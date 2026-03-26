"ร็อคแมน" พร้อมซิ่งไปกับเม่นสายฟ้าใน Sonic Racing: CrossWorlds แล้ววันนี้!

SEGA เปิดตัว "แพ็ก Mega Man" เนื้อหาเสริมลำดับที่ 4 สำหรับเกม "Sonic Racing: CrossWorlds" พบกับ Mega Man และ Proto Man ที่จะมาลงสนามในฐานะนักแข่งพร้อมสนามคอลแล็บใหม่ วางจำหน่ายแล้ววันนี้
Mega Man และ Proto Man ลงสนาม!
Mega Man และ Proto Man จะมาร่วมลงสนามในฐานะนักแข่ง อีกทั้งยังมี Wily Castle สนามแข่งพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจจากโลกของ Mega Man และรถ Rush Roadstar ออกมาให้เล่นกันด้วย ยิ่งไปกว่านั้น จะมีการเพิ่มเพลงจาก Mega Man ลงในตู้เพลง ให้ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินกับการใช้เป็น BGM ภายในเกมได้
DLC แบบมีค่าใช้จ่าย "แพ็ก Mega Man" สามารถรับได้โดยการซื้อดิจิทัลดีลักซ์อีดิชัน ซึ่งเป็นเซ็ตรวมตัวเกมหลักและซีซันพาสไว้ด้วยกัน หรือจะซื้อตัวซีซันพาสแยกก็ได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดได้จากร้านค้าของแต่ละแพลตฟอร์ม
เพลง (*สามารถตรวจสอบ/ทดลองฟังได้ในตู้เพลง)
・Wily Castle: Intro
・Wily Castle
・Wily Castle：Final Lap
・Dr.WILY STAGE 1
・Dr.WILY STAGE 1 Final Lap
・ROCKMAN: Character Select
・ROCKMAN: Result
*การใช้งานดาวน์โหลดคอนเทนต์ จำเป็นต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อน
จัดเฟสต้า Mega Man!
ระยะเวลา : วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 7:00 น. - วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2026 6:59 น. (UTC+7)
เพื่อเป็นการฉลองการวางจำหน่าย DLC แพ็ก Mega Man จะมีการจัดอีเวนต์พิเศษขึ้นในเกมโซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก อีเวนต์นี้เป็นการแข่งออนไลน์ที่แบ่งผู้เล่นออกเป็น 3 ทีม เพื่อแข่งขันกันด้วยคะแนนรวมจากอันดับที่ทำได้ ผู้เล่นจะได้ร่วมมือกันในทีมเพื่อท้าทายกฎพิเศษตามแต่ละเฟสต้า เช่น แข่งขันกันด้วยจำนวนครั้งที่ทำทัชแดชได้ เป็นต้น
รางวัล
*แก็ดเจ็ตที่สามารถได้รับจากโหมดเฟสต้า จะถูกมอบให้ในอัปเดตโดยทีมงานในภายหลัง
*รางวัลเฟสต้านี้อาจมีโอกาสได้รับอีกในอนาคตผ่านการดำเนินงานของทีมงาน
อัปเดตเวอร์ชันเดโมที่โอนข้อมูลไปยังเวอร์ชันตัวเต็มได้กันเลย!
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2026 เป็นต้นไป จะมีรถใหม่ "เอ็กซ์ตรีมเกียร์" เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันเดโม ผู้เล่นจะได้สนุกกับโหมด "กรังด์ปรี" และโหมด "ไทม์ไทรอัล" ก่อนใคร และสามารถทดลองปรับแต่งรถและแก็ดเจ็ตต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ข้อมูลที่บันทึกไว้จากเดโมยังสามารถถ่ายโอนไปยังเกมเวอร์ชันตัวเต็มได้เมื่อซื้อ ใครที่กำลังพิจารณาจะซื้อก็ลองเล่นเดโมกันดูได้เลย
เวอร์ชันเดโมนั้น ทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบนแพลตฟอร์มที่รองรับ (PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Steam และ Epic Games)
*การอัปเดตเวอร์ชันเดโมนี้ จะรองรับเฉพาะเวอร์ชัน PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam และ Epic Games เท่านั้น
"Sonic Racing: CrossWorlds" (โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก) วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam / Epic Games Store) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/SonicRacingCrossWorlds/th/
