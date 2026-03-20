"ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" จุดกระแสเปิดตัวด้วยงาน "50 Elizabeth in L.A."

เน็ตมาร์เบิ้ล จัดงานเฉลิมฉลองรูปแบบออฟไลน์ครั้งใหญ่ในชื่อ "50 Elizabeth in L.A." ที่ L.A. LIVE ในวันที่ 14 มีนาคม สร้างความตื่นเต้นให้กับการเปิดตัวทั่วโลกสำหรับเกม RPG โอเพนเวิลด์สไตล์อนิเมะอย่าง "ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" (The Seven Deadly Sins: Origin)
งานนี้จัดขึ้นเพื่อขยายการรับรู้เกม ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin ในอเมริกาเหนือ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้เล่นในท้องถิ่นก่อนเกมเปิดตัวทั่วโลก โดย ณ สถานที่จัดงาน มีผู้แต่งกายคอสเพลย์เป็นเอลิซาเบธ หนึ่งในตัวละครที่น่าจดจำที่สุดของแฟรนไชส์ จำนวน 50 คน ร่วมเดินขบวนผ่านบริเวณ L.A. LIVE สร้างภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมดึงดูดความสนใจอย่างมากจากทั้งแฟน ๆ และผู้คนที่เดินผ่านไปมา
คอนเซปต์พาเหรดได้รับแรงบันดาลใจจากฉาก ‘ป่าความฝันสีขาว’ อันน่าจดจำจากซีรีส์ต้นฉบับ ซึ่งมีเอลิซาเบธหลายเวอร์ชันปรากฏตัวเพื่อทดสอบเมลิโอดัส การจำลองฉากนี้ในสถานที่จริงทำให้งานได้มอบความรู้สึกคิดถึงให้กับแฟน ๆ ที่ติดตามมานาน ในขณะเดียวกันก็เป็นการแนะนำแฟรนไชส์ที่ดึงดูดสายตาสำหรับผู้ชมหน้าใหม่อีกด้วย
ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินไปกับหลากหลายกิจกรรมภายในงาน รวมถึงโซนถ่ายภาพตามธีม, การสัมผัสเดโมเกมเพลย์, การแจกของที่ระลึก, และกิจกรรมจับฉลาก นอกจากนี้ การเฉลิมฉลองยังได้เชื่อมต่อแบบสด ๆ กับไลฟ์สตรีมสุดพิเศษฉลองเปิดตัวเกมในชื่อ ~From Britannia to L.A. Live~ แบ่งปันเอเนอร์จีจากสถานที่จัดงานให้กับผู้เล่นทั่วโลกแบบเรียลไทม์
หลังจากเปิดให้เล่นก่อนใครบน PlayStation 5 และ Steam ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม เกมศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เล่นที่ได้สำรวจรูปแบบการเล่นแบบโอเพนเวิลด์และฟีเจอร์การเล่นแบบร่วมมือกัน เกมมีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 มีนาคม ซึ่งจะขยายไปยังแพลตฟอร์มมือถือและสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ที่รองรับทั้งหมด
‘ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin’ (The Seven Deadly Sins: Origin) สร้างจาก IP มังงะและอนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง ‘The Seven Deadly Sins’ ที่มียอดขาย 55 ล้านก็อปปี้ทั่วโลก ผู้เล่นจะได้สำรวจทวีปบริทาเนียในโอเพนเวิลด์อันกว้างใหญ่ นำเสนอการต่อสู้แบบแท็กทีม, สกิลการผสมผสาน, และการสร้างทีมที่ปรับแต่งได้โดยใช้ตัวละครและอาวุธที่หลากหลาย พบกับองค์ประกอบการเล่นแบบผู้เล่นหลายคน อาทิ การรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อออกผจญภัยหรือต่อสู้กับเหล่าบอสไปด้วยกัน
