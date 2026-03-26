"Silent Hill f" เตรียมออกมังงะพร้อมฉากจบแบบใหม่!

"Silent Hill f" เกมสยองขวัญภาคล่าสุดจาก Konami กำลังจะได้รับการดัดแปลงเป็นมังงะ พร้อมเพิ่มเนื้อหาใหม่ที่เป็นจุดพลิกผันสำคัญ ซึ่งจะขยายเรื่องราวออกไปไกลกว่าสิ่งที่ผู้เล่นได้เห็นในเกม
"Silent Hill f" เวอร์ชันมังงะจัดทำขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 6 เดือนของการวางจำหน่ายเกม โดยจะเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มมังงะดิจิทัล Young Ace UP ซึ่งจะเป็นตอนจบแบบใหม่ที่ไม่เหมือนในเกม ทำให้ "Silent Hill f" มีฉากจบทั้งหมด 6 แบบด้วยกัน
เนื้อเรื่องของมังงะเขียนโดย Ryukishi07 ผู้แต่งเรื่องต้นฉบับจากเวอร์ชันเกม และวาดภาพประกอบโดย Ame Gokin พร้อมปล่อยภาพแรกของมังงะผ่านทาง X: @silenthill_jp
"Silent Hill f" เป็นเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดภาคล่าสุดจาก Konami และเป็นภาคแรกของแฟรนไชส์ที่เปลี่ยนสถานที่จากเมือง Silent Hill ในอเมริกา เป็นเมืองชนบทสมมุติในญี่ปุ่นยุค 1960 เล่าเรื่องราวของ "ฮินาโกะ ชิมิสึ" สาวมัธยมปลายธรรมดาที่ต้องเผชิญกับความอึดอัดและแรงกดดันจากสังคมยุคโชวะ วันหนึ่งหลังทะเลาะกับพ่อแม่และออกไปที่เมือง ม่านหมอกหนาทึบได้เข้าปกคลุม ดอกฮิกังบานะงอกไปทั่วพื้นที่ พร้อมการปรากฎตัวของสิ่งมีชีวิตที่น่าสยดสยอง เธอจึงหาทางเอาตัวรอดให้ได้
หลังเกมวางจำหน่าย "Silent Hill f" ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและกลายเป็นหนึ่งในเกมที่โดดเด่นที่สุดของแฟรนไชส์ ได้รับคะแนนสูงจากทั้งผู้เล่นและนักวิจารณ์ รวมถึงคว้ารางวัล The Horror Game Awards 2025 ถึง 4 รางวัล นอกจากนี้ยังได้รับการดัดแปลงเป็นนิยายและมังงะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของแฟรนไชส์ Silent Hill ในฐานะเกมสยองขวัญที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก
