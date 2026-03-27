"STRANGER THAN HEAVEN" ปล่อยตัวอย่างใหม่ในงาน Xbox Partner Preview

SEGA เผยตัวอย่างทีเซอร์ตัวที่ 3 ของ "STRANGER THAN HEAVEN" ในงานอีเวนต์ Xbox Partner Preview พร้อมกันนี้ได้เปิดเว็บไซต์ทีเซอร์ตั้งแต่วันนี้อีกด้วย
"STRANGER THAN HEAVEN" คือผลงานใหม่เอี่ยมจากทีมงาน Ryu Ga Gotoku Studio ที่พัฒนาเกมมามากมาย ในตัวอย่างทีเซอร์ตัวที่ 3 นี้ จะเป็นการเปิดเผยว่าตัวเกมมีฉากหลังอยู่ใน 5 ยุคสมัยและ 5 เมืองที่แตกต่างกัน ขอเชิญชมส่วนหนึ่งของบันทึกการต่อสู้อันสุดระห่ำของเหล่าชายผู้มีชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นยุคใหม่กันได้เลย
รายการพิเศษ STRANGER THAN HEAVEN ออกอากาศในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้
รายการพิเศษ Xbox Presents: A Special Look at STRANGER THAN HEAVEN ที่จะเผยโฉมเกมฉบับเต็ม มีกำหนดออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2026 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. (JST) สำหรับรายละเอียดของรายการ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
โปรดตั้งตารอการประกาศจาก Ryu Ga Gotoku Studio และเหล่าดาราชื่อดังระดับแนวหน้าจากทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา
เปิดให้ลงทะเบียนในรายการที่ต้องการบน Microsoft Store แล้ว!
STRANGER THAN HEAVEN ขณะนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนในรายการที่ต้องการบน Microsoft Store แล้ว โปรดลงทะเบียนกันไว้ได้เลย
STRANGER THAN HEAVEN จะวางจำหน่ายบน Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox on PC, Xbox Cloud, PC (Steam) และ PlayStation 5 ติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://stranger-than-heaven.com/asia_en/
