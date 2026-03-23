ซีรีย์คนแสดง "Yakuza Kiwami 3" เปิดให้ชมฟรีบน YouTube

SEGA ประกาศว่าซีรีย์คนแสดง Yakuza powered by Nihontuitsu ทั้ง 3 ตอนพร้อมให้รับชมแล้วทางช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ SEGA พร้อมซับภาษาอังกฤษ
โปรเจกต์ซีรีย์คนแสดงนี้สร้างโดยทีมผู้สร้างซีรีย์ Nihontuitsu และมีความเชื่อมโยงกับเกม "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties"
ยาซูคาซึ โมโตมิยะ นักแสดงและโปรดิวเซอร์จาก Nihontuitsu จะรับบทเป็น คาซึมะ คิริว ขณะที่ โยชิยูกิ ยามากุจิ นักแสดงร่วมของเขาจะรับบทเป็น โกโร่ มาจิมะ นักแสดงหลักคนอื่น ๆ ได้แก่ คาซูฮิโร่ นาคายะ รับบทเป็น อากิระ นิชิกิยามะ และมัตสึดะ เคนจิ รับบทเป็น มาโกโตะ ดาเตะ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Watch Party รับชมซีรีย์พร้อมกับแฟน ๆ เกม Yakuza เพื่อแบ่งปันความสนุกร่วมกัน ในวันที่ 28 มีนาคมนี้ เวลา 21.00 น. ทาง SEGA SEA Discord
เกี่ยวกับ Nihontouitsu
Nihontuitsu เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 เป็นซีรีส์อาชญากรรมที่ติดตามสองวัยรุ่นเกเร เร็นจิ ฮิมูโระ (รับบทโดย ยาสุคาเซะ โมโตมิยะ) และ ยูโตะ ทามูระ (รับบทโดย โยชิยูกิ ยามากุจิ) ในการไต่เต้าสู่จุดสูงสุดของโลกใต้ดินอาชญากรรมของญี่ปุ่น ชายหนุ่มเหล่านี้เป็นตัวแทนของหลักศีลธรรมของยากูซ่าที่ว่า "ปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่า บดขยี้ผู้ที่แข็งแกร่งกว่า"
Nihontuitsu เป็นแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงด้วยภาคต่าง ๆ มากกว่า 90 ตอน ไม่ใช่เพียงแค่รายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ แต่เป็นรูปแบบความบันเทิงทางภาพแบบใหม่ที่โดดเด่น สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://nihontouitsu.jp/, X (Twitter) และ YouTube
