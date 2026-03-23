"Crimson Desert" ทำยอดขายทะลุ 2 ล้านชุดตั้งแต่วันวางจำหน่าย!

บริษัท Pearl Abyss ประกาศว่าเกมแอ็คชั่นผจญภัย Open-World อย่าง "Crimson Desert" สามารถทำยอดขายถึง 2 ล้านชุดทั่วโลกตั้งแต่วันแรกของการวางจำหน่าย
ความสำเร็จนี้ได้ถูกแชร์บนช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของเกมในวันวางจำหน่าย โดยทีมงานได้แสดงความขอบคุณผู้เล่นทุกท่านสำหรับการสนับสนุนนี้ว่า "เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า Crimson Desert มียอดจำหน่ายทั่วโลกถึง 2 ล้านชุด เราขอขอบคุณแฟนๆ คอมมูนิตี้ และทุกท่านที่เข้ามาร่วมในไพเวลกับพวกเรา เราจะรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากคอมมูนิตี้อย่างใกล้ชิดและทำการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อมอบการเดินทางในอนาคตที่สนุกสนานยิ่งขึ้นเพื่อผู้เล่นของพวกเรา"
Crimson Desert มีผู้เล่นพร้อมกันสูงสุดราวๆ 240,000 คนบน Steam ในวันเปิดตัว และในขณะเดียวกันก็ทำลายสถิติยอดขายวันแรกในวันวางจำหน่ายของเกมที่พัฒนาในประเทศเกาหลีด้วยการทำยอดขายได้ถึง 2 ล้านชุด
ใน "Crimson Desert" ผู้เล่นจะรับบทเป็นคลิฟฟ์ นักรบแห่งเกรย์เมนน์ กลุ่มคนจากภูมิภาคทางเหนือของเพลลูน ซึ่งเป็นรู้จักในด้านการยึดมั่นในสันติภาพและความสามัคคี Crimson Desert เริ่มต้นขึ้นจากการที่ความสงบสุขนั้นพังทลายลง โดยคลิฟฟ์จะต้องทำภารกิจในการรวมกลุ่มกับกลุ่มเกรย์เมนน์ของเขาและกอบกู้บ้านเกิดของพวกเขาคืนมา และเมื่อการเดินทางแผ่ขยายออก ผู้เล่นก็จะได้พบกับภัยคุกคามครั้งใหญ่ยิ่งกว่าที่ปรากฏในทวีปไพเวล
Crimson Desert วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Apple Mac, Epic Games Store และ ROG Xbox Ally
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*