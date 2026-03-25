Riot Games ยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน VCT Pacific 2026

Riot Games ประกาศอัปเดตมาตรการด้านการแข่งขันสำหรับ VCT Pacific หลังตรวจสอบข้อเสนอแนะจากคอมมูนิตี้ภายหลังการแข่งขันรอบ Kickoff โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับ ความยุติธรรม ความโปร่งใส และคุณภาพการแข่งขัน ให้ดียิ่งขึ้นในซีซั่น 2026
Riot Games ย้ำว่า การแข่งขันที่ยุติธรรม (Competitive Integrity) ยังคงเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญที่สุดของลีก และแม้ระบบปัจจุบันจะถูกออกแบบมาอย่างรอบคอบ แต่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งจำเป็น ทีมงานจึงได้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ อย่างละเอียด พร้อมปรับปรุงในจุดที่สามารถยกระดับได้
การตรวจสอบการใช้งานชุดหูฟังในการแข่งขัน
ทีมงานได้ทำการตรวจสอบฟุตเทจการแข่งขันและภาพจากกล้องของผู้เล่นตลอดช่วง Kickoff และพบกรณีการใช้งานชุดหูฟังที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจำนวน 2 กรณี ได้แก่
• วันที่ 23 มกราคม: GEN vs DFM (Map 2) – Lakia (GEN)
• วันที่ 5 กุมภาพันธ์: TS vs ZETA (Maps 2 และ 3) – Sylvan (TS)
หลังการตรวจสอบทั้งภาพและเสียงสื่อสารภายในทีม Riot Games ยืนยันว่า
• ไม่พบหลักฐานการกระทำโดยเจตนา
• ไม่พบว่าผู้เล่นได้รับข้อมูลจากเสียงพากย์หรือปัจจัยภายนอกเพื่อสร้างความได้เปรียบ
• และทั้งสองทีม เป็นฝ่ายแพ้ในแผนที่ดังกล่าว
ตามข้อกำหนดในหัวข้อ 2.3.7 (Audio Restrictions) และบทลงโทษสำหรับการใช้อุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต (ความผิดครั้งแรก) Riot Games ได้ดำเนินการออก หนังสือแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการ ให้กับผู้เล่นที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และระบุชัดว่าการกระทำผิดซ้ำอาจนำไปสู่บทลงโทษที่รุนแรงขึ้น
เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต Riot Games ได้
• เพิ่มความเข้มงวดในการ ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ระหว่างการแข่งขัน
• ปรับปรุง ขั้นตอนการตรวจสอบของกรรมการ (Referee Protocols)
• แจ้งเตือนทุกทีมให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์อย่างเคร่งครัด
การปรับปรุงระบบเสียงภายในสนามแข่งขัน
Riot Games ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่าง ประสบการณ์ความมันของแฟนในสนาม และ สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ยุติธรรมสำหรับผู้เล่น โดยมาตรการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่
• การทดสอบระบบเสียงก่อนการแข่งขัน รวมถึงการจำลองเสียงพากย์ในระดับความดังสูงสุด
• การใช้ระบบเสียงแบบสองชั้น:
- In-Ear Monitor (IEM) สำหรับเสียงสื่อสารในทีม
- Over-ear headset ที่ปล่อยเสียง White Noise เพื่อป้องกันเสียงจากภายนอก
Riot Games ยืนยันว่า แม้จะมีเสียงรบกวนจากบรรยากาศในสนาม แต่ระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อ ป้องกันไม่ให้ผู้เล่นได้ยินข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงจากเสียงพากย์ และตลอดการแข่งขัน Kickoff ไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากผู้เล่นเกี่ยวกับผลกระทบด้านเสียง
มาตรการเพิ่มเติมสำหรับ Stage 1 เป็นต้นไป
เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน Riot Games จะดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมตั้งแต่ Stage 1 เป็นต้นไป ได้แก่
• เพิ่มความเข้มข้นในการ ทดสอบระบบเทคนิคก่อนการแข่งขัน
• ขยายเวลาการเตรียมระบบและการซ้อมเสมือนจริง
• ทดสอบอุปกรณ์เสียงในระดับความดังที่สูงกว่ามาตรฐาน
• เพิ่มความสามารถในการ ปรับเสียงในสนามแบบเรียลไทม์ ตาม feedback จากทีมโปร
เดินหน้าสู่มาตรฐานการแข่งขันระดับโลก
Riot Games ขอบคุณคอมมูนิตี้ VALORANT ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับการแข่งขันอย่างจริงจัง พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าพัฒนา VCT Pacific ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะลีกระดับโลก
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ https://valorantesports.com/th-TH/news/changes-coming-to-vct-pacific/
