"Legend of YMIR" อัปเดตคลาสนักสู้ พร้อมเปิดตัวบน Steam 7 เม.ย.นี้

WEMADE ประกาศเกมเวอร์ชันใหม่สำหรับ "Legend of YMIR" ที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม Steam ในวันที่ 7 เมษายนนี้ พร้อมอัปเดตใหญ่เพิ่มคลาสใหม่ล่าสุด "รูนไฟต์เตอร์" ที่ผู้เล่นรอคอย
การเปิดตัวบน Steam ถือเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์การขยาย Legend of YMIR สู่ตลาดโลก ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ Steam WEMADE ตั้งเป้าที่จะสร้างฐานผู้เล่นที่ยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสำหรับผู้เล่นทั่วโลก การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่ แต่เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ใหญ่ในการวาง Legend of YMIR ให้เป็นแฟรนไชส์เกม PC ชั้นนำระดับโลก
ควบคู่กับการเปิดตัวบน Steam ยังมีการแนะนำคลาสสายต่อสู้คลาสใหม่ รูนไฟต์เตอร์ ฮีโร่ผู้ทรงพลังที่ใช้พลังจากรูนโบราณ โดดเด่นด้วยความคล่องตัวสูงและสไตล์การต่อสู้ระยะประชิดที่เน้นการใช้หมัดและการเตะ ด้วยทักษะพิเศษอย่าง “โล่ป้องกัน” รูนไฟต์เตอร์สามารถมอบบัฟให้พันธมิตรและดีบัฟศัตรู สร้างประสบการณ์การต่อสู้ที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์ อัปเดตครั้งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความลึกทางยุทธวิธีของเกม ดึงดูดผู้เล่นใหม่ พร้อมมอบเนื้อหาใหม่ที่น่าสนใจให้กับผู้เล่นเก่า โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับรูนไฟต์เตอร์ ได้ที่เว็บไซต์ทางการ
ไมเคิล คิม หัวหน้าฝ่ายธุรกิจเกมของ WEMADE กล่าวว่า “เป้าหมายของเราคือมอบประสบการณ์การเล่นเกม PC ระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์มาตรฐาน Community ของ Steam การเปิดตัวบน Steam พร้อมกับอัปเดต รูนไฟต์เตอร์ ถือเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่สำหรับผู้เล่นของเรา”
นอกจากนี้ WEMADE ยังเร่งขยายกิจกรรมด้าน Community ในฟิลิปปินส์ หนึ่งในตลาดสำคัญที่ผู้เล่นมีส่วนร่วมสูงและมีกิจกรรมกิลด์มากมาย และได้จัดงาน Partners Day ที่กรุงมะนิลา เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คน รวมถึงผู้เล่น สตรีมเมอร์ และผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์พาร์ทเนอร์ ภายในงานมีการสาธิตการเล่นรูนไฟต์เตอร์ การแนะนำเนื้อหาต่าง ๆ และดีซีร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฟิลิปปินส์ เปิดเผยแผนงานอัปเดต การแข่งขันบอสเรดแบบ Time Attack และการต่อสู้ PvP กับทีมพัฒนา ทั้งนี้ WEMADE ยังคงมีแผนที่จะนำข้อเสนอแนะจากผู้เล่นไปปรับปรุงและยกระดับคุณภาพเนื้อหาและการบริการผ่านการอัปเดตสม่ำเสมอและการดำเนินงานที่เสถียรมากยิ่งขึ้นต่อไป
