"Garena Free Fire" เผยทิศทางธุรกิจ เตรียมเขย่าความมันส์ตลอดปี 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Garena Free Fire เกมแนวแบทเทิลรอยัลบนมือถือที่พัฒนาและให้บริการโดยการีนาและครองใจผู้เล่นชาวไทยมาอย่างยาวนาน เตรียมครบรอบ 9 ปีของการเปิดให้บริการ พร้อมเผยทิศทางธุรกิจปี 2569 โฟกัสที่อีสปอร์ต ครีเอเตอร์ และคอนเทนต์

ปัจจุบัน Garena Free Fire ให้บริการในกว่า 160 ตลาดทั่วโลก และมีจำนวนผู้เล่นต่อวัน (DAU) สูงกว่า 100 ล้านราย สำหรับในประเทศไทย Free Fire ครองตำแหน่งเกมมือถือที่มียอดดาวน์โหลดสูงที่สุดในประเทศถึง 7 ปีซ้อน (พ.ศ 2561 - 2567) โดยยอดดาวน์โหลดสะสมกว่า 88 ล้านครั้ง ส่วนรายการการแข่งขันอีสปอร์ต FFWS Global Finals 2025 ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศอินโดนีเซีย ยังทำสถิติ Guinness World Record เป็นทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตบนมือถือแบบทีมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในโลกถึง 618,778 คน โดย Buriram United Esports สโมสรอีสปอร์ตชั้นนำจากประเทศไทย สามารถคว้าแชมป์รายการดังกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ภวิษย์พร เจียรประเสริฐ Country Head ประจำประเทศไทย บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
ภวิษย์พร เจียรประเสริฐ Country Head ประจำประเทศไทย บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “Garena Free Fire เป็นเกมแบทเทิลรอยัลบนมือถือที่ให้บริการในประเทศไทยมายาวนานและจะครบรอบปีที่ 9 แล้วในปีนี้ และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเกมเมอร์ไทยมาโดยตลอด เราต้องการให้ Garena Free Fire เป็นมากกว่าเกมสำหรับคนไทย โดยมุ่งมั่นให้บริการเพื่อเติมเต็มประสบการณ์ความสนุกและความตื่นเต้นที่แปลกใหม่ผ่านทั้งการแข่งขันบนเกมและอีสปอร์ตทัวร์นาเมนต์ที่มีความสนุกสนาน (Competitive Fun) ตลอดจนการสร้างความเป็นคอมมูนิตี้สำหรับชาว Free Fire ที่ใช้เกมเป็นพื้นที่ทางสังคม (Social Fun) และเป็นพื้นที่แสดงออกถึงความเป็นตัวเอง โดยเฉพาะเหล่า Gen-Z”

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสมาร์ตโฟนที่ครอบคลุม ทั้งยังมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคไทยยังเปิดกว้างต่อผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (Digital Product) รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลจากรายงาน Thailand Media Landscape 2025–2026 โดยดาต้าเซ็ตยังชี้ว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย 77.9% เล่นวิดีโอเกมเฉลี่ยเกือบ 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่งผลให้ตลาดเกมอีสปอร์ตไทยในปี 2568 มีมูลค่าสูงถึง 36,500 ล้านบาท ขยายตัว 2.8% จากปี 2567 (อ้างอิงข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)


“เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดเกมแอคชั่นบนมือถือในประเทศไทย และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้เล่นไทยที่ชื่นชอบการทดลองความสนุกที่แปลกใหม่ และมีความสนใจในวัฒนธรรมย่อย (Sub-culture) ที่หลากหลาย อาทิ แอนิเมชัน และ เพลงฮิปฮอป ดังนั้น Garena Free Fire จึงมีทิศทางการดำเนินธุรกิจ 3 ด้านในปี 2569 ได้แก่ อีสปอร์ต ครีเอเตอร์ และคอนเทนต์” คุณภวิษย์พร กล่าวเสริม

ผลักดันอีสปอร์ตจาก “ฐานราก” สู่ “ระดับโลก”
มุ่งผลักดัน Garena Free Fire Esports ให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่นได้ครอบคลุมในทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้เล่นฝีมือดีทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพในฐานะนักกีฬาอีสปอร์ตรุ่นใหม่ ผ่านการขยายการแข่งขัน ระดับฐานราก (Grassroots) ตลอดทั้งปี อาทิ รายการ Free Fire Young Challenger พร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการจัดการแข่งขันให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการจัดทัวร์นาเมนต์ภายในชุมชนของตัวเอง พร้อมกันนี้ ยังมีการยกระดับการแข่งขันระดับกึ่งอาชีพ (Semi-Pro) ให้มีมือสมัครเล่นมีโอกาสก้าวสู่ระดับมืออาชีพ พร้อมเพิ่มการแข่งขันสำหรับนักกีฬาหญิง ด้วยรายการ Free Fire TH Grand Master และ Free Fire Girls on Fire


พร้อมปักหมุด “กรุงเทพฯ” เจ้าภาพอีสปอร์ตระดับโลกในรายการ Free Fire World Series Global Finals 2026 ที่จะเกิดขึ้นปลายปี 2569 โดยนักกีฬาทั้งหมด 24 ทีมจากนานาประเทศจะมาร่วมแข่งขันเพื่อช่วงชิงตำแหน่งแชมป์และถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลรวมสูงสุดถึง 1,200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งยังเป็นครั้งแรกที่จะมีการจัดงานออฟไลน์รอบชิงชนะเลิศ (Offline Event) แบบเปิดอย่างเต็มรูปแบบ ให้แฟนเกมและบุคคลทั่วไปสามารถร่วมเข้าชมและส่งแรงเชียร์ติดขอบสนาม


ขับเคลื่อน Free Fire Creator Community อย่างยั่งยืน
เราให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน Free Fire Creator Community ในฐานะหัวใจหลักของคอมมูนิตี้ โดยครีเอเตอร์เหล่านี้สร้าง User-Generated Content (UGC) ที่มียอดการเข้าชมผ่านแฮชแท็ก #FFCTH บน TikTok เฉลี่ยราว 1 พันล้านครั้งต่อเดือน

ศุภศิลป์ ทรัพย์พิศาลกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและโปรดิวเซอร์เกม Free Fire (ประเทศไทย)
เนื่องจากมองความสำเร็จของครีเอเตอร์เป็นความสำเร็จของแบรนด์ ในปี 2569 เกม Garena Free Fire เตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 30 ล้านบาทในปี 2569 เพื่อเสริมแกร่งอีโคซิสเตมของครีเอเตอร์ ทั้งการลงทุนใน Creator Incentives และเสริมสร้างคอมมูนิตี้ของครีเอเตอร์ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ผ่านกิจกรรมที่สร้างความแข็งแกร่งให้เครือข่ายครีเอเตอร์ และกิจกรรมสนุก ๆ ที่จัดขึ้นให้คอมมูนิตี้ครีเอเตอร์ตลอดทั้งปี นับเป็นการผลักดันการสร้างสรรค์เนื้อหา User Generated Content (UGC) ซึ่งจะช่วยขยายฐานผู้ติดตามและเปิดโอกาสให้ ครีเอเตอร์ไทยได้ร่วมงานกับแบรนด์พันธมิตรชั้นนำเพื่อสร้างรายได้และเติบโตในสายงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างยั่งยืน

สร้างสรรค์คอนเทนต์ด้วย “คอนเทนต์ระดับโลก” และ “อินไซต์คนไทย”
Garena Free Fire พร้อมส่งมอบประสบการณ์ความสนุกที่สดใหม่โดนใจคนไทย ด้วยการนำคอนเทนต์ดังระดับโลกมาเสิร์ฟให้ชาวไทย และนำเสน่ห์ไทยที่มีความสนุกแบบร่วมสมัยเข้าไปโลดแล่นในโลกของเกมอย่างสร้างสรรค์


เตรียมนำปรากฏการณ์ความบันเทิงระดับโลกสู่หน้าจอมือถือตลอดปี 2569 เริ่มต้นด้วยความร่วมมือ (IP Collaboration) กับอนิเมะชื่อดังอย่าง JuJutsu Kaisen เมื่อเดือนม.ค. ที่ผ่านมา และเร็ว ๆ นี้จะอีกความร่วมมือกับอนิเมะระดับตำนานอย่าง "Gintama" (กินทามะ) ขนทัพชุดตัวละคร Iconic และไอเทมธีมพิเศษ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมเนรมิตแลนด์มาร์คสำคัญภายในเกมให้แฟน ๆ ได้สัมผัสกลิ่นอายอนิเมะอย่างใกล้ชิด


ต่อเนื่องด้วยความสนุกรับหน้าร้อนในแคมเปญสงกรานต์ (Songkran Patch) ระหว่างวันที่ 8 – 28 เมษายน ภายใต้คอนเซปต์ Underwater Fantasy ที่ผสานสปิริตความสนุกแบบไทยด้วยไอเทมปืนฉีดน้ำและ ชุดไทยดีไซน์ร่วมสมัยในคอลเลกชัน “สยาม” ที่นำสไบมามิกซ์แอนด์แมตช์กับกางเกงยีนส์สุดเท่ ตอบรับกระแสสไบไทยฟีเวอร์


นอกจากนี้ เตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในโอกาสฉลองครบรอบ 9 ปี กับแคมเปญ “Street & Sta9e”(สตรีทแอนด์สเตจ) ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการผนึกกำลังข้ามวงการครั้งสำคัญกับอุตสาหกรรมเพลงไทยในธีม “ฮิปฮอปเมืองกรุง ลูกทุ่งทองคำ” โดยได้ศิลปินแถวหน้าอย่าง “Z9” (นาย-ธนาคาร เอ้งฉ้วน) แรปเปอร์หนุ่มดาวรุ่งจากภูเก็ต “BLACKHEART”(แซม-ชัยพัฒน์ อินทรานุสรณ์) ดาวรุ่งฮิปฮอปเจนใหม่ และ ลำไย ไหทองคำ(อ้าย-สุพรรณษา เวชกามา) นักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อดัง มาร่วมสร้างความสนุกที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ความชื่นชอบที่หลากหลายของผู้เล่น Free Fire ทั่วประเทศ ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเกมที่เข้าใจและเข้าถึงใจคนไทยอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ คอนเทนต์ที่สร้างขึ้นจากอินไซต์ผู้เล่นไทยยังมีความน่าสนใจในระดับโลก เช่น ความร่วมมือกับแอนิเมชันจีนยอดนิยมอย่าง "ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน" (Soul Land) ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่ม Gen-Z ทั่วโลก รวมถึงโปรเจกต์พิเศษกับพี่เอก Heartrocker ยูทูบเบอร์ตัวท็อปของประเทศไทยที่ได้มาร่วมออกแบบไอเทมภายในเกมร่วมกันกับทีมงานไทย นำความเท่ที่เป็นเอกลักษ์ของ Heartrocker เข้ามาโลดแล่นภายในเกม ไม่ว่าจะเป็น หน้ากาก หูฟัง หรือเสียงพากย์ของพี่เอกภายในเกม ซึ่งเป็นความเท่ที่โดนใจผู้เล่นในระดับนานาชาติ

ทั้้งนี้ ยังมีอีกหลายหลายผลงานแฟชั่นไอเทมภายในเกม Garena Free Fire ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมไทยและได้รับความสนใจในระดับโลก อย่างเช่น กางเกงช้าง ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีและเป็น ไอเทมขายดีอันดับ 1 ในร้านค้าช่วงสงกรานต์ปี 2566

