เคมีสุดปัง! "BamBam – MINNIE" ในเอ็มวีตัวเต็ม PUBG MOBILE - CARRY YOU

ศิลปิน K-POP สายเลือดไทยระดับโลก "BamBam – MINNIE" แบมแบม - กันต์พิมุกต์ ภูวกุล และ มินนี่ - ณิชา ยนตรรักษ์ สมาชิกวง i-dle สองซูเปอร์สตาร์ ระเบิดความมันส์ผ่านโปรเจคสุดพิเศษ เพื่อมอบประสบการณ์ดนตรีในเกมแบบใหม่ทั้งหมด ด้วยการนำเสนอ Exclusive single song ในเพลง "CARRY YOU" เพื่อฉลองครบรอบ 8 ปี PUBG MOBILE รับชมมิวสิควิดีโอตัวเต็มได้แล้ววันนี้
ซิงเกิลใหม่ในเพลง “CARRY YOU” เป็นการผนึกกำลังร่วมโปรดิวซ์กับ ‘ก๊อป โปสการ์ด’ โปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงชื่อดัง เจ้าของเพลง T-Pop ฮิตติดชาร์ตนับร้อยจากค่ายกามิกาเซ่ ด้วยซิงเกิลฮิต ไม่ว่าจะเป็น รักติดไซเรน, ติดแอ๊ค (ACT ACT ACT) และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ BamBam ได้มีส่วนร่วมในการมิกซ์ดนตรีในเพลง “CARRY YOU” ให้กับแฟนเพลงและแฟนเกม PUBG MOBILE ด้วยตัวเองอีกด้วย
นอกจากเพลงแล้ว PUBG MOBILE ยังมีกิจกรรมให้กับแฟน ๆ ได้ร่วมสนุกกัน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1: ล็อกอินรับเพลง CARRY YOU ฟรี วันนี้ - 29 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 2: ฟรีแพ็คเสียง Exclusive BamBam และ MINNIE ในแบบเฉพาะ PUBG MOBILE วันนี้ - 25 เมษายน 2569
สำหรับแฟนตัวจริงสายสะสมยังมีชุดจากมิวสิควิดีโอ กลายเป็นชุดในเกมอีกด้วยในชื่อว่า “Infinite Octave Set” ผสมผสานของสัญลักษณ์ ∞ (อินฟินิตี้) ที่สื่อถึงการฉลองครบรอบ 8 ปี และจะเดินทางไปด้วยกันตลอดไป และคำว่า Octave (อ็อกเทฟ) หรือคู่แปด ในภาษาดนตรี ใช้สะท้อนถึงความเป็นศิลปินของทั้งสองคน รวมถึงการออกแบบโดยเลือกใช้คู่สีเหลืองดำที่เป็นสีหลักของเกม PUBG MOBILE สลับสับกันระหว่างสองชุดเพื่อสื่อถึงความเป็นคู่หูได้อย่างลงตัวอีกด้วย
สามารถดาวน์โหลดเกมได้ที่ pubgmobile.go.link/BamBamxMINNIE ติดตามกิจกรรมและคอนเทนต์ที่เตรียมปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกไปด้วยกันที่
