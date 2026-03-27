"Life is Strange: Reunion" บทสรุปเพื่อนสาวข้ามเวลา วางจำหน่ายแล้ว!

Bandai Namco ร่วมกับ SQUARE ENIX เปิดตัว "Life is Strange: Reunion" เกมผจญภัยแนวเล่าเรื่องที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม พัฒนาโดย Deck Nine Games พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC
Life is Strange: Reunion คือบทสรุปสุดซึ้งของการผจญภัยข้ามเวลาของ 'แม็กซ์ คอลฟิลด์' และ 'โคลอี้ ไพรซ์' หลังจากผ่านไป 11 ปี แม็กซ์และโคลอี้กลับมาพบกันอีกครั้งเพื่อไขปริศนาข้ามกาลเวลาอีกครั้ง คราวนี้เพื่อหยุดยั้งเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่กำลังจะทำลายมหาวิทยาลัยคาเลดอนอันเป็นที่รักของแม็กซ์ เป็นครั้งแรกที่ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นนางเอกทั้งสองคนในเกมเดียวกัน และใช้ความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละตัวละครเพื่อไขปริศนา รวบรวมข้อมูล และช่วยเหลือผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ในเกม Life is Strange: Reunion ผู้เล่นจะได้กลับไปเยือนมหาวิทยาลัยคาเลดอนอีกครั้ง ที่ซึ่งแม็กซ์ คอลฟิลด์ ทำงานเป็นอาจารย์สอนถ่ายภาพ หลังจากกลับมาจากวันหยุดสุดสัปดาห์ แม็กซ์พบว่ามหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักของเธอถูกไฟไหม้ เปลวไฟโหมกระหน่ำทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และคร่าชีวิตเพื่อน นักเรียน และอาจารย์ของแม็กซ์ไปทั้งหมด แม็กซ์รอดพ้นจากความหายนะครั้งนี้ได้ด้วยพลังย้อนเวลา (Rewind) ซึ่งกลับมาจากเกม Life is Strange ภาคแรก พลังเหนือธรรมชาติที่ช่วยให้เธอย้อนเวลาได้
ในขณะนั้นเอง โคลอี้ ไพรซ์ ก็เดินทางมาถึงคาเลดอน สร้างความประหลาดใจให้กับแม็กซ์เป็นอย่างมาก นี่คือผลกระทบที่น่าตกใจจากการที่แม็กซ์ได้ผสานไทม์ไลน์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันในตอนจบของเกม Life is Strange: Double Exposure โคลอี้ถูกหลอกหลอนด้วยฝันร้ายเกี่ยวกับอดีตที่เธอไม่เคยมี และการรับรู้ความเป็นจริงของเธอกำลังสั่นคลอน เธอจึงต้องการความช่วยเหลือจากแม็กซ์
เป็นครั้งแรกในซีรีส์นี้ที่ผู้เล่นสามารถเล่นเป็นทั้งแม็กซ์และโคลอี้ได้ในเกมเดียวกัน โดยสลับมุมมองระหว่างตัวละครทั้งสองตามเนื้อเรื่องที่ดำเนินไป
ผู้เล่นจะได้ใช้พลังย้อนเวลาของแม็กซ์เพื่อยกเลิกและทำซ้ำการตัดสินใจ เปลี่ยนทิศทางการสนทนา และควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อไขปริศนาสี่มิติ และใช้ความสามารถในการโต้ตอบ ไหวพริบ และทัศนคติที่ไม่ยอมอ่อนข้อของโคลอี้เพื่อโน้มน้าวผู้ต้องสงสัยหลัก และเข้าไปในที่ที่แม็กซ์ไปไม่ได้
เกมนี้สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการเล่าเรื่องที่สมจริงและเน้นตัวละครเป็นหลัก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ Life is Strange โดยมีตัวเลือกที่มีความหมายซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์ของเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและคาดไม่ถึง โดยทั้งหมดนี้จะจบลงด้วยจุดไคลแม็กซ์สุดยิ่งใหญ่ที่เป็นบทสรุปของเรื่องราวของแม็กซ์และโคลอี้
"Life is Strange: Reunion" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam/Microsoft Store) ส่วนแผ่นสำหรับ PlayStation 5 จะวางจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
