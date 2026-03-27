VALORANT จับมือ HEART วง BUS เปิดตัวแคมเปญ Maha Songkran 2026

Riot Games ชวน HEART จากวง BUS ศิลปิน T-POP สุดคูล เปิดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอย่าง VALORANT Maha Songkran 2026 อีเวนต์ออฟไลน์ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 12–15 เมษายน 2569 ณ สยามสแควร์
หนึ่งในจุดเด่นของแคมเปญปีนี้คือการนำเสนอเอเจนท์ Controller ใหม่อย่าง “Miks” ผ่านความร่วมมือกับ HEART หรือ ฮาร์ท - ชุติวัฒน์ จันเคน จากวง BUS because of you i Shine ซึ่งถ่ายทอดคาแรกเตอร์ของตัวละครผ่านการคอสเพลย์ โดยเชื่อมโยงกับตัวตนด้านดนตรีและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากครับที่ได้ร่วมงานกับ Riot Games ประเทศไทยในโปรเจกต์นี้ การได้ถ่ายทอดคาแรกเตอร์ของ Miks ผ่านการคอสเพลย์ถือเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายและน่าสนใจ เพราะผมรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวละครนี้ผ่านความรักในดนตรีและการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ หวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะสร้างสีสันใหม่ ๆ ให้กับแฟน ๆ VALORANT และทำให้ทุกคนสนุกไปกับกิจกรรมในช่วงสงกรานต์ปีนี้ครับ แล้วมาสนุกด้วยกันที่งาน VALORANT Maha Songkran 2026 เยอะ ๆ นะครับ” ฮาร์ท ชุติวัฒน์ กล่าว
ภายในแคมเปญ VALORANT Maha Songkran 2026 วัยรุ่นวาโลจะได้พบกับกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ
• การแข่งขัน Showmatch สุดพิเศษ โดยมี HEART และ JUNGT จากวง BUS because of you i Shine เข้าร่วม พร้อมด้วยอินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดังมากมาย อาทิ SuperBusS, BOOMBURAPA และอื่นๆ อีกมากมาย ในวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2569
• กิจกรรม Watch Party ชมการแข่งขัน VCT Pacific Stage 1 แบบสด ๆ ในงาน เพื่อร่วมเชียร์ทีม Full Sense ในการลุ้นผ่านเข้าสู่ Masters London ไปด้วยกัน
• กิจกรรมหน้างานที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมสนุก ลุ้นรับของรางวัลเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย และสร้างคอนเทนต์ไม่ซ้ำใครผ่านโซนต่าง ๆ เช่น Photo Spot และอื่น ๆ
• กิจกรรมออนไลน์ FTW (For The Win) Web Event สำหรับผู้เล่นทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมและรับ Player Card แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่รวมตัวเหล่าเอเจนท์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาสนุกกับเทศกาลสงกรานต์สาดน้ำชุ่มฉ่ำไปด้วยกัน พร้อมลุ้นรับแผ่นรองเมาส์ลายลิมิเต็ดอิดิชั่น ภายในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เท่านั้น!
ฉลองสงกรานต์กันต่อด้วยการเตรียมตัวเข้าแข่งขัน VALORANT Maha Songkran Open Tournament 2026 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แบ่งออกเป็นประเภทมือสมัครเล่นและประเภทแข่งขันแบบมืออาชีพ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 250,000 บาท
การจัดงานในปีนี้ต่อยอดจากกระแสตอบรับเชิงบวกของผู้เล่นชาวไทยในช่วง Masters Bangkok 2025 ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของคอมมูนิตี้ VALORANT ในประเทศไทย และเป็นแรงผลักดันให้ Riot Games เดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับบริบทท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
นายณพณัฐ บวรรัตนเวช Market Community Lead ประเทศไทย เผยว่า “เสียงตอบรับจากคอมมูนิตี้ไทยในช่วง Masters Bangkok ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความหลงใหลของผู้เล่นในประเทศไทยอย่างชัดเจน Riot Games จึงให้ความสำคัญกับตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ เราต้องการต่อยอดโมเมนตัมดังกล่าวผ่านการสร้างประสบการณ์ที่สอดคล้องกับผู้เล่นในระดับท้องถิ่น ด้วยการขยายแคมเปญแห่งปีอย่าง Maha Songkran จากกิจกรรมออนไลน์สู่รูปแบบออฟไลน์เป็นครั้งแรกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเฉลิมฉลองร่วมกับคอมมูนิตี้ และสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายร่วมกันในระยะยาวระหว่าง VALORANT ผู้เล่น และคอมมูนิตี้ครับ”
VALORANT Maha Songkran 2026 สะท้อนถึงกลยุทธ์และแนวทางการ Localization ของ Riot Games ประเทศไทยในการผสานประสบการณ์ด้านเกม การแข่งขัน และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เล่นไทยอย่างต่อเนื่อง
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแคมเปญ VALORANT Maha Songkran 2026 ได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของ VALORANT Thailand
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*