"Genshin Impact" เวอร์ชันจันทราที่ 6 สู่แดนเหนือ Mondstadt 8 เม.ย.นี้!

HoYoverse เปิดตัว Genshin Impact เวอร์ชันจันทราที่ 6 พานักเดินทางออกผจญภัยสู่ดินแดนและฟากฟ้าทางตอนเหนือของ Mondstadt และพบกับตัวละครใหม่ Linnea ภูตจาก Snezhnaya เตรียมอัปเดตในวันที่ 8 เมษายนนี้
เมื่อ Mondstadt ขยายพื้นที่ไปทางทิศเหนือมากยิ่งขึ้นในเวอร์ชันจันทราที่ 6 ผู้เล่นจะสามารถเดินทางผ่านทุ่งดอกไม้ที่ทอดยาวไปยังท่าเรือ Dornman ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าอันคึกคักของภูมิภาคได้ และที่อยู่สูงขึ้นไปเหนือผืนดินคือที่ตั้งของวิหารแห่งมิติอันลึกลับ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมเศษเสี้ยวที่สร้างโดย Asmoday ผู้ปกครองแห่งฟากฟ้าและห้วงมิติ ภายในวิหาร ผู้เล่นจะได้ก้าวเข้าสู่พื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Liyue และ Sumeru ในยุคโบราณ รวมถึงอารยธรรมแบบผสมผสานอีกมากมาย ผู้เล่นสามารถใช้กลไกปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนใครนี้ ในการควบคุมและปรับเปลี่ยนรูปร่างของมิติภายในพื้นที่เหล่านี้ได้ เพื่อทำให้เส้นทางและความลับที่ซ่อนอยู่ปรากฏขึ้น การไขปริศนาของวิหารแห่งมิติจะทำให้ผู้เล่นมีโอกาสได้หวนรำลึกถึงการผจญภัยของตนเอง และค่อย ๆ เปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ปกครองแห่งมิติผู้ลึกลับให้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น บอสใหม่ Watcher: Fallen Vigil ยังแฝงตัวอยู่ในถิ่นทุรกันดารนอกท่าเรือ Dornman เพื่อรอคอยการท้าทายจากผู้เล่น
ในเวอร์ชันจันทราที่ 6 จะเป็นการเปิดตัว Linnea ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของกิลด์นักผจญภัย อีกทั้งยังเป็นตัวละคร 5 ดาวผู้ใช้ธนูธาตุหินตัวใหม่ล่าสุด ในการต่อสู้ Linnea ทำหน้าที่เป็นตัวละครสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับทีมที่เน้นปฏิกิริยาตกผลึกจันทรา ทั้งยังสามารถเปลี่ยนปฏิกิริยาตกผลึกน้ำและหิน ให้กลายเป็นปฏิกิริยาตกผลึกจันทราได้อีกด้วย เมื่อเรียก Lumi ที่เป็นคู่หูของเธอออกมา เธอจะสามารถเพิ่มความเสียหายของปฏิกิริยาตกผลึกจันทรา พร้อมทั้งลดความต้านทานหินของศัตรูลงได้ เมื่อกดใช้สกิลธาตุ Linnea จะสามารถสร้างความเสียหายหินจากนอกสนามได้อย่างต่อเนื่อง หรือสร้างความเสียหายจากปฏิกิริยาตกผลึกจันทราอย่างมหาศาลได้ในครั้งเดียว นอกจากนี้ เธอยังสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้ทั้งทีมผ่านท่าไม้ตายของเธอได้อีกด้วย ในการผจญภัยในโลกกว้าง การค้นพบสัตว์หายากชนิดใหม่ ๆ และการค้นพบทางธรรมชาติอื่น ๆ จะช่วยให้ Linnea ได้รับเข็มกลัดทำมือเพื่อนำไปตกแต่งกระเป๋าเป้ของเธอ
ในเวอร์ชันจันทราที่ 6 กิจกรรมอธิษฐานในช่วงครึ่งแรกจะมีการเปิดตัว Linnea พร้อมกับการกลับมาของ Chasca ในขณะที่ Nefer และ Lauma จะกลับมารีรันอีกครั้งในช่วงครึ่งหลัง ยิ่งไปกว่านั้น การอธิษฐานรวมปรารถนาตัวละครจาก Fontaine ก็จะเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเช่นกัน
กลับมาที่ Nod-Krai ผู้เล่นจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นโดยสมาคมการค้า Voynich ที่ซึ่งพวกเขาจะต้องพยายามแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดจากพ่อค้าผู้ทรงอิทธิพลบางราย โดยงานแสดงสินค้าครั้งนี้ยังมีกิจกรรมมากมายให้สำรวจ ผู้เล่นสามารถร่วมมือกันประสานงานการโจมตีทางอากาศใส่ศัตรู ได้โดยการใช้นวัตกรรมล้ำสมัยจากทั่วทั้ง Teyvat หรือจะไปทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองในเกมยิงกระสุนตามสีก็ได้เช่นกัน ซึ่งการสำเร็จการท้าทายเหล่านี้จะมอบรางวัลเป็นโอกาสในการเชิญ Jahoda เข้าร่วมทีมฟรี
ในขณะเดียวกัน แดนอัศจรรย์พันดาราจะได้รับการอัปเดตเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเล่น ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความจุของล็อบบี้ เครื่องมือแก้ไขเอฟเฟกต์พิเศษใหม่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขสกิล และส่วนประกอบ UI ใหม่สำหรับเหล่านักรังสรรค์ ซึ่งจะช่วยยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมและการแก้ไขโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น
Genshin Impact เวอร์ชันจันทราที่ 6 จะเปิดตัวในวันที่ 8 เมษายนนี้ ดาวน์โหลดได้แล้วบน PlayStation 5, Xbox, PC และบนอุปกรณ์พกพาทั้ง Google Play และ App Store ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมได้ที่เว็บไซต์ทางการ genshin.hoyoverse.com หรือกดติดตาม @GenshinImpact ผ่านทาง X, Instagram และ Facebook
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*