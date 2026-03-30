Review: Dissidia Duellum Final Fantasy คงดีแท้ ถ้าไม่แพ้แนวตั้ง

แนวเกม บอสแบทเทิลอารีน่า
ผู้ให้บริการ Square Enix
ระบบ iOS, Android
เกมแอ็คชั่นรวมดาราไฟนอลฯฉบับคลายเครียดเล่นง่ายที่สุดในปฐพี ขอแค่พยายามปรับตัวให้คุ้นชินกับมุมมองแนวดิ่งเท่านั้นพอ
สำหรับเหตุการณ์ในเกม Dissidia Duellum Final Fantasy มันเป็นเหมือนกับภาคแยกเดี่ยวที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับผลงานภาคเก่าก่อนในซีรีส์ เมื่อเหล่านักรบแห่งแสงได้ถูกเทเลพอร์ตมาสู่มหานครโตเกียวยุคปัจจุบัน แล้วทันใดนั้นเองพวกมอนสเตอร์จู่ๆก็ปรากฎกายขึ้นดูดกลืนพลังงานชีวิตของชาวเมือง เพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์เหล่าฮีโร่แห่งแสงทั้งหลายจึงมารวมตัวกันแบบมิได้นัดหมายและร่วมกันต่อสู้ขับไล่เหล่าอสูร ทว่าหลังจบศึกเหล่าฮีโร่กลับพบว่าพลังบางส่วนของพวกเขาถูกดูดแย่งชิงไปทำให้ไม่เทพเก่งกาจเหมือนอย่างเคย นั่นเลยเป็นที่มาของศึกสงครามการต่อสู้ครั้งใหม่เพื่อรักษาสันติสุขและทวงพลังที่หายไปกลับคืนมา โดยมีเจ้าหนูตัวน้อย "เรน" เป็นศูนย์กลางดำเนินเรื่องราวที่คอยเชื่อมโยงพวกเขากับโลกใบใหม่
ตัวเกมจะให้เราจับมือถือขึ้นมาเล่นในแนวตั้งผ่านระบบการบังคับควบคุมที่สามารถเล่นสนุกได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว บริเวณด้านล่างของจอโทรศัพท์จะเป็นพื้นที่สำหรับ Movement Pad เอาไว้ลากบังคับตัวละครให้เดินไปยังจุดหมายที่ต้องการ ส่วนบริเวณพื้นที่ตรงกลางจอจะเอาไว้เลื่อนมุมกล้องหันซ้ายหันขวา เวลาจะโจมตีใส่ศัตรูก็แค่พาตัวละครเดินเข้าไปหามันใกล้ๆแล้วระบบจะจัดการตีให้โดยอัตโนมัติ อยากจะปล่อยท่าไม้ตายก็แค่แตะรูปไอคอนสกิลที่ต้องการแล้วลากเข้าไปในวง เรียกว่าสะดวกง่ายดาย เพียงแต่อาจต้องใช้เวลาปรับตัวให้ชินมือกันสักเล็กน้อย
กฎกติกาจะให้เราต่อสู้แข่งขันกันแบบทีม 3 vs 3 หน้าที่หลักๆของเราคือการเก็บเกี่ยวสะสมแต้ม Bravery Point ให้ได้มากที่สุด วิธีฟาร์มง่ายสุดคือการไล่ตีทำลายแท่งเสาคริสตัลสีม่วงที่ประจำอยู่ตามจุดต่างๆ โดยแท่งคริสตัลเหล่านี้มักจะมีพวกสมุนกีกี้คอยคุ้มกันอยู่ ทว่าการเอาชนะพวกมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนักเมื่อเทียบกับอีกวิธีหนึ่งที่เราต้องไปท้าตีท้าต่อยกำจัดผู้เล่นทีมฝ่ายตรงข้ามเพื่อช่วงชิงขโมยแต้ม Bravery Point ของเขามา
โดยแต้ม Bravery Point ที่ว่านี้ มันจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการกำจัดบอสใหญ่ หากไม่มีมันเราก็มิอาจทำแดเมจทะลุทะลวงเกราะของบอสได้เลย พวกเราจึงต้องหมั่นพยายามเก็บสะสมแต้มสีฟ้าดังกล่าวให้ขึ้นเต็มแม็กซ์จนถึงขีดสุด 9999 เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Bravery Burst อัดสกิลทักษะรัวกระหน่ำใส่บอสในช่วงเวลาจำกัด ฉะนั้นภาพรวมเกมเพลย์จะดำเนินไปแบบวนลูป เริ่มมาวิ่งไปตีแท่งคริสตัล ได้แต้มสีฟ้ามาก็เอาไปตีบอส พอใช้แต้มจนหมดก็วกกลับไปตีแท่งคริสตัลใหม่หรือแย่งเอาจากผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม วนเวียนอยู่อย่างนี้จนกว่าจะมีทีมใดสามารถลดเลือดบอสได้หมดหลอดก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไปในแมตช์นั้น
ด้านตัวละครไฟนอลฯจะถูกแบ่งออกเป็น 4 คลาสตามบทบาทในสมรภูมิ ได้แก่ Agile สายสปีดคล่องแคล่วว่องไวหาตัวจับยากอย่างเจ๊ไลท์นิ่ง, Melee สายเน้นโจมตีหนักหน่วงตีคนก็แรงตีบอสยิ่งดีอย่างพี่เมฆ, Ranged สายถนัดยิงสร้างแดเมจจากระยะไกลแต่ตัวค่อนข้างบอบบางอย่างสาวรีนัว และสุดท้าย Support สายสนับสนุนเน้นบัฟสลับฮีลแถมยังแบ่งแต้ม Bravery ให้เพื่อนได้ด้วยตัวละครในสายนี้ก็อย่างคุณปู่นักรบแห่งแสงเป็นต้น ซึ่งตัวละคร ณ ปัจจุบันถือว่ายังมีให้เลือกใช้งานน้อยอยู่และที่ขนมาล้วนเป็นฝ่ายพระเอกแทบทั้งสิ้น คนที่อยากปั้นอยากเล่นเป็นดาวร้ายในดวงใจคงต้องอดทนรอไปก่อนนะ
ตัวละครของเราจะเก่งกาจหรือเกลือกากนั้นอยู่ตรง "การ์ดอบิลิตี้" ที่เราติดตั้งสวมใส่ให้กับเขา โดยมันถูกแบ่งออกเป็นหลายเกรดหลายระดับ ตั้งแต่เกรดต่ำสุด Normal, Rare, Super Rare ไปจนถึงเกรดพรีเมียมขั้นสุด Ultra Rare แน่นอนว่ายิ่งการ์ดระดับหายากเท่าไหร่ พลังความสามารถของสกิลก็จะยิ่งแรง ส่งผลให้ตัวละครแข็งแกร่งโดดเด่นแซงหน้าผู้เล่นคนอื่นๆมากเท่านั้น ซึ่งการ์ดอบิลิตี้ส่วนใหญ่สามารถหามาได้ฟรีจากหลากหลายช่องทาง แต่ถ้าอยากได้ของดีจริงๆก็คงต้องพึ่งดวงพึ่งทุนทรัพย์สุ่มตู้กาชากันเอาเอง
"ความรู้สึกหลังจากได้ลองเล่น Dissidia Duellum Final Fantasy มันดูเป็นเกมที่ยังหาจุดสมดุลตรงกลางไม่ได้สักที คนที่ชื่นชอบแนวแอ็คชั่นก็ติดปัญหากับมุมมองแนวตั้งที่ค่อนข้างแคบ ในขณะเดียวกันคอการ์ดเกมเองก็คงปวดหัวกับการบังคับควบคุมตัวละครที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจ เหมือนทาง สแควร์เอนิกส์ พยายามเหยียบเรือสองแคม จีบแฟนคลับสองกลุ่มไปพร้อมๆกัน จนสุดท้ายพากันพลัดตกน้ำไปไม่ถึงจุดหมายด้วยกันทั้งคู่"
ระดับความสนุก
ช่องทางดาวน์โหลด:
Android Google Play
iOS App Store
ค่าบริการดาวน์โหลด: ฟรี
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจManagerGameทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*