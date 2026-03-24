"Genesis War" เกมมือถือ IP ของเกาหลี เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!

LINE Games ประกาศเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลก สำหรับเกม Genesis War เกมมือถือเทิร์นเบสสะสมตัวละครจาก IP ชื่อดังของเกาหลี พัฒนาโดย Meerkat Games พร้อมรองรับหลายภาษารวมถึงภาษาไทย
"Genesis War" เป็นเกมมือถือแนว RPG สะสมตัวละคร ที่สร้างจาก IP ชื่อดังของเกาหลี The War of Genesis ผสมผสานการต่อสู้แบบ turn-based อันเข้มข้นและเนื้อเรื่องที่ดึงดูดใจ ผู้เล่นจะได้สนุกกับระบบเกมที่ให้ประสบการณ์ใกล้เคียงกับโลกต้นฉบับ ติดตามเรื่องราว พบกับตัวละครที่น่าจดจำ และเข้าร่วมการต่อสู้ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเล่นบนมือถือโดยเฉพาะ
เกมนี้เปิดตัวครั้งแรกในเกาหลีปี 2024 โดยอิงจากซีรีส์คลาสสิกอย่าง The War of Genesis 1 และ The War of Genesis 2 ซึ่งได้รับคำชมเรื่องการตีความตัวละครเดิมให้น่าสนใจและมีมิติทางอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้เกมนี้สร้างฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่น และไม่ใช่แค่ในเกาหลีใต้เท่านั้น แต่รวมถึงภูมิภาคเอเชีย เช่น ไต้หวัน และประเทศอื่น ๆ อีกด้วย
LINE Games เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลกทั้งในสหรัฐอเมริกา ไทย ยุโรป และประเทศอื่น ๆ โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน Play Store และ App Store ได้แล้ว อีกทั้งเกมนี้ยังรองรับหลายภาษา อาทิเช่น ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน และอินโดนีเซีย
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับผู้เล่นที่ลงทะเบียนเพื่อรับไอเทมสำคัญสำหรับการเล่นและพัฒนาตัวละคร ซึ่งรางวัลมีทัั้ง ตั๋วเลือกตัวละครระดับ Legendary, ตั๋วสุ่มตัวละคร, อาวุธและเกราะระดับ Legendary ยิ่งมีผู้ลงทะเบียนมากเท่าไหร่ รางวัลที่ปลดล็อกก็ยิ่งมากขึ้น
ผู้เล่นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ Google Play Store และ Apple App Store และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทาง https://gm.floor.line.games
