"Garena Free Fire" เผยทิศทางธุรกิจ เตรียมเขย่าความมันส์ตลอดปี 2026

Garena Free Fire เกมแนวแบทเทิลรอยัลบนมือถือที่พัฒนาและให้บริการโดยการีนาและครองใจผู้เล่นชาวไทยมาอย่างยาวนาน เตรียมครบรอบ 9 ปีของการเปิดให้บริการ พร้อมเผยทิศทางธุรกิจปี 2569 โฟกัสที่อีสปอร์ต ครีเอเตอร์ และคอนเทนต์
ปัจจุบัน Garena Free Fire ให้บริการในกว่า 160 ตลาดทั่วโลก และมีจำนวนผู้เล่นต่อวัน (DAU) สูงกว่า 100 ล้านราย สำหรับในประเทศไทย Free Fire ครองตำแหน่งเกมมือถือที่มียอดดาวน์โหลดสูงที่สุดในประเทศถึง 7 ปีซ้อน (พ.ศ 2561 - 2567) โดยยอดดาวน์โหลดสะสมกว่า 88 ล้านครั้ง ส่วนรายการการแข่งขันอีสปอร์ต FFWS Global Finals 2025 ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศอินโดนีเซีย ยังทำสถิติ Guinness World Record เป็นทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตบนมือถือแบบทีมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในโลกถึง 618,778 คน โดย Buriram United Esports สโมสรอีสปอร์ตชั้นนำจากประเทศไทย สามารถคว้าแชมป์รายการดังกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิ
ภวิษย์พร เจียรประเสริฐ Country Head ประจำประเทศไทย บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “Garena Free Fire เป็นเกมแบทเทิลรอยัลบนมือถือที่ให้บริการในประเทศไทยมายาวนานและจะครบรอบปีที่ 9 แล้วในปีนี้ และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเกมเมอร์ไทยมาโดยตลอด เราต้องการให้ Garena Free Fire เป็นมากกว่าเกมสำหรับคนไทย โดยมุ่งมั่นให้บริการเพื่อเติมเต็มประสบการณ์ความสนุกและความตื่นเต้นที่แปลกใหม่ผ่านทั้งการแข่งขันบนเกมและอีสปอร์ตทัวร์นาเมนต์ที่มีความสนุกสนาน (Competitive Fun) ตลอดจนการสร้างความเป็นคอมมูนิตี้สำหรับชาว Free Fire ที่ใช้เกมเป็นพื้นที่ทางสังคม (Social Fun) และเป็นพื้นที่แสดงออกถึงความเป็นตัวเอง โดยเฉพาะเหล่า Gen-Z”
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสมาร์ตโฟนที่ครอบคลุม ทั้งยังมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคไทยยังเปิดกว้างต่อผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (Digital Product) รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลจากรายงาน Thailand Media Landscape 2025–2026 โดยดาต้าเซ็ตยังชี้ว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย 77.9% เล่นวิดีโอเกมเฉลี่ยเกือบ 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่งผลให้ตลาดเกมอีสปอร์ตไทยในปี 2568 มีมูลค่าสูงถึง 36,500 ล้านบาท ขยายตัว 2.8% จากปี 2567 (อ้างอิงข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)
“เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดเกมแอคชั่นบนมือถือในประเทศไทย และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้เล่นไทยที่ชื่นชอบการทดลองความสนุกที่แปลกใหม่ และมีความสนใจในวัฒนธรรมย่อย (Sub-culture) ที่หลากหลาย อาทิ แอนิเมชัน และ เพลงฮิปฮอป ดังนั้น Garena Free Fire จึงมีทิศทางการดำเนินธุรกิจ 3 ด้านในปี 2569 ได้แก่ อีสปอร์ต ครีเอเตอร์ และคอนเทนต์” คุณภวิษย์พร กล่าวเสริม
ผลักดันอีสปอร์ตจาก “ฐานราก” สู่ “ระดับโลก”
มุ่งผลักดัน Garena Free Fire Esports ให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่นได้ครอบคลุมในทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้เล่นฝีมือดีทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพในฐานะนักกีฬาอีสปอร์ตรุ่นใหม่ ผ่านการขยายการแข่งขัน ระดับฐานราก (Grassroots) ตลอดทั้งปี อาทิ รายการ Free Fire Young Challenger พร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการจัดการแข่งขันให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการจัดทัวร์นาเมนต์ภายในชุมชนของตัวเอง พร้อมกันนี้ ยังมีการยกระดับการแข่งขันระดับกึ่งอาชีพ (Semi-Pro) ให้มีมือสมัครเล่นมีโอกาสก้าวสู่ระดับมืออาชีพ พร้อมเพิ่มการแข่งขันสำหรับนักกีฬาหญิง ด้วยรายการ Free Fire TH Grand Master และ Free Fire Girls on Fire
พร้อมปักหมุด “กรุงเทพฯ” เจ้าภาพอีสปอร์ตระดับโลกในรายการ Free Fire World Series Global Finals 2026 ที่จะเกิดขึ้นปลายปี 2569 โดยนักกีฬาทั้งหมด 24 ทีมจากนานาประเทศจะมาร่วมแข่งขันเพื่อช่วงชิงตำแหน่งแชมป์และถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลรวมสูงสุดถึง 1,200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งยังเป็นครั้งแรกที่จะมีการจัดงานออฟไลน์รอบชิงชนะเลิศ (Offline Event) แบบเปิดอย่างเต็มรูปแบบ ให้แฟนเกมและบุคคลทั่วไปสามารถร่วมเข้าชมและส่งแรงเชียร์ติดขอบสนาม
ขับเคลื่อน Free Fire Creator Community อย่างยั่งยืน
เราให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน Free Fire Creator Community ในฐานะหัวใจหลักของคอมมูนิตี้ โดยครีเอเตอร์เหล่านี้สร้าง User-Generated Content (UGC) ที่มียอดการเข้าชมผ่านแฮชแท็ก #FFCTH บน TikTok เฉลี่ยราว 1 พันล้านครั้งต่อเดือน
เนื่องจากมองความสำเร็จของครีเอเตอร์เป็นความสำเร็จของแบรนด์ ในปี 2569 เกม Garena Free Fire เตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 30 ล้านบาทในปี 2569 เพื่อเสริมแกร่งอีโคซิสเตมของครีเอเตอร์ ทั้งการลงทุนใน Creator Incentives และเสริมสร้างคอมมูนิตี้ของครีเอเตอร์ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ผ่านกิจกรรมที่สร้างความแข็งแกร่งให้เครือข่ายครีเอเตอร์ และกิจกรรมสนุก ๆ ที่จัดขึ้นให้คอมมูนิตี้ครีเอเตอร์ตลอดทั้งปี นับเป็นการผลักดันการสร้างสรรค์เนื้อหา User Generated Content (UGC) ซึ่งจะช่วยขยายฐานผู้ติดตามและเปิดโอกาสให้ ครีเอเตอร์ไทยได้ร่วมงานกับแบรนด์พันธมิตรชั้นนำเพื่อสร้างรายได้และเติบโตในสายงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างยั่งยืน
สร้างสรรค์คอนเทนต์ด้วย “คอนเทนต์ระดับโลก” และ “อินไซต์คนไทย”
Garena Free Fire พร้อมส่งมอบประสบการณ์ความสนุกที่สดใหม่โดนใจคนไทย ด้วยการนำคอนเทนต์ดังระดับโลกมาเสิร์ฟให้ชาวไทย และนำเสน่ห์ไทยที่มีความสนุกแบบร่วมสมัยเข้าไปโลดแล่นในโลกของเกมอย่างสร้างสรรค์
เตรียมนำปรากฏการณ์ความบันเทิงระดับโลกสู่หน้าจอมือถือตลอดปี 2569 เริ่มต้นด้วยความร่วมมือ (IP Collaboration) กับอนิเมะชื่อดังอย่าง JuJutsu Kaisen เมื่อเดือนม.ค. ที่ผ่านมา และเร็ว ๆ นี้จะอีกความร่วมมือกับอนิเมะระดับตำนานอย่าง "Gintama" (กินทามะ) ขนทัพชุดตัวละคร Iconic และไอเทมธีมพิเศษ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมเนรมิตแลนด์มาร์คสำคัญภายในเกมให้แฟน ๆ ได้สัมผัสกลิ่นอายอนิเมะอย่างใกล้ชิด
ต่อเนื่องด้วยความสนุกรับหน้าร้อนในแคมเปญสงกรานต์ (Songkran Patch) ระหว่างวันที่ 8 – 28 เมษายน ภายใต้คอนเซปต์ Underwater Fantasy ที่ผสานสปิริตความสนุกแบบไทยด้วยไอเทมปืนฉีดน้ำและ ชุดไทยดีไซน์ร่วมสมัยในคอลเลกชัน “สยาม” ที่นำสไบมามิกซ์แอนด์แมตช์กับกางเกงยีนส์สุดเท่ ตอบรับกระแสสไบไทยฟีเวอร์
นอกจากนี้ เตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในโอกาสฉลองครบรอบ 9 ปี กับแคมเปญ “Street & Sta9e”(สตรีทแอนด์สเตจ) ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการผนึกกำลังข้ามวงการครั้งสำคัญกับอุตสาหกรรมเพลงไทยในธีม “ฮิปฮอปเมืองกรุง ลูกทุ่งทองคำ” โดยได้ศิลปินแถวหน้าอย่าง “Z9” (นาย-ธนาคาร เอ้งฉ้วน) แรปเปอร์หนุ่มดาวรุ่งจากภูเก็ต “BLACKHEART”(แซม-ชัยพัฒน์ อินทรานุสรณ์) ดาวรุ่งฮิปฮอปเจนใหม่ และ ลำไย ไหทองคำ(อ้าย-สุพรรณษา เวชกามา) นักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อดัง มาร่วมสร้างความสนุกที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ความชื่นชอบที่หลากหลายของผู้เล่น Free Fire ทั่วประเทศ ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเกมที่เข้าใจและเข้าถึงใจคนไทยอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ คอนเทนต์ที่สร้างขึ้นจากอินไซต์ผู้เล่นไทยยังมีความน่าสนใจในระดับโลก เช่น ความร่วมมือกับแอนิเมชันจีนยอดนิยมอย่าง "ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน" (Soul Land) ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่ม Gen-Z ทั่วโลก รวมถึงโปรเจกต์พิเศษกับพี่เอก Heartrocker ยูทูบเบอร์ตัวท็อปของประเทศไทยที่ได้มาร่วมออกแบบไอเทมภายในเกมร่วมกันกับทีมงานไทย นำความเท่ที่เป็นเอกลักษ์ของ Heartrocker เข้ามาโลดแล่นภายในเกม ไม่ว่าจะเป็น หน้ากาก หูฟัง หรือเสียงพากย์ของพี่เอกภายในเกม ซึ่งเป็นความเท่ที่โดนใจผู้เล่นในระดับนานาชาติ
ทั้้งนี้ ยังมีอีกหลายหลายผลงานแฟชั่นไอเทมภายในเกม Garena Free Fire ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมไทยและได้รับความสนใจในระดับโลก อย่างเช่น กางเกงช้าง ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีและเป็น ไอเทมขายดีอันดับ 1 ในร้านค้าช่วงสงกรานต์ปี 2566
