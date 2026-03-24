ม็อดซะ! เมื่อปุ่มบังคับ "Crimson Desert" ทำผู้เล่นพีซีหมดความอดทน

กลายเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อชาวเน็ตรวมพลังหาทางออกฉุกเฉินให้กับผลงานเกมใหม่ล่าสุดของค่าย Pearl Abyss โดยไม่ต้องรอความหวังจากทีมพัฒนา
ท่ามกลางกระแสชื่นชมอย่างล้นหลามที่มีต่อเกม Crimson Desert ทว่าในมุมกลับกันมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องความต่อเนื่องของลำดับเหตุการณ์ รวมถึงความยุ่งยากเกินความจำเป็นที่ทีมพัฒนาใส่เข้ามา ซึ่งหนึ่งในปัญหายอดฮิตที่แฟนๆหลายคนบ่นกันนั่นคือ การออกแบบแผนผังปุ่มบังคับควบคุมภายในเกมที่ดูผิดแปลกฝืนธรรมชาติ
ด้วยเหตุนั้นจึงส่งผลให้ตลอดทั้งสัปดาห์หลังตัวเกมวางจำหน่าย มีเหล่านักม็อดมากมายหวังที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งเหล่านี้ โดยหากคลิกเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ Nexus Mods คุณจะพบม็อดที่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งปุ่มบังคับจำนวนหลายตัวด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นม็อดที่ช่วยให้ตัวละครวิ่งเองอัตโนมัติเพียงแค่ออกแรงดันก้านอนาล็อก หรือม็อดที่เปิดโอกาสให้คุณสามารถแม็พทุกปุ่มบังคับบนคอนโทรลเลอร์ได้อย่างอิสระเสรี
ยกตัวอย่างม็อดล่าสุด NEW Controller Button Preset ที่จัดแจงแก้ไขปรับเปลี่ยนปุ่มบังคับมาให้เสร็จสรรพพร้อมใช้งานทันที จากเดิมปุ่ม A ที่ใช้สำหรับวิ่งก็เปลี่ยนเป็นการกระโดด, จากปุ่ม X ที่เคยใช้กระโดดก็เปลี่ยนเป็นปุ่มโจมตีเบา, ส่วนปุ่ม Y ก็กลายเป็นการโจมตีหนัก และย้ายปุ่มวิ่งไปใช้ RB แทน เรียกว่าช่วยให้คอเกมแอ็คชั่นเล่นได้ถนัดขึ้นเยอะ
สำหรับปัญหาด้านการบังคับภายในเกม Crimson Desert ทางทีมผู้พัฒนาอย่าง Pearl Abyss เองพวกเขาก็ได้ออกมากล่าวชี้แจงรับทราบถึงข้อบกพร่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสัญญาว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขในแพทช์ต่อๆไป ดังนั้นชาวคอนโซลคงต้องอดใจรอไปอีกสักพัก ส่วนสาวกพีซีท่านใดที่ใจร้อนหรือกลัวการอัปเดตปุ่มใหม่ของทางออฟฟิเชียลไม่ถูกใจ ก็ลองเอาม็อดเหล่านี้ไปติดตั้งใช้งานดูเผื่ออะไรมันจะดีขึ้น
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
thegamer
