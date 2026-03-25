Com2uS ขนสองเกมอนิเมะดังบุก AnimeJapan 2026!

เตรียมนับถอยหลัง! พบกับบูธของ Com2uS ในงาน AnimeJapan 2026 นิทรรศการงานอนิเมะที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคมนี้ ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
AnimeJapan เป็นงานจัดแสดงอนิเมะที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น จัดขึ้นประจำทุกปีในเดือนมีนาคมตั้งแต่ปี 2014 มีผู้เข้าร่วมแต่ละปีมากกว่า 100,000 คน งานนี้รวบรวมทั้งสตูดิโอผู้ผลิตอนิเมะ, บริษัทผู้พัฒนาเกม และบริษัทผู้ผลิตของเล่นของสะสมจากทั่วโลกไว้ในงานเดียว พร้อมขนกิจกรรมมาเพียบ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศเปิดตัวอนิเมะ/เกมใหม่, เวทีพากย์สดจากนักพากย์มืออาชีพ, จำหน่ายสินค้าลิมิเต็ด, ทดลองเล่นเกมจากอนิเมะ IP ดังมากมาย และอื่น ๆ อีกมากมาย
ในปีนี้ Com2uS เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน จัดบูธโปรโมท 2 เกมใหม่ที่สร้างจากอนิเมะ IP ดังจากญี่ปุ่นอย่าง TOUGEN ANKI Crimson Inferno และ GACHIAKUTA: The Game (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) โดยมีเป้าขยายฐานแฟน ๆ ให้กว้างขึ้นทั่วโลก ภายในบูธจัดเต็มด้วยกิจกรรมตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นโซนทดลองเล่นเกมเวอร์ชันเดโม โซนถ่ายภาพ กิจกรรมบนเวที และอีกมากมาย
บูธถูกออกแบบให้แบ่งออกเป็น 2 โซนหลัก เพื่อให้เห็นความแตกต่างกันระหว่างโลกแฟนตาซีอันมืดมนของ TOUGEN ANKI Crimson Inferno กับเกมเพลย์แอ็กชั่นสุดมันส์ของ GACHIAKUTA: The Game ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาผ่านเอฟเฟกต์แสงสีเสียงที่น่าตื่นตาตื่นใจ มีเวที LED ขนาดใหญ่เป็นจุดเด่นของบูธ และมีพื้นที่เฉพาะสำหรับแต่ละเกม ให้ผู้เข้าชมสามารถชมกิจกรรมบนเวทีไปพร้อมกับทดลองเล่นเกมในพื้นที่เดียวกัน
สำหรับไฮไลท์ของ TOUGEN ANKI Crimson Inferno อยู่ที่โซนทดลองเล่นเกมเวอร์ชันเดโม พร้อมกิจกรรมภายในบูธ อาทิ การกดติดตามช่องทางโซเชียลของเกม, ถ่ายรูปในโซนถ่ายรูป และการทดลองเล่นเกม เพื่อรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เช่น แผ่นรองเมาส์หรือพวงกุญแจอะคริลิค นอกจากนี้ บนเวทียังมีโชว์จากคอสเพลยเยอร์ชื่อดัง Talk Show กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เชิญมางานนี้โดยเฉพาะ และโชว์ Gameplay แบบ Live สด รวมถึงกิจกรรมบนเวทีที่ให้ผู้เข้าชมร่วมสนุกอีกเพียบ!
ขณะฝั่ง GACHIAKUTA: The Game (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ก็จัดเต็มไม่แพ้กัน จัดกิจกรรมสะสมแสตมป์เพื่อรับของรางวัล สำหรับผู้เข้าชมที่เพิ่มเกมลงใน Wishlist บน Steam หลังจาก Com2uS ได้เปิดหน้าเกมบน Steam อย่างเป็นทางการแล้วในเดือนมีนาคมนี้ โดยในนั้นจะมีทั้งเนื้อเรื่องย่อ ฟีเจอร์เด่น ข้อมูลเกม และสเปกเครื่องที่แนะนำ เพื่อดึงกลุ่มผู้เล่นบน PC จากทั่วโลกก่อนการเปิดให้บริการจริงในเร็ว ๆ นี้
ยังไม่หมดแค่นี้ งานนี้แฟนอนิเมะห้ามพลาด! พบปะพูดคุยกับ 4 นักพากย์จากซีรีย์อนิเมะ Gachiakuta ทั้ง Aoi Ichikawa (ผู้พากย์ Rudo), Yuuki Shin (ผู้พากย์ Jabber Wonger), Yumiri Hanamori (ผู้พากย์ Riyo) และ Katsuyuki Konishi (ผู้พากย์ Enjin) ได้ใน Gachiakuta Special Voice Actor Talk Show บนเวที ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครและโลกของ Gachiakuta พร้อมแจกของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ เข็มกลัด พวงกุญแจอะคริลิค สแตนดี้อะคริลิค แฟ้มใส และสติกเกอร์
Tougen Anki คือการ์ตูนแนวแอ็กชั่นยอดฮิตจากปลายปากกาของอาจารย์ Yura Urushibara ตีพิมพ์ในนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ Weekly Shonen Champion ของญี่ปุ่นโดยสำนักพิมพ์ Akita Shoten ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานพื้นบ้านดังของญี่ปุ่นอย่างโมโมทาโร่ บอกเล่าเรื่องราวความขัดแย้งจนก่อเกิดสงครามระหว่างผู้มีสายเลือดยักษ์และลูกหลานของโมโมทาโร่ผู้ฆ่ายักษ์
หลังการ์ตูนประสบความสำเร็จและจำหน่ายได้มากกว่า 5.5 ล้านเล่ม Tougen Anki Project จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2023 เริ่มจากการดัดแปลงเป็นละครเวที ต่อด้วยซีรีย์อนิเมะ ก่อนจะมีการประกาศสร้างเป็นเกมมือถือในเวลาต่อมา
Gachiakuta เล่าเรื่องราวของ รูโด้ เด็กหนุ่มที่ใช้ชีวิตอยู่ในสลัมของเมืองลอยฟ้า เก็บขยะที่พวกคนรวยทิ้งขว้างไปขายเพื่อเลี้ยงปากท้อง ก่อนจะถูกใส่ร้ายในข้อหาฆาตกรรม และถูกจับโยนลงสู่ห้วงเหวลึกไม่ต่างจากขยะชิ้นหนึ่ง ขยะมากมายที่นั่นได้สร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมา เพื่อค้นหาความจริงและแก้แค้นพวกที่ผลักเขาลงสู่ห้วงนรก เขาต้องปลุกพลังในตัวให้ตื่นขึ้นและเข้าร่วมกับนักเก็บกวาด ผู้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดแห่งหุบเหวนี้!
Gachiakuta เป็นการ์ตูนแนวแอ็กชั่นจากฝีมือของอาจารย์ Kei Urana ระหว่างคิดคอนเซปต์ อาจารย์ Urana มองว่าการเพิ่มกราฟิตี้ดีไซน์เข้าไปน่าจะทำให้ผลงานน่าสนใจขึ้น จึงได้ขอความช่วยเหลือจากนักออกแบบกราฟิตี้ Hideyoshi Andou ให้รับหน้าที่นี้
Gachiakuta เริ่มตีพิมพ์รายสัปดาห์ครั้งแรกลง Weekly Shonen Magazine ของสำนักพิมพ์ Kodansha ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 และได้รับรางวัล Global Special Prize ในสาขาการ์ตูนยอดเยี่ยมจากงาน Next Manga Awards 2022 ส่วนอนิเมเริ่มออกอากาศครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2025 และยืนยันแล้วว่ามีซีซั่น 2 แน่นอน โดยสตูดิโอผู้สร้างก็ไม่ใช่ใครนอกจาก Bones film นั่นเอง
