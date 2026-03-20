ไปให้สุด! ผุดเว็บไซต์สร้างมีม พร้อม DLSS 5 ทุกสิ่งที่คุณขอ

ถึงบริษัท Nvidia จะอธิบายยังไง ฝั่งเกมเมอร์สายปั่นก็ไม่ยอมหยุดล้อง่ายๆ เมื่อล่าสุดไปไกลถึงขั้นมีเว็บไซต์เครื่องมือ AI เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำมีมเกาะกระแส
ใครที่กำลังคิดไอเดียไม่ออกว่าจะสร้างมีม DLSS 5 อย่างไรดี วันนี้เราขอเสนอตัวช่วยอัจฉริยะที่สามารถแบ่งเบาภาระสมองของคุณ กับเครื่องมือ AI สุดปั่นที่มีชื่อว่า DLSS 5 Anything ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทดลองใช้งานฟรีผ่านแพลตฟอร์มเว็บไซต์ Hugging Face
ส่วนวิธีการสร้างมีมนั้นก็แสนสะดวกง่ายดาย เพียงแค่คุณคลิกเข้าไปที่ลิงค์เว็บไซต์ดังกล่าวแล้วเลือกอัปโหลดรูปภาพอะไรก็ได้ใส่เข้าไปในช่องด้านบน ไม่ว่าจะเป็นภาพสกรีนช็อตจากวิดีโอเกม โปสเตอร์ภาพยนตร์ หรือรูปถ่ายใดๆก็ตาม จากนั้นก็กดปุ่ม DLSS 5 it! เพื่อสั่งให้ระบบ AI ทำการประมวลผลออกมาเป็นภาพที่ดูสมจริงยิ่งกว่าเดิม
เท่าที่ทดลองดูนับว่าเครื่องมือ AI นี้มันทั้งฉลาดและสะดวกรวดเร็วใช้ได้เลยทีเดียว จากภาพพิกเซลหยาบๆก็แปรเปลี่ยนเป็นรูปใบหน้าคนจริงๆ ถึงแม้บางครั้งมันจะมโนหลุดกรอบออกนอกโลกไปบ้าง แต่ภาพรวมค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะกับเกม Dragon Quest VII Reimagined ที่เดิมทีทางสแควร์เอนิกส์รีเมคมาดีแล้ว AI มันกลับปรับให้สมจริงสุดขึ้นไปได้อีก อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ AI ดังกล่าวถูกลิมิตจำกัดให้ใช้งานฟรีได้แค่ไม่กี่ภาพต่อวัน ถ้าต้องการจำลองสร้างรูปปริมาณเยอะๆคงต้องลงทุนสมัครสมาชิก
สำหรับกระแสดราม่า DLSS 5 ที่กำลังระบาดหนักในช่วงนี้ จริงๆแล้วอาจเป็นพวกเราเองที่ตื่นตระหนกเกินไปเนื่องจากรายงานล่าสุดระบุว่า ทางบริษัท Capcom พวกเขาไม่เคยได้รับรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่อง DLSS 5 มาก่อนเลย และรู้สึกประหลาดใจพร้อมๆกับทุกคนตอนที่เห็นเกม Resident Evil Requiem ไปปรากฏตัวอยู่ในคลิปวิดีโอ นั่นหมายความว่าทาง Nvidia เป็นฝ่ายที่แอบหยิบนำภาพเกมไปปรับแต่งโดยพลการ ฉะนั้นเมื่อถึงคราว DLSS 5 เปิดใช้งานจริง ภาพเกมที่ถูกปรับและได้รับอนุญาตจากทีมพัฒนามันคงไม่สวยผิดแผกดูแปลกตาอย่างที่เห็นในเทรลเลอร์
ข้อมูลและภาพประกอบจาก thegamer
thegamer
