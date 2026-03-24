"ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" เปิดตัวทั่วโลกทุกแพลตฟอร์มแล้ววันนี้!

เน็ตมาร์เบิ้ล ประกาศความพร้อม "ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" (The Seven Deadly Sins: Origin) เกมอาร์พีจีโอเพนเวิลด์สไตล์อนิเมะ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วบนอุปกรณ์มือถือผ่าน Google Play และ App Store
หลังจากเปิดให้เล่นก่อนบน PlayStation®5 และ Steam ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา เกมนี้ก็ได้ขยายไปยังทุกแพลตฟอร์มที่รองรับแล้ว ให้ผู้เล่นสามารถสัมผัสประสบการณ์การผจญภัยได้อย่างราบรื่นทั้งบนคอนโซล, พีซี, และมือถือ โดยเวอร์ชันมือถือมีอินเทอร์เฟซและขนาด UI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่ออุปกรณ์มือถือ และผู้เล่นสามารถสลับไปมาระหว่างคอนโซล พีซี และอุปกรณ์มือถือได้อย่างอิสระด้วยบัญชีเดียวเพื่อเพลิดเพลินไปกับการเล่นเกม
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัว ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin มอบรางวัลภายในเกมให้กับผู้เล่นมากมาย โดยผู้เล่นจะได้รับเศษดวงดาวสูงสุดถึง 59,000 ชิ้น และตั๋วสุ่มถาวรอัศวิน 90 ใบ นอกจากนี้ กิจกรรมสุดพิเศษในช่วงเปิดตัวยังจะมอบรางวัลเพิ่มเติมอีกมากมาย อาทิ อัศวิน SSR กีร่า, อาวุธ SSR หอกปีกเปลวเพลิงดำ, กล่องเลือกอาวุธคราฟต์ SSR, ตั๋วสุ่มถาวรอัศวิน 60 ใบ, ตั๋วสุ่มคัดสรรอัศวิน 10 ใบ, และเศษดวงดาว 4,300 ชิ้น
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมมิชชันพิเศษที่จะมอบวัตถุดิบเพื่อคราฟต์สองอุปกรณ์สลัก SR และหนึ่งอุปกรณ์สลัก SSR รวมไปถึงคอนเทนต์สนับสนุนการเติบโตโดยเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เล่นก้าวหน้าได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมคัดสรรพิเศษโดยมีเมลิโอดัส พร้อมกับกิจกรรมในเวลาจำกัดที่จัดขึ้นจนถึงวันที่ 8 เมษายน ซึ่งผู้เล่นสามารถรับคอสคูมพิเศษอย่าง ‘ศาสตราเทพ: ดาบปีศาจ ลอสต์เวย์น’ ของเขาได้
เกมนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีในช่วงแรกหลังจากเปิดตัวทั้งบนคอนโซลและพีซี ‘ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin’ ติดอันดับ 6 ในชาร์ตเกมขายดีที่สุดระดับโลกหลังจากวางจำหน่ายได้ไม่นาน อีกทั้งยังติดอันดับ 1 ในฝรั่งเศส และอันดับ 2 ในเบลเยียม อิตาลี และสเปน อีกทั้งยังครองอันดับ 4 ในเยอรมัน นอร์เวย์ และเนเธอร์แลนด์ รวมถึงอันดับ 5 ในประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร บราซิล และไทย ในส่วนของ PlayStation®5 เกมนี้ยังได้รับคะแนนจากผู้เล่นถึง 4.35 จาก 5 อีกทั้งรีวิวจากผู้ใช้ Steam ยังแสดงให้เห็นถึงเสียงตอบรับเชิงบวกอย่างมากในกลุ่มผู้เล่น
"ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" (The Seven Deadly Sins: Origin) สร้างจาก IP มังงะและอนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง The Seven Deadly Sins ที่มียอดขาย 55 ล้านก็อปปี้ทั่วโลก ผู้เล่นจะได้สำรวจทวีปบริทาเนียในโอเพนเวิลด์อันกว้างใหญ่ นำเสนอการต่อสู้แบบแท็กทีม, สกิลการผสมผสาน, และการสร้างทีมที่ปรับแต่งได้โดยใช้ตัวละครและอาวุธที่หลากหลาย พบกับองค์ประกอบการเล่นแบบผู้เล่นหลายคน อาทิ การรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อออกผจญภัยหรือต่อสู้กับเหล่าบอสไปด้วยกัน
