"Game of Thrones: Kingsroad" เปิดลงทะเบียนทดสอบเกมแล้ว!

เน็ตมาร์เบิ้ล ผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่เกมคุณภาพสูงชั้นนำ กำลังเปิดรับสมัครเข้าร่วมทดสอบเกม "Game of Thrones: Kingsroad" บน Steam ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเอเชีย
ผู้เล่นสามารถสมัครเข้าร่วมการทดสอบเกมบน Steam ได้ผ่านทางหน้าเพจ Steam ของเกมจนถึงวันที่ 23 เมษายน โดยการทดสอบจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ถึง 24 เมษายน
ผู้เล่นที่เข้าร่วมการทดสอบเกมบน Steam จะได้สัมผัสกับโลกเปิดกว้างอันกว้างใหญ่ของเวสเทอรอส ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสมจริงด้วยขนาดที่ใหญ่โตและรายละเอียดที่น่าทึ่ง เรื่องราวในเกมเกิดขึ้นในเจ็ดอาณาจักร ให้ผู้เล่นได้สำรวจโลกเปิดกว้างที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมหากาพย์ของซีรีส์ นำเสนอภาพแรกของสภาพแวดล้อมที่สมจริงและรูปแบบการเล่นเกม RPG แนวแอ็กชัน
การทดสอบจะรองรับหลายภาษาเพื่อรองรับผู้เล่นทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งรวมไปถึงภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น ไทย จีนตัวเต็ม จีนตัวย่อ รัสเซีย และอังกฤษ
ในขณะเดียวกัน Game of Thrones: Kingsroad กำลังเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าและได้รับความสนใจจากผู้เล่นเป็นอย่างมาก ผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับรางวัลพิเศษเฉพาะแพลตฟอร์ม ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการปรับแต่งในช่วงเริ่มต้น อาทิ คอสตูมแดนเหนือ สัตว์ขี่ ไอเทมการเงินภายในเกม และไอเทมตกแต่งต่าง ๆ
นอกจากนี้ เน็ตมาร์เบิ้ลยังจัดกิจกรรมติดตาม SNS ผ่านช่องทางทางการต่าง ๆ โดยมอบรางวัลเพิ่มเติม เช่น ฉายาพิเศษฉลองเปิดตัว : ผู้บุกเบิกแห่งเวสเทอรอส และเหรียญทองแดง 100,000 เหรียญ
Game of Thrones: Kingsroad เป็นเกม RPG โอเพนเวิลด์ที่สร้างจากซีรีส์ดราม่าต้นฉบับ ‘Game of Thrones’ อันโด่งดังของ HBO® ซึ่งได้รับรางวัล Emmy® และ Golden Globe® เกมนี้ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจาก Warner Bros. Interactive Entertainment ในนามของ HBO
สำหรับข้อมูลและอัปเดตล่าสุด สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Game of Thrones: Kingsroad หรือเข้าร่วมคอมมิวนิตีตามช่องทางโซเชียลมีเดียทางการ
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*