เปิดตัว "PAYDAY: Aces High" ชวนเพื่อนปล้นในรูปแบบ VR

สัมผัสประสบการณ์โจรกรรมผ่านมุมมองใหม่ในโลกเสมือนจริง กับเรื่องราวของแก๊งค์จอมโจรสวมหน้ากากผู้มีความแค้นส่วนตัวกับมหาเศรษฐี
Fast Travel Games จับมือ Starbreeze Entertainment ร่วมกันประกาศเปิดตัว PAYDAY: Aces High ผลงานเกมชูตติ้ง Co-op ปล้นชิงทรัพย์ภาคใหม่ที่มาในรูปแบบเวอร์ชวลเรียลลิตี้ โดยมันมีกำหนดวางจำหน่ายภายในปี 2026 สำหรับแพลตฟอร์ม SteamVR และ Quest
ผู้เล่นจะสวมบทเป็นหนึ่งในสมาชิก The Aces แก๊งค์มหาโจรผู้เข้าถึงอุปกรณ์ของเล่นสุดไฮเทคในตลาดมืดเพื่อตระเวนออกปล้นสถานที่ต่างๆอันเป็นแหล่งขุมทรัพย์ของ "วอร์เรน จูปิเตอร์" (Warren Jupiter) นักธุรกิจมหาเศรษฐีรายใหญ่ที่เคยใส่ร้ายป้ายสีพวกเขาจนติดคุกติดตาราง และบัดนี้ถึงคราวที่พวกเราต้องเอาคืนอริผู้ร่ำรวยด้วยการบุกปล้นธนาคาร, พิพิธภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งเพนท์เฮ้าส์สุดหรูของเจ้าตัวให้เกลี้ยง
ในแก๊งค์ The Aces จะประกอบไปด้วยสมาชิก 4 คนที่มีความถนัดช่ำชองเฉพาะทางแตกต่างกันไป The Mastermind จอมบงการเป็นเหมือนดั่งมันสมองคอยวางแผนทุกอย่าง, The Ghost จอมโจรไร้เงาผู้ปฏิบัติภารกิจด้วยความเงียบ, The Technician หัวขโมยสายเทคนิคผู้มาพร้อมอุปกรณ์ของเล่นแกดเจ็ตมากมาย และสุดท้าย The Enforcer ขุนค้อนสายทุบตีที่พร้อมฟาดเมื่อทุกสิ่งเกิดพลาดผิดแผน
ด้านอาวุธปืนจะมีทั้งไรเฟิลจู่โจม, กลเบา, ลูกซอง และปืนพกให้ได้ใช้งาน รวมไปถึงอุปกรณ์ไฮเทคอย่างปืนยิงตะขอและป้อมปืนอัตโนมัติก็มีเช่นเดียวกัน ซึ่งสกิลทักษะและอุปกรณ์ของเล่นต่างๆเหล่านี้เราสามารถซื้อหาปลดล็อคได้ด้วยเงินที่ปล้นมา
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
