองเป็นครั้งแรก พร้อมด้วย Morgana, Sona, Jhin, Zed และ Bard
• LeBlanc มาพร้อมสกินสุดพิเศษเฉพาะ TFT จากไลน์สกินที่เพิ่งปล่อยไปไม่นานใน League of Legends
ยูนิตซัมมอนหลัก
Space Gods เปิดตัวยูนิตซัมมอนใหม่เอี่ยมอย่าง Bia และ Bayin คู่หูแม่ลูกสุดลึกลับ และ Primordian Swarmling ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโหมดเกม Swarm สุดฮิตที่เปิดให้เล่นใน League of Legends
คุณสมบัติและเผ่า
Space Gods มาพร้อมคุณสมบัติและเผ่าใหม่ ๆ สุดล้ำ พร้อมท้าทายผู้เล่นให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเดินทางสู่พรมแดนสุดท้าย:
• Meeple: Meeple ก็ตามชื่อเลย เป็นคุณสมบัติของ Meep นั่นเอง! Meeple คือแชมเปี้ยนนักท่องอวกาศ ที่เดินทางไปพร้อมกับเหล่า Meep คู่ใจ ซึ่งเข้าร่วมการต่อสู้และเสริมพลังสกิลของพวกเขาในแบบ Meep Meep เมื่อคุณใช้งานและเพิ่มดาว Meeple ไปเรื่อย ๆ ก็จะยิ่งเจอ Meep มากขึ้นเท่านั้น! ซึ่งหนึ่งใน Meep นั้นทรงพลังอย่างมาก จนถึงขั้นที่เราทำให้เธอกลายเป็นแชมเปี้ยนพิเศษเฉพาะ TFT ในชื่อ Meepsie แชมเปี้ยนสายแทงค์ราคา 2 ทอง!
• Anima: Anima คือคุณสมบัติความเสี่ยงสูงประจำ Space Gods ที่จะมอบทรัพยากรให้คุณในทุกครั้งที่พ่ายแพ้ และทุกครั้งที่โค่นล้มศัตรู โดยเมื่อสะสมทรัพยากรครบ 100 หน่วย พวกเขาจะสร้างต้นแบบอาวุธ Anima ชิ้นใหม่ขึ้นมา ซึ่งสามารถเลือกรับ หรือเก็บทรัพยากรไว้ใช้กับอาวุธที่ทรงพลังกว่าในครั้งถัดไป อาวุธ Anima สามารถใส่ให้กับแชมเปี้ยนตัวไหนก็ได้ แต่จะมียูนิต Anima เฉพาะที่สามารถใช้งานอาวุธนั้นได้ดีกว่าใคร Anima ถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคุณสมบัติความเสี่ยงสูงในเซ็ตก่อน ๆ ขณะที่ยังคงสนับสนุนการเล่นแบบ Flex ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เซ็ต 16 ประสบความสำเร็จอย่างสูง
• Dark Star: ยูนิต Dark Star ทรงพลังมากจนสามารถสร้างหลุมดำได้ พวกเขาจะสร้างหลุมดำขนาดใหญ่ไว้ข้างสนาม ซึ่งกลืนกินศัตรูที่พลังชีวิตเหลือน้อย ยิ่งเพิ่มจุดเปลี่ยนมากขึ้นไป ยูนิต Dark Star ที่แข็งแกร่งที่สุดก็จะขยายร่างยักษ์ และได้รับโบนัสจากทั้งคุณสมบัติมากขึ้นไปอีก
• Stargazer: Stargazer เปิดเผยกลุ่มดาวที่แตกต่างกันในทุก ๆ เกม ซึ่งเข้ามากำหนดรูปแบบช่องที่จะเสริมพลังพันธมิตรในรูปแบบที่ต่างไป โดยเมื่อคุณเลเวลอัป พวกเขาก็จะยิ่งเปิดเผยช่องเพิ่มเติมมีกลุ่มดาวทั้งหมด 7 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมาพร้อมเอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันไป อีกทั้งหนึ่งในยูนิต Stargazer อย่าง Lulu ยังเปลี่ยนแปลงสกิลของเธอไปตามกลุ่มดาวประจำเกมนั้น ๆ ด้วย!
• Factory New: แชมเปี้ยน 5 ทองสุดพิเศษของเราอย่าง Graves มาพร้อมคุณสมบัติ Factory New ที่เปิดโอกาสให้คุณเลือกอัปเกรดถาวรให้กับเขาในทุก ๆ สองสามรอบ ไม่ว่าจะมองหาแทงค์อีกสักตัว หรือแครี่ดาเมจหนัก ๆ Factory New ก็จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนโฉมเขาได้ตามต้องการ!
• Mecha: คุณสมบัตินี้ประกอบด้วยยูนิต 3 ตัวที่สามารถแปลงเป็นร่างสุดยอดได้ โดยร่างแปลงจะใช้ช่องทีม 2 ช่อง ได้รับโบนัสค่าสถานะและสกิลเพิ่มเติม และเพิ่ม +1 แก่ตัวคุณสมบัติด้วย
• Fateweaver: Fateweaver มาพร้อมความแม่นยำ หมายความว่าสกิลของพวกเขามีโอกาสติดคริติคอลตั้งแต่ต้น! ยิ่งเล่น Fateweaver มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งโชคดีเท่านั้น ทำให้สกิลของแต่ละยูนิตมีโอกาสอัปเกรดเป็นเวอร์ชันที่แข็งแกร่งขึ้น
เทพเจ้า
เหล่าแชมเปี้ยนที่โด่งดังที่สุดของ TFT บางส่วนได้รับการยกระดับกลายเป็นเทพผู้ปกครอง! ได้แก่:
• Soraka เทพแห่งดวงดารา
• Yasuo เทพแห่งห้วงลึก
• Ahri เทพแห่งความมั่งคั่ง
• Thresh เทพแห่งพันธสัญญา
• Kayle เทพแห่งกฎระเบียบ
• Varus เทพแห่งความรัก
• Evelynn เทพแห่งความปรารถนา
• Ekko เทพแห่งกาลเวลา
• Aurelion Sol เทพแห่งความพิศวง
กลไกเซ็ต: มิติแห่งทวยเทพ
• กลไกเซ็ตอย่าง "มิติแห่งทวยเทพ" คือตลาดสรวงสวรรค์ที่เปิดโอกาสให้เหล่าทวยเทพมอบข้อเสนอแก่ผู้เล่น และเข้ามาแทนที่รอบวงล้อร่วมแบบดั้งเดิมของ TFT ในเซ็ตนี้
• ในตอนเริ่มเกม ระบบจะสุ่มเลือกเทพเจ้า 2 องค์ และพาคุณเดินทางไปยังมิติแห่งทวยเทพ เพื่อเชื้อเชิญผู้เล่นและมอบรางวัลให้
• ในช่วงกลางของแต่ละด่าน ผู้เล่นจะได้เดินทางกลับไปยังมิติทวยเทพ และเลือกข้อเสนอที่มอบให้โดยเทพเจ้าทั้งสององค์ เลือกรับพรจากเทพองค์ใดองค์หนึ่งอย่างน้อยสองครั้งในด่าน 2, 3 และ 4 เพื่อสวามิภักดิ์ต่อเทพองค์นั้น จากนั้นในด่าน 4-7 เทพที่คุณเลือกจะมอบพรพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เป็นรางวัล!
Augment
• มี Augment ใหม่ประมาณ 40 ชิ้นใน Space Gods ซึ่งรวมถึง Hero Augment 8 ชิ้น ที่มอบสกิลใหม่ให้แชมเปี้ยนเพื่อเปิดหนทางใหม่ ๆ โดยมี Hero Augment หนึ่งชิ้นที่จะมอบ Zed แชมเปี้ยน 5 ทองสุดพิเศษที่สร้างร่างแยกของตัวเองได้แบบไม่สิ้นสุดให้ด้วย
ไฮไลต์ของตกแต่ง
• แชมเปี้ยน Chibi
- Chibi Battle Bat Xayah
- Chibi Star Guardian Syndra
- Prestige Chibi Star Nemesis Morgana
• นักวางแผน Unbound
- Chosen of the Wolf Katarina Unbound
- Dark Star Mordekaiser Unbound
• สกิน Arena
- Star Nemesis Arena
• สกินประตูมิติ
- Sharing Is Caring
Noemi Coute หัวหน้าฝ่ายออกแบบเซ็ต กล่าวว่า “Space Gods คือการผสมผสานระหว่างไซไฟและแฟนตาซี และเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ทีมงานร่วมมือกันมากที่สุด เราอยากนำความรู้จากเซ็ตก่อน ๆ มาสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยเฉพาะการแทนที่วงล้อด้วย ‘มิติแห่งทวยเทพ’ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้มีปฏิสัมพันธ์กับเทพเจ้าในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน”
Teamfight Tactics: Space Gods พร้อมให้ผู้เล่นเข้าสู่สนามแห่งจักรวาลในวันที่ 15 เมษายนนี้ เตรียมตัวให้พร้อม แล้วออกไปพิสูจน์ว่าคุณคู่ควรกับพลังของเหล่าทวยเทพหรือไม่
