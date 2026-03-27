SCREAMER เกมแข่งรถอาร์เคดสไตล์อนิเมะ วางจำหน่ายแล้ว!

"Screamer" เกมแข่งรถอาร์เคดใหม่ล่าสุดจาก Milestone ผสมผสานรูปแบบการเล่นที่แปลกใหม่เข้ากับเรื่องราวอันลึกซึ้งในโลกดิสโทเปียที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอนิเมะ เปิดให้เล่นแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC
"Screamer" ได้แรงบันดาลใจจากเกม JRPG คลาสสิก พาผู้เล่นเข้าสู่การแข่งขันรถแข่งบนท้องถนนที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจัดขึ้นโดย 'มิสเตอร์เอ' ผู้ลึกลับ ทีมผู้ขับที่ไม่เกรงกลัวใคร 5 ทีมถูกเรียกตัวมาเพื่อตัดสินความบาดหมางของพวกเขาในการประลองแบบไร้กติกาในจักรวาลดิสโทเปียที่เต็มไปด้วยสุนทรียภาพแบบอนิเมะและบรรยากาศแห่งอนาคต เจตจำนงของมนุษย์ การแก้แค้น ความรัก และความโลภ จะถูกเปิดเผยผ่านฉากคัตซีนแบบภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับ Polygon Pictures หนึ่งในสตูดิโอแอนิเมชั่นที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น เผยให้เห็นแรงจูงใจ ประวัติ และความลับของแต่ละทีม ทีมพากย์เสียงนานาชาติ รวมถึงนักแสดงชื่อดังอย่าง Troy Baker และ Aleks Le ช่วยยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ให้ดียิ่งขึ้น
โครงเรื่องของเกมนี้ยังขับเคลื่อนรูปแบบการเล่นด้วย โดยสร้างขึ้นจากระบบ Echo System ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพิเศษที่ติดตั้งอยู่ในยานพาหนะทุกคัน เทคโนโลยีนี้ช่วยเสริมทั้งการแข่งและการต่อสู้ผ่านทรัพยากรสองอย่างที่ใช้มาตรวัด คือ Sync และ Entropy Sync ใช้สำหรับ Boost และ Shield ในขณะที่ Entropy ใช้สำหรับโจมตีสองอย่าง คือ Strike และ Overdrive ยิ่งไปกว่านั้น ระบบ Dual Stick ที่ล้ำสมัยของ Screamer ซึ่งแยกการบังคับเลี้ยวและการดริฟท์ออกจากกัน ทำให้เกมมีความแม่นยำและการควบคุมที่เหนือกว่า มอบเครื่องมือที่แม่นยำและน่าพึงพอใจในการเข้าโค้งและนำหน้าคู่แข่ง ผลลัพธ์ที่ได้คือประสบการณ์การแข่งรถที่ไม่ใช่แค่เรื่องความเร็ว แต่ยังเกี่ยวกับการอ่านสถานการณ์ การจัดการทรัพยากร และการโจมตีในเวลาที่เหมาะสม
เกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมต่อสู้ โดยแต่ละตัวละครจะมีทักษะพิเศษเฉพาะตัวที่แตกต่างจากตัวละครอื่น ๆ รวมถึงเพลงประกอบเฉพาะตัว ความสามารถเหล่านี้เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาเรื่องราวของแต่ละทีม และจะช่วยให้ทุกคนค้นหาตัวละครที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของตนเองได้ ที่สำคัญ การเลือกตัวละครอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอีเวนต์ที่จะเล่นด้วย
นอกเหนือจากโหมดอาชีพแล้ว สนามแข่ง 32 สนามใน 4 สภาพแวดล้อมดั้งเดิม จะเป็นฉากหลังสำหรับโหมดเกมที่หลากหลาย ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเล่นได้ตั้งแต่เริ่มต้นโดยไม่ต้องปลดล็อกใด ๆ ไม่ว่าจะแข่งขันแบบเดี่ยวหรือเป็นทีม ผู้เล่นจะได้ค้นพบประสบการณ์มากมายที่ใช้ประโยชน์จากส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ของ Screamer อย่างเต็มที่ การแข่งขันแบบทีมจะทดสอบความเร็วและกลยุทธ์ โดยให้รางวัลแก่ความร่วมมือและการเล่นเชิงกลยุทธ์ ในขณะที่ Overdrive Challenge จะผลักดันผู้เล่น Screamer เข้าสู่การแข่งขันที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูงด้วยประสิทธิภาพสูงสุด Score Challenge เน้นการเล่นอย่างมีทักษะ การเชื่อมโยงการกระทำและการแสดงผาดโผนเพื่อเพิ่มคะแนนและไต่ขึ้นสู่กระดานผู้นำ ในขณะที่โหมดอาร์เคดคลาสสิกอย่าง Time Attack และ Checkpoint จะช่วยเติมเต็มแพ็คเกจ โดยผลักดันความแม่นยำและจังหวะเวลาให้ถึงขีดสุด
ตัวเลือกสำหรับโหมดผู้เล่นหลายคนก็มีให้เลือกมากมายเช่นกัน ตั้งแต่การแข่งขันแบบทีมจัดอันดับและห้องเล่นส่วนตัว ไปจนถึงเพลย์ลิสต์ Mixtape และการเล่นแบบแบ่งหน้าจอ 4 ผู้เล่น ในทุกโหมด Screamer จะมอบไอเทมตกแต่งใหม่ ๆ ให้กับผู้เล่นเพื่อปรับแต่งรถแต่ละคัน รวมถึงฉากคัตซีน ภาพวาด และเนื้อหาเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเล่น
Screamer นำเสนอความตื่นเต้นเร้าใจแบบเกมแข่งรถอาร์เคดคลาสสิกมาสู่เครื่องคอนโซลยุคใหม่ ผสานกับรูปแบบการเล่นที่ล้ำสมัยและเรื่องราวแบบภาพยนตร์ วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC
