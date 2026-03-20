"Crimson Desert" พร้อมวางจำหน่ายทั่วโลกแล้ววันนี้!

Pearl Abyss ประกาศวางจำหน่ายทั่วโลกสำหรับ "Crimson Desert" เกมแอ็คชั่นผจญภัยแบบ Open-World ใหม่ล่าสุด พร้อมให้เล่นแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Apple Mac, Epic Games Store และ ROG Xbox Ally
ผู้เล่นจะรับบทเป็นคลิฟฟ์ นักรบแห่งเกรย์เมนน์ กลุ่มคนจากภูมิภาคทางเหนือของเพลลูน ซึ่งเป็นรู้จักในด้านการยึดมั่นในสันติภาพและความสามัคคี Crimson Desert เริ่มต้นขึ้นจากการที่ความสงบสุขนั้นพังทลายลง โดยคลิฟฟ์จะต้องทำภารกิจในการรวมกลุ่มกับกลุ่มเกรย์เมนน์ของเขาและกอบกู้บ้านเกิดของพวกเขาคืนมา และเมื่อการเดินทางแผ่ขยายออก ผู้เล่นก็จะได้พบกับภัยคุกคามครั้งใหญ่ยิ่งกว่าที่ปรากฏในทวีปไพเวล
Crimson Desert ขับเคลื่อนด้วย BlackSpace Engine ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของสตูดิโอ โดยเกมจะมอบโลก Open World ที่ไร้รอยต่อพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่มีรายละเอียดเป็นอย่างมาก ตั้งแต่พื้นที่รกร้างอันกว้างใหญ่ เมืองอันคึกคัก ซากปรักหักพังโบราณ และวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการสร้างโลกที่มีชีวิตชีวาขึ้นมา
การต่อสู้ที่ลื่นไหลจะทำให้ผู้เล่นสามารถสร้างคอมโบได้ด้วยการใช้ดาบ ขวาน หอก อาวุธระยะไกล และการต่อสู้มือเปล่าในระยะประชิด การเตะ และการจับล็อก อีกทั้งการพัฒนาตัวละครก็มีความยึดหยุ่นเช่นเดียวกัน โดยผู้เล่นสามารถกำหนดทิศทางการเติบโตของตัวละครได้ผ่านการสำรวจและการผชิญหน้ากับบอส
การเดินทางนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสำรวจ ด้วยกลไกต่าง ๆ เช่น การปีนป่าย การร่อน และระบบการเคลื่อนไหวอื่น ๆ จะทำให้ผู้เล่นสามารถเดินทางไปรอบโลกได้อย่างอิสระ
ก่อนการวางจำหน่าย Crimson Desert ได้สร้างความสำเร็จเป็นอย่างมากด้วยการครองอันดับ 1 ยอดการสั่งซื้อล่วงหน้าบน PlayStation Store ในหลายภูมิภาครวมไปถึงสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น และเกาหลี นอกจากนี้ Crimson Desert ยังได้ไต่ชาร์ตอันดับเกมขายดีระดับโลกบน Steam และขึ้นเป็นอันดับหนึ่งใน Epic Games Store อีกด้วย
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*