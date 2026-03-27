"MOOSA: Dirty Fate" แอ็คชั่นจอมยุทธ์เกาหลี ในยุคขัดสนที่ 'คนกินคน'

โปรเจกต์เกมแอ็คชั่นดาร์คแฟนตาซี ซึ่งหวังหยิบจับช่วงเวลาอันยากจนข้นแค้นที่สุดในประวัติศาสตร์แดนโสม มาดัดแปลงถ่ายทอดสู่รูปแบบฮีโร่ปราบปีศาจ
Studio IGGYMOB (ทีมพัฒนา Gungrave G.O.R.E.) ภูมิใจประกาศเปิดตัวผลงานใหม่แกะกล่องภายใต้ชื่อ MOOSA: Dirty Fate เกมแอ็คชั่นผจญภัยดาร์คแฟนตาซีที่นำพาผู้เล่นย้อนยุคไปสู่ช่วงศตวรรษที่ 17 ของเกาหลี โดยตัวเกมเตรียมแผนออกวางจำหน่ายภายในปี 2027 ทั้งบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PC รวมถึงมีให้เล่นแบบเดย์วันสำหรับสมาชิกเกมพาส
คำว่า "มูซา" (MOOSA) ในภาษาเกาหลีนั้นแปลว่า "นักรบ" หรือ "บุคคลผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้" ซึ่งในที่นี้สื่อถึง Gunn ตัวละครเอกของเกมบุรุษหนุ่มนักรบผู้สูญเสียทุกสิ่งอย่างในเส้นทางแห่งการล้างแค้น ผู้เล่นจะได้ใช้ดาบและธนูเข้าต่อกรกับเหล่าอสูรปีศาจที่จำแลงกายแฝงตัวอยู่ในคราบมนุษย์และกองกำลังผู้ติดตามของพวกมัน เพื่อช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ไปพร้อมๆกับการสืบหาความจริงเบื้องหลัง "อีมูกี" (Imugi) สัตว์รูปร่างคล้ายงูยักษ์หรือมังกรในตำนานพื้นบ้านเกาหลี
ฉากหลังของเกมจะเป็นช่วงบั้นปลายสมัยราชวงศ์โชซอน ที่กำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ความขัดแย้งทางการเมือง และการรุกรานจากต่างชาติ ซึ่งด้วยสังคมที่แบ่งชนชั้นวรรณะพอมาเจอเข้ากับวิกฤตโรคระบาดรวมถึงการขาดแคลนอาหารสืบเนื่องจากภัยธรรมชาติ เลยส่งผลทำให้สภาพชีวิตของผู้คนในช่วงเวลานั้นดั่งตกนรกทั้งเป็น ไม่มีอะไรทานจนถึงขั้นต้องหันมากินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเอง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก gematsu
gematsu
