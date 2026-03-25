"Pokemon Champions" พร้อมเล่นบนสวิตช์ 8 เม.ย.นี้!

เดอะ โปเกมอน คัมพานี ประกาศความพร้อม "Pokemon Champions" เกมที่ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมโปเกมอนแบตเทิลได้แบบข้ามแพลตฟอร์ เตรียมเปิดให้เล่นฟรีบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 ในวันที่ 8 เมษายนนี้
Pokemon Champions คือเกมที่ผู้เล่นทุกคนสามารถสนุกไปกับโปเกมอนแบตเทิลได้เช่นเดียวกับเกมอื่น ๆ ในซีรีส์ Pokemon โดยสามารถดวลแบบข้ามแพลตฟอร์มระหว่าง Nintendo Switch และสมาร์ตโฟนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังคงความซับซ้อนของระบบเกมที่ผู้เล่นจะต้องวางแผนและใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเภทและความสามารถของโปเกมอน การเลือกท่าต่อสู้และกลยุทธ์อื่น ๆ เพื่อคว้าชัยชนะ
นอกจากนี้ Pokemon Champions ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Pokemon HOME ได้อีกด้วย ผู้เล่นจึงสามารถนำโปเกมอนส่วนหนึ่งจาก Pokemon GO หรือเกมอื่น ๆ ในซีรีส์ Pokemon มาร่วมต่อสู้และแสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่
สําหรับวิธีการเล่นโดยละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับบริการ สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Pokemon Champions
พาเมกาเนียม, เอ็นบูโอ และออไดล์มาปลดปล่อยพลังวิวัฒนาการเมก้า
พบกับสามโปเกมอนที่เคยปรากฏตัวใน Pokemon Legends: Z-A “เมก้าเมกาเนียม”, “เมก้าเอ็นบูโอ” และ “เมก้าออไดล์” ได้ใน Pokemon Champions เมื่อพวกมันปลดปล่อยพลังวิวัฒนาการเป็นเมก้าแล้ว หนึ่งในสามตัวนี้จะกลายเป็นโปเกมอนที่มาพร้อมกับความสามารถใหม่ซึ่งไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อน
ความสามารถ : เมก้าโซลาร์ (Mega Sol)
"เมก้าโซลาร์ (Mega Sol)" เป็นความสามารถเฉพาะของเมก้าเมกาเนียมที่ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นครั้งแรกในเกมนี้ เมื่อโปเกมอนที่มีความสามารถนี้ใช้ท่าโจมตี จะทำให้สภาพอากาศในสนามแบตเทิลมีแดดแรงทันที
ความสามารถ : ทําลายรูปแบบ (Mold Breaker)
เมก้าเอ็นบูโอมีความสามารถ คือ "ทําลายรูปแบบ" (Mold Breaker) ความสามารถนี้จะทำให้โปเกมอนสามารถใช้ท่าโจมตีได้ แม้ฝ่ายตรงข้ามจะมีความสามารถในการป้องกันก็ตาม
ความสามารถ : ดรากอนสกิน (Dragonize)
ความสามารถ "ดรากอนสกิน (Dragonize)" ของเมก้าออไดล์ เป็นความสามารถใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นครั้งแรกในเกมนี้ นอกจากจะสามารถใช้ท่าประเภทปกติ เป็นท่าประเภทมังกรได้แล้ว ความแรง ของท่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 เท่าด้วย
Pokemon Champions จะเปิดให้เล่นบนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 ในวันที่ 8 เมษายนนี้ ดาวน์โหลดฟรี หรือซื้อ Pokemon Champions + Starter Pack เพื่อรับของสมนาคุณภายในเกม ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://champions.pokemon.com/en-us/
