Review: My Hero Academia All's Justice ศึกตัดสินของเหล่าฮีโร่

แนวเกม แอ็คชั่นต่อสู้
แพลตฟอร์ม PS5, Xbox Series, PC
เรตเกม ESRB: T เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป
หลังจากหลงตามกระแสแบทเทิลรอยัลไปหมาดๆในภาค Ultra Rumble ล่าสุดแฟรนไชส์เกมฮีโร่หมัดหนักก็ถึงคราวหวนคืนสู่เส้นทางที่ตนถนัด กับแนวต่อสู้อัดยับแบบไม่ต้องสนสิ่งอื่นใด
สำหรับเนื้อหาของเกม My Hero Academia All's Justice นั้นมันจะหยิบนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วง Final War Arc ซึ่งเป็นซีซั่นสุดท้ายของอนิเมะต้นฉบับมาถ่ายทอดตีแผ่ในรูปแบบของวิดีโอเกม โดยที่เริ่มต้นมาตัวเราจะก้าวเข้าสู่มหาศึกสงครามครั้งใหญ่ระหว่างฝั่งฮีโร่กับฝ่ายวายร้ายทันที และอย่างที่แฟนๆทุกท่านทราบกันดีว่าปลายทางสุดท้ายมันจะพาไปสู่ศึกตัดสินชี้ชะตา "เดกุ" ปะทะ "ชิการากิ" สองหนุ่มต่างขั้วผู้สืบทอดครอบครองพลัง One For All และ All For One
ระบบการต่อสู้จะเป็นรูปแบบแอ็คชั่นไฟท์ติ้ง 3 ต่อ 3 ที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากซีรีส์เกม My Hero One's Justice อีกทอดหนึ่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เล่นบังคับตัวละครวิ่งวนไปมาภายในฉากได้อย่างอิสระ สามารถผสมผสานท่าโจมตีปกติเข้ากับทักษะอัตลักษณ์เพื่อสร้างคอมโบเฉพาะตัว โดยยึดกติกาแพ้ทางกันแบบง่ายๆเหมือนการละเล่น เป่ายิ้งฉุบ นั่นคือท่าเคาน์เตอร์สวนกลับจะชนะการโจมตีปกติ การโจมตีปกติจะชนะท่าชาร์จทะลวงการ์ด และท่าชาร์จทะลวงการ์ดจะชนะท่าเคาน์เตอร์ วนกลับมาแบบงูกินหาง เราต้องคอยสังเกตเดาทางคู่ต่อสู้กันให้ดีๆ
สำหรับ Plus Ultra หรือท่าไม้ตายอัลติเมทจะมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งท่าอัลติเมทแบบทีมประสาน 3 คนเมื่อเก็บเกจครบสามช่องยังคงมีเหมือนเก่า แต่ระบบที่หายไปจนคนบ่นกันระนาวคือท่าอัลติเมท Plus Ultra 2 หลังเก็บเกจครบสองช่อง ส่งผลให้ในภาคนี้ทุกตัวละครจะเหลือท่าอัลติเมทให้ใช้งานเพียงแค่ท่าเดียวเท่านั้น หากเล่นเป็นเดกุคุณก็ต้องทนดูท่าอัลติขยับเกียร์แบบเดิมซ้ำๆจนเบื่อกันไปข้าง ถึงแม้ทีมงานจะให้เหตุผลว่าพวกเขาได้บรรจุใส่ระบบพาวเวอร์อัพระเบิดพลังชั่วขณะอย่าง Rising เข้ามาทดแทนให้แล้ว แต่ยังไงเรามองว่าทั้งระบบใหม่และเก่าทั้งคู่มันสามารถอยู่ร่วมกันในเกมเดียวกันได้ ไม่เห็นจำเป็นต้องตัดทิ้งอะไรออกไปเลย สาเหตุที่แท้จริงน่าจะเป็นเพราะพวกเขาอยากประหยัดงบลดต้นทุนซะมากกว่า
งานอาร์ตและโมเดลตัวละครยังคงรักษาสไตล์อนิเมะ 3D แบบดั้งเดิมเอาไว้ ซึ่งด้วยเทคโนโลยี Unreal Engine ที่ขยับอัปเกรดจากเวอร์ชัน 4 มาเป็นเลข 5 บรรดาฉากสังเวียนสภาพแวดล้อมจึงถูกยกระดับให้มีความสวยงามสมจริงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด่านสเตจพื้นผิวมันวาวที่มีการเล่นกับแสงเงาสะท้อน จนบางทีเรามัวแต่มองชื่นชมความงดงามของฉากจนลืมสังเกตคู่ต่อสู้ไปเลยก็มี
นอกเหนือจากโหมดแคมเปญ Story Mode เล่นไปตามเนื้อเรื่องแล้ว ภายในเกมยังมีกิจกรรมเสริมอื่นๆให้ผู้เล่นทำอีกมาก อาทิเช่น Team Up Mission โหมดที่ให้เราสวมบทก๊วนนักเรียน Class 1-A ชวนกันไปเคลียร์มิชชั่นแปลกประหลาดในโลกเสมือนจริง หรือว่าจะเป็น Archives Battle โหมดย้อนรำลึกภาพเหตุการณ์ดวลต่อสู้สุดประทับใจต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในจักรวาลมายฮีโร่ โดยทุกโหมดทุกกิจกรรมที่เราเข้าร่วมล้วนมอบของรางวัลตอบแทนเป็นเหรียญ Hero Coins ที่สามารถนำไปจับจ่ายซื้อหาปลดล็อคเสื้อผ้าชุดคอสตูมใหม่ๆให้กับตัวละครหรือพวกของประดับตกแต่งหน้าจอต่างๆที่วางขายภายในเมนู Customize นั่นเอง
ด้านโหมดออนไลน์ เราสามารถจับคู่ต่อสู้ท้าดวลกับผู้เล่นทั่วโลกได้ทั้งแบบแข่งอิสระ จัดอันดับ และสร้างห้องสู้กันเอง แม้มันฟังดูเหมือนเกมอื่นๆทั่วไป แต่ที่ไม่ปกติสำหรับเกมนี้นั่นคือปัญหาบัคการเชื่อมต่อที่ไม่ค่อยเสถียรนัก ระหว่างรอจับคู่คุณอาจพบเจอข้อความ Matching Failed เด้งขึ้นมาเป็นระยะๆ หรือขณะกำลังซัดกันอยู่ดีๆคุณอาจหลุดออกจากแมตช์กระทันหันพร้อมหน้าต่างแจ้งเตือน Network Error ภายหลังจากสอบถามค้นคว้าข้อมูลพบว่าผู้เล่นหลายคนบนหลายแพลตฟอร์มก็เจออาการแบบเดียวกัน บางท่านบอกมันเป็นมาตั้งแต่เกมภาคเก่าสมัยยุค PS4 แล้ว และเรื้อรังลามมาจนถึงเกมภาคใหม่ในยุคปัจจุบัน ซึ่งนับจากเดย์วันจนถึงตอนนี้ผ่านมาร่วมเดือนปัญหาข้อผิดพลาดดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขใดๆ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ยอดผู้เล่นหดหายลดไปเยอะพอสมควร
"My Hero Academia All's Justice ต่อให้มีตัวละครที่เยอะขึ้นและพัฒนาการด้านกราฟิกที่งดงาม แต่สุดท้ายมันยังคงหนีไม่พ้นปัญหาความน่าหงุดหงิดแบบเดิมๆ AI ศัตรูที่ยืนสแปมปุ่มสกิลใช้มันเป็นอยู่ท่าเดียว ระดับความยากที่เด้งโดดเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวโหด รวมถึงโหมดออนไลน์ที่ยังเป็นปัญหาคาราคาซังแก้ไม่หาย ทั้งหมดจึงส่งผลให้แฟรนไชส์นี้เป็นได้แค่เพียงฮีโร่ระดับล่างที่ไม่มีทางขยับเลื่อนขั้นไปอยู่ ณ จุดที่ตัวเองใฝ่ฝัน"
|เกมเพลย์
|8
|กราฟิก
|8
|จำนวนตัวละคร
|9
|เนื้อเรื่อง
|7
|โหมดออนไลน์
|6
|ภาพรวม
|7.6
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท บันไดนัมโค Bandai Namco Entertainment
