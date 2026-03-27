"Alien Deathstorm" เกมยิงสยองขวัญภาคใหม่ ผจญทั้งเอเลี่ยนและพายุ

เตรียมลงไปสำรวจอาณานิคมร้างเพื่อหาผู้รอดชีวิต ในภารกิจกอบกู้ช่วยเหลือที่สามารถพลิกกลายเป็นฝันร้ายได้ทุกเมื่อ
Rebellion Developments ออกมาประกาศเปิดตัว Alien Deathstorm ผลงานเกมยิงแอ็คชั่นระทึกขวัญมุมมองบุคคลที่หนึ่งภาคใหม่ล่าสุดในจักรวาลอสูรกายต่างดาวชื่อดัง โดยตัวเกมมีกำหนดแผนพัฒนาลงทั้งเครื่อง PlayStation 5, Xbox Series และ PC ภายในปี 2027 ส่วนสมาชิกเกมพาสจะได้เล่นมันแบบเดย์วันเหมือนเช่นเคย
เนื้อหาในเกมกล่าวถึงดาวอาณานิคมอันห่างไกลที่สัญญาณขาดการติดต่อไป ผู้เล่นในฐานะ Combat Engineer พลทหารช่างที่ถูกฝึกมาเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉินจึงถูกส่งตัวให้ไปสำรวจลาดเลาล่วงหน้าหลายสัปดาห์ก่อนที่กองยานกู้ภัยจะตามไปสมทบ ภารกิจหลักของผู้เล่นคือการประเมินสถานการณ์สืบหาต้นตอสาเหตุและพยายามช่วยเหลือกอบกู้ผู้รอดชีวิตให้ได้มากที่สุด
ทว่าทันทีที่ยานลงจอดบนดาว เขาก็ต้องพบกับพายุมรณะที่กำลังโหมพัดซัดกระหน่ำทำลายล้างอาคารสิ่งปลูกสร้างจนแทบไม่เหลือชิ้นดี ท่ามกลางเศษซากปรักหักพังสภาพแวดล้อมไม่เป็นใจ เขากลับต้องเจอสิ่งที่เป็นภัยอันตรายร้ายแรงยิ่งกว่า นั่นคือเหล่าอสูรกายเอเลี่ยนที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในอาคารเหล่านี้และพวกมันพร้อมที่จะเปลี่ยนเป้าหมายภารกิจของเราจากกู้ภัยให้กลายเป็นการสู้เพื่ออยู่รอด
