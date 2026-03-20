"Captain Tsubasa 2: World Fighters" เผยระบบดวลแข้งสุดเดือด ขายปี 2026 นี้

Bandai Namco ปล่อยตัวอย่างใหม่ของ "Captain Tsubasa 2: World Fighters" เผยเกมเพลย์และระบบการควบคุมที่พัฒนาต่อยอดจากภาคแรก เตรียมวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซีภายในปี 2026 นี้
ในตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของระบบเกมที่ต่อยอดจากภาคก่อน รวมถึงการควบคุมที่ง่ายและรูปแบบการเล่นที่สนุกสนาน นอกจากท่าทางพื้นฐาน การเลี้ยงลูก และการเข้าปะทะแล้ว ตัวอย่างเกมยังแสดงให้เห็นถึงระบบ Chain System ใหม่ล่าสุดที่เพิ่มเข้ามา นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ของเกม รวมถึงการต่อสู้เชิงกลยุทธ์กับผู้รักษาประตู และท่าทางพิเศษต่าง ๆ เช่น Super Move และ Miracle Action เพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่เข้มข้นที่สุดเท่าที่เคยมีมา
การควบคุมที่ง่ายดายด้วยปุ่มเดียวและการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ที่จะตัดสินชะตากรรมของการแข่งขันนั้นรวมอยู่ในตัวอย่างเกม สนุกไปกับทุกรายละเอียด เพราะการเชี่ยวชาญระบบเกมจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำสึบาสะและทีมของเขาไปสู่การเป็นแชมป์โลก
"Captain Tsubasa 2: World Fighters" จะวางจำหน่ายบน PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox SeriesX|S และ PC (Steam) ภายในปี 2026 นี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bandainamcoent.asia หรือติดตามทาง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*