ตำนานหุ่นสายตรวจ "แพทเลเบอร์" ประกาศสร้างเกมแอ็คชั่น 3D

หนึ่งในอนิเมะเรื่องโปรดขวัญใจเด็กหนวด เตรียมกลับมาปราบอาชญากรรมผดุงความยุติธรรมในรูปแบบของวิดีโอเกม
ค่ายตัวแทนจำหน่าย Good Smile Company ร่วมกับทีมพัฒนา Chime Corporation ออกมาประกาศเปิดตัว PATLABOR the Case Files ผลงานเกมแอ็คชั่นสามมิติอันเรียลเอนจิ้นสำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation 5 และ PC ที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนหุ่นยนต์คลาสสิคเรื่องดังของญี่ปุ่น โดยตัวเกมจะได้ทั้งคุณ "ยูทากะ อิซึบุจิ" นักออกแบบหุ่นยนต์, ผู้เขียนบท "คาซุโนริ อิโต" และนักวาดตัวละคร "อาเคมิ ทาคาดะ" จากมังงะต้นฉบับมาร่วมเป็นที่ปรึกษาคอยกำกับดูแลทิศทางโปรเจกต์เกมดังกล่าว
เป้าหมายของเกมคือการหยิบนำฉากซีนสำคัญและช่วงเวลาที่น่าจดจำจากการ์ตูนเรื่อง Mobile Police Patlabor มาถ่ายทอดสู่รูปแบบเกมแนวแอ็คชั่นผ่านมุมมองอันหลากหลาย มีทั้งภารกิจหลักของฝ่ายพระเอกสังกัดหน่วย Special Vehicle Section 2 และภารกิจรองของฝั่งตัวละครวายร้าย ภายในจะบรรจุหุ่นเลเบอร์จำนวนมากกว่า 20 ตัวมาให้คุณได้ขับ ตั้งแต่ Ingram, Griffon ไปจนถึง Type Zero อีกทั้งยังมีโหมดจำลอง Simulator เพื่อให้ผู้เล่นได้ฝึกซ้อมยิงเป้าและต่อสู้กับหุ่นเลเบอร์ตัวอื่นๆ
"แพทเลเบอร์" ถือเป็นการ์ตูนดังระดับตำนานอีกหนึ่งเรื่องที่สมัยก่อนเคยเผยแพร่ออกอากาศในประเทศไทย บอกเล่ากล่าวถึงเรื่องราวในยุคอนาคตที่หุ่นยนต์ก่อสร้างถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย จนเป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมสมัยใหม่ที่ใช้หุ่นเลเบอร์เป็นอาวุธ ทางกรมตำรวจนครบาลโตเกียวจึงจำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยยานยนต์พิเศษที่ 2 ขึ้นมาเพื่อรับมือ
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
