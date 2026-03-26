ไปอีกหนึ่ง! โซนี่สั่งปิดสตูดิโอ "Dark Outlaw Games" หลังก่อตั้งได้ปีเดียว

สื่อต่างประเทศรายงานว่า Sony Interactive Entertainment (SIE) ได้สั่งปิดสตูดิโอ "Dark Outlaw Games" ที่ก่อตั้งโดยอดีตผู้บริหาร Activision Treyarch หลังดำเนินงานได้เพียงแค่ปีเดียว
Dark Outlaw Games เป็นสตูดิโอใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วโดย Jason Blundell อดีตหัวหน้าร่วมของ Activision Treyarch ซึ่งเป็นที่รู้จักจากผลงานในซีรีส์ Call of Duty และเป็นผู้บุกเบิกการสร้างโหมดซอมบี้
หลังจากออกจาก Treyarch แล้ว Blundell ได้ก่อตั้ง Deviation Games ขึ้นในปี 2020 และในปี 2021 ได้ประกาศข้อตกลงกับ SIE เพื่อพัฒนาเกม AAA สำหรับ PlayStation แต่ก็ออกจากบริษัทไปในปีถัดมา ก่อนสตูดิโอจะปิดตัวลงในปี 2024 โดยไม่ได้วางจำหน่ายเกมใด ๆ
จากนั้น SIE ได้ดึงตัว Blundell ไปร่วมงานโดยตรง และในเดือนมีนาคม 2025 ก็ได้เปิดตัวสตูดิโอใหม่ Dark Outlaw Games ซึ่งเขากำลังพัฒนาเกมเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับ PlayStation แต่หลังผ่านไปไม่ถึงหนึ่งปี สตูดิโอใหม่ของ Blundell ก็ต้องปิดตัวลงอีกครั้ง
เป็นที่เข้าใจกันว่า การตัดสินใจปิด Dark Outlaw Games เป็นส่วนหนึ่งของแผนลดจำนวนพนักงานภายในของ SIE นอกจากการปิดสตูดิโอแล้ว ยังมีการลดจำนวนพนักงานในส่วนอื่น ๆ เช่น การพัฒนาเกมมือถือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพนักงานประมาณ 50 คน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา SIE ได้ปรับโครงสร้างกำลังคนอย่างต่อเนื่อง โดยปิดสตูดิโอต่าง ๆ ไปแล้ว เช่น Firewalk Studios (ผู้พัฒนาเกม Concord) และ Bluepoint Games (ผู้พัฒนาเกม Demon's Souls Remake)
