"Arena of Valor" ร่วมศึก Esports World Cup 2026 ภายใต้ความร่วมมือกับ Honor of Kings

Arena of Valor (RoV) ประกาศเข้าร่วมในการแข่งขันระดับโลก Esports World Cup 2026 (EWC 2026) ผ่านความร่วมมือพิเศษกับ Honor of Kings (HoK) นับเป็นหมุดหมายสำคัญในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของเกม RoV โดยการแข่งขัน EWC 2026 จะจัดขึ้น ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ต้อนรับสุดยอดทีมชั้นนำจากลีกการแข่งขันต่าง ๆ ของ RoV ร่วมประชันชัยบนเวทีการแข่งขันระดับโลกอย่างยิ่งใหญ่
นอกจากนี้ Garena ยังได้เปิดเผยรายละเอียดเบื้องต้นของแผนการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตของ RoV (RoV Esports) ตลอดปี 2026 ซึ่งรวมถึงการกลับมาของการแข่งขันรายการ Arena of Valor Premier League (APL) ในรูปแบบใหม่ที่ขยายโครงสร้างการแข่งขันให้หลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ในการแข่งขันชิงแชมป์นานาชาติส่งท้ายปีอย่างรายการ Arena of Valor International Championship (AIC) จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยรายละเอียดจะประกาศในช่วงครึ่งหลังของปี 2026
การเผยความเคลื่อนไหวครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Garena ในการยกระดับอีโคซิสเต็มของ RoV Esports ในทุกภูมิภาค เปิดโอกาสให้ผู้เล่น และแฟนเกมได้มีส่วนร่วมกับเกมมากยิ่งขึ้น
Arena of Valor เตรียมร่วมศึก Esports World Cup 2026
การแข่งขัน EWC 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2569 โดยมี 20 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อชิงเงินรางวัลรวมถึง 3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 100,000,000 บาท) โดย 3 ทีมชั้นนำจากลีกหลักของ Garena ได้แก่ Arena of Glory (AOG), RoV Pro League (RPL) และ Garena Challenger Series (GCS) จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่รอบ Play-in
การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบหลัก มอบประสบการณ์ความสนุกสุดเข้มข้น เต็มอิ่มไปด้วยการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นจากทีมชั้นนำที่จะให้แฟน ๆ ลุ้นจนแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้
การแข่งขันรอบ Play-in
• 8 ทีม (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม)
• แข่งขันในรูปแบบ Best of 3 / Double Elimination / Global Ban & Pick
• คัดเลือก กลุ่มละ 2 ทีมเพื่อเข้าสู่รอบ Group Stage
การแข่งขันรอบ Group Stage
• 16 ทีม (แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม)
• แข่งขันในรูปแบบ Best of 3 / Double Elimination / Global Ban & Pick
• คัดเลือกกลุ่มละ 2 ทีมเพื่อเข้าสู่รอบ Playoffs
การแข่งขันรอบ Playoffs
• 8 ทีม (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม)
• แข่งขันในรูปแบบ Best of 7 (ชิงอันดับ 3 เป็น Best of 5) / Single Elimination
• ใช้ระบบ Global Ban & Pick และ Ultimate Battle
ในการแข่งขันครั้งนี้ ทุกทีมแข่งขันกันในตัวเกมเวอร์ชันพิเศษ (Tournament Build) ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการแข่งขัน EWC 2026 โดยเฉพาะ ความร่วมมือนี้ถือเป็นการนำเสนอรูปแบบการแข่งขันแบบผสานตัวเกม (Cross-title) ครั้งใหม่ ที่ผสานเกม MOBA ระดับโลกสองเกมไว้บนการแข่งขันเวทีเดียวกัน โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละเกมไว้อย่างครบถ้วน พร้อมยกระดับการแข่งขันสู่มาตรฐานใหม่ของวงการอีสปอร์ต
เตรียมพบกับ Arena of Valor Premier League (APL) ในรูปแบบใหม่
การแข่งขันระดับนานาชาติ รายการ Arena of Valor Premier League (APL) จะกลับมาอีกครั้งในช่วงกลางปี 2026 พร้อมขยายรูปแบบการแข่งขันที่ครอบคลุมการแข่งขันประเภททีมหญิงเป็นครั้งแรก โดยการแข่งขัน APL 2026 จะจัดขึ้นที่นครโฮจิมินห์ และเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เริ่มต้นด้วยรอบ Wildcard ในเดือนพฤษภาคม ตามด้วยการแข่งขัน 1v1 และรอบ Swiss Stage ในเดือนมิถุนายน ก่อนจะปิดท้ายด้วย APL Female Showdown และรอบชิงชนะเลิศ (Grand Final) ในเดือนกรกฎาคม
ด้วยรูปแบบการแข่งขันใหม่นี้ APL 2026 จะแบ่งการแข่งขันออกเป็นการแข่งขันหลัก และการแข่งขันประเภททีมหญิงแยกกันอย่างชัดเจน
• การแข่งขันประเภททีมหญิง (Female)
- รอบ Group Stage 6 ทีม ประกอบไปด้วย 2 ทีมจาก AOG, 2 ทีมจาก RPL และ 2 ทีมจาก GCS
• การแข่งขันหลัก (Main Event)
- รอบ Wildcard 8 ทีม ประกอบไปด้วย 2 ทีมจาก AOG, 2 ทีมจาก RPL, 2 ทีมจาก GCS และ 2 ทีมจาก ASL โดยคัดหา 4 ทีมที่ดีที่สุดสู่รอบ Swiss Stage
- รอบ Swiss Stage 16 ทีม ประกอบไปด้วย 4 ทีมจาก AOG, 4 ทีมจาก RPL, 4 ทีมจาก GCS และ 4 ทีมจากรอบ Wildcard
