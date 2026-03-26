พระเจ้ายังมา! "FIFA Heroes" จับตำนานนักเตะฟาดแข้งกับเหล่าทวยเทพ

ไม่คิดฝันว่าจะไปไกลถึงเพียงนี้ สำหรับแฟรนไชส์เกมกีฬาลูกหนังชื่อดังอย่าง ฟีฟ่า ที่ล่าสุดได้อัญเชิญผู้มีอำนาจเบื้องบนลงมาเตะบอลกับเขาด้วย
เมื่อศึกฟุตบอลโลก 2026 ใกล้เปิดฉากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า จึงถือโอกาสอัปเดตความคืบหน้าของโปรเจกต์ FIFA Heroes ผลงานเกมอาร์เขตสปอร์ตฟรีทูเพลย์น้องใหม่ที่ไม่เพียงแค่ขนเอาเหล่าซุปตาร์แข้งดังมาเตะบอลกันเท่านั้น แต่ยังลามปามไปถึงตำนานเทพเจ้าที่หลายคนเคารพบูชา
ในวิดีโอเทรลเลอร์ล่าสุดความยาวเกือบหนึ่งนาที เราจะได้เห็นตัวละครนักฟุตบอลคนดังอย่าง Diego Maradona, Harry Kane, Jordan Pickford, Eduardo Camavinga, Jack Grealish, Emiliano Martinez และ Lautaro Martinez กำลังดวลแข้งกันอย่างสนุกสนาน แต่จู่ๆทันใดนั้นสายฟ้าก็ฟาดลงมาสู่สนามเมื่อเทพเจ้าธอร์ปรากฏกายขึ้น แถมเทพเจ้าสายฟ้าเขาก็ไม่ได้มาคนเดียวเพราะภาพปกเกมช่วงท้ายยังเผยให้เห็นโฉมหน้าทวยเทพตนอื่นๆที่เราคุ้นตา อาทิ โลกิ, ซุส และ ซุนหงอคง อีกด้วย
ทั้งหมดนี้คือจุดขายหลักของเกมที่หวังนำเสนอประสบการณ์กีฬาฟุตบอล 5v5 ฉบับฉับไวเข้าถึงง่าย ซึ่งผสมผสานกฎกติกาพื้นฐานของฟุตบอลเข้ากับพลังความสามารถพิเศษสุดเวอร์วังต่างๆเพื่อสร้างสีสัน ไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์ลูกยิงไฟลุก การเข้าสกัดแบบแม่เหล็กดูดติด หรือแม้กระทั่งความสามารถในการวาร์ปเทเลพอร์ตไปทั่วสนาม
เกม "FIFA Heroes" มีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2026 โดยมันจะลงให้กับมือถือก่อนแล้วจึงค่อยพอร์ตลงสู่เครื่องคอนโซล PlayStation, Xbox และ Switch ในภายหลัง พร้อมกับรองรับฟีเจอร์ Cross-progression ที่สามารถโอนถ่ายข้อมูลการเล่นข้ามไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม
ข้อมูลและภาพประกอบจาก gamespot
gamespot
