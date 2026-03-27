"Arena of Valor" ร่วมศึก Esports World Cup 2026 ภายใต้ความร่วมมือกับ Honor of Kings

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Arena of Valor (RoV) ประกาศเข้าร่วมในการแข่งขันระดับโลก Esports World Cup 2026 (EWC 2026) ผ่านความร่วมมือพิเศษกับ Honor of Kings (HoK) นับเป็นหมุดหมายสำคัญในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของเกม RoV โดยการแข่งขัน EWC 2026 จะจัดขึ้น ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ต้อนรับสุดยอดทีมชั้นนำจากลีกการแข่งขันต่าง ๆ ของ RoV ร่วมประชันชัยบนเวทีการแข่งขันระดับโลกอย่างยิ่งใหญ่

นอกจากนี้ Garena ยังได้เปิดเผยรายละเอียดเบื้องต้นของแผนการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตของ RoV (RoV Esports) ตลอดปี 2026 ซึ่งรวมถึงการกลับมาของการแข่งขันรายการ Arena of Valor Premier League (APL) ในรูปแบบใหม่ที่ขยายโครงสร้างการแข่งขันให้หลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ในการแข่งขันชิงแชมป์นานาชาติส่งท้ายปีอย่างรายการ Arena of Valor International Championship (AIC) จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยรายละเอียดจะประกาศในช่วงครึ่งหลังของปี 2026

การเผยความเคลื่อนไหวครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Garena ในการยกระดับอีโคซิสเต็มของ RoV Esports ในทุกภูมิภาค เปิดโอกาสให้ผู้เล่น และแฟนเกมได้มีส่วนร่วมกับเกมมากยิ่งขึ้น


การแข่งขัน EWC 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2569 โดยมี 20 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อชิงเงินรางวัลรวมถึง 3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 100,000,000 บาท) โดย 3 ทีมชั้นนำจากลีกหลักของ Garena ได้แก่ Arena of Glory (AOG), RoV Pro League (RPL) และ Garena Challenger Series (GCS) จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่รอบ Play-in

การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบหลัก มอบประสบการณ์ความสนุกสุดเข้มข้น เต็มอิ่มไปด้วยการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นจากทีมชั้นนำที่จะให้แฟน ๆ ลุ้นจนแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้

การแข่งขันรอบ Play-in
• 8 ทีม (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม)
• แข่งขันในรูปแบบ Best of 3 / Double Elimination / Global Ban & Pick
• คัดเลือก กลุ่มละ 2 ทีมเพื่อเข้าสู่รอบ Group Stage

การแข่งขันรอบ Group Stage
• 16 ทีม (แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม)
• แข่งขันในรูปแบบ Best of 3 / Double Elimination / Global Ban & Pick
• คัดเลือกกลุ่มละ 2 ทีมเพื่อเข้าสู่รอบ Playoffs

การแข่งขันรอบ Playoffs
• 8 ทีม (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม)
• แข่งขันในรูปแบบ Best of 7 (ชิงอันดับ 3 เป็น Best of 5) / Single Elimination
• ใช้ระบบ Global Ban & Pick และ Ultimate Battle

ในการแข่งขันครั้งนี้ ทุกทีมแข่งขันกันในตัวเกมเวอร์ชันพิเศษ (Tournament Build) ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการแข่งขัน EWC 2026 โดยเฉพาะ ความร่วมมือนี้ถือเป็นการนำเสนอรูปแบบการแข่งขันแบบผสานตัวเกม (Cross-title) ครั้งใหม่ ที่ผสานเกม MOBA ระดับโลกสองเกมไว้บนการแข่งขันเวทีเดียวกัน โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละเกมไว้อย่างครบถ้วน พร้อมยกระดับการแข่งขันสู่มาตรฐานใหม่ของวงการอีสปอร์ต


เตรียมพบกับ Arena of Valor Premier League (APL) ในรูปแบบใหม่
การแข่งขันระดับนานาชาติ รายการ Arena of Valor Premier League (APL) จะกลับมาอีกครั้งในช่วงกลางปี 2026 พร้อมขยายรูปแบบการแข่งขันที่ครอบคลุมการแข่งขันประเภททีมหญิงเป็นครั้งแรก โดยการแข่งขัน APL 2026 จะจัดขึ้นที่นครโฮจิมินห์ และเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เริ่มต้นด้วยรอบ Wildcard ในเดือนพฤษภาคม ตามด้วยการแข่งขัน 1v1 และรอบ Swiss Stage ในเดือนมิถุนายน ก่อนจะปิดท้ายด้วย APL Female Showdown และรอบชิงชนะเลิศ (Grand Final) ในเดือนกรกฎาคม

ด้วยรูปแบบการแข่งขันใหม่นี้ APL 2026 จะแบ่งการแข่งขันออกเป็นการแข่งขันหลัก และการแข่งขันประเภททีมหญิงแยกกันอย่างชัดเจน
• การแข่งขันประเภททีมหญิง (Female)
- รอบ Group Stage 6 ทีม ประกอบไปด้วย 2 ทีมจาก AOG, 2 ทีมจาก RPL และ 2 ทีมจาก GCS
• การแข่งขันหลัก (Main Event)
- รอบ Wildcard 8 ทีม ประกอบไปด้วย 2 ทีมจาก AOG, 2 ทีมจาก RPL, 2 ทีมจาก GCS และ 2 ทีมจาก ASL โดยคัดหา 4 ทีมที่ดีที่สุดสู่รอบ Swiss Stage
- รอบ Swiss Stage 16 ทีม ประกอบไปด้วย 4 ทีมจาก AOG, 4 ทีมจาก RPL, 4 ทีมจาก GCS และ 4 ทีมจากรอบ Wildcard

