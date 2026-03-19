"Seven Knights" อัปเดตคอลลาโบ "Solo Leveling" พร้อมให้เล่นแล้ว!

เน็ตมาร์เบิ้ล ประกาศถึงอัปเดตครอสโอเวอร์สำหรับเกม Collectible RPG ‘Seven Knights Re:BIRTH’ ในคอลแลปส์สุดพิเศษร่วมกับซีรีส์อนิเมะยอดนิยมอย่าง Solo Leveling พร้อมให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้
Solo Leveling เกิดขึ้นในโลกที่มี ‘เกต’ พอร์ทัลวิเศษที่เชื่อมต่อโลกมนุษย์และอีกมิติหนึ่ง โดยมีเหล่า ‘ฮันเตอร์’ ซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีพลังพิเศษ ออกท่องไปทั่วดินแดนต่าง ๆ เรื่องราวจะติดตามการเดินทางของซองจินอู ฮันเตอร์แรงค์ต่ำสุดที่มักถูกเรียกว่าเป็น ‘อาวุธสุดกากของมวลมนุษยชาติ’ ผู้ได้รับความสามารถพิเศษโดยบังเอิญและกลายเป็นผู้เดียวที่จะได้ ‘เลเวลอัป’ ซองจินอูผ่านพ้นอุปสรรคมากมาย จากฮันเตอร์ที่อ่อนแอที่สุดก็ได้พัฒนาขึ้นสู่การเป็นฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุด
สี่อัศวินจากอนิเมะ Solo Leveling ได้เดินทางเข้าสู่โลกแห่ง Seven Knights Re:BIRTH แล้ววันนี้ ร่วมต้อนรับสองอัศวินระดับตำนาน [จักรพรรดิเงา] ซองจินอู และ [นางระบำ] ชาแฮอิน และอีกสองอัศวินหายาก [ซัพพอร์ตเตอร์ที่จริงใจ] ยูจินโฮ และ [ทีมดูแลชายหาดแฮอุนแด] อีจูฮี
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองคอลแลปส์ร่วมกับ Solo Leveling ทาง Seven Knights Re:BIRTH กำลังจัดกิจกรรมภายในเกมมากมายที่พร้อมมอบรางวัลอันล้ำค่า ซึ่งรวมถึงกิจกรรมเช็กชื่อที่มอบซองจินอู ผู้เล่นยังสามารถรับชาแฮอินได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเนื้อเรื่อง ‘ฮันเตอร์และนักผจญภัย’ ที่มีไปจนถึงวันที่ 2 เมษายน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมิชชันคะแนนและกิจกรรมมิชชันพิเศษกำลังดำเนินอยู่ มอบโอกาสให้ผู้เล่นได้รับตั๋วเรียก Solo Leveling, หินอัปเกรดสกิลส่องแสง, และอีกมากมาย
อัปเดตครอสโอเวอร์ในครั้งนี้ยังเปิดตัวสัตว์เลี้ยงคอลแลปส์ ‘อิกริส’ ซึ่งสามารถรับได้ผ่านกิจกรรมครอสโอเวอร์ Solo Leveling อีกทั้งยังมีการเพิ่มอุปกรณ์ที่มาในธีม Solo Leveling สุดพิเศษอีกด้วย
สำหรับคอนเทนต์ครอสโอเวอร์เพิ่มเติม อัปเดตล่าสุดยังมีความท้าทายใหม่อย่าง เรดเซอร์ไพรส์ ซึ่งสามารถเริ่มได้โดยการเคลียร์เรดปกติ และเมื่อเรดเซอร์ไพรส์เกิดขึ้น หนึ่งในสามมอนสเตอร์บอสจะปรากฏตัวขึ้นแบบสุ่ม ผู้เล่นสามารถเลือกเซตและค่าความสามารถหลักของอุปกรณ์รางวัลเมื่อท้าทายเรดเซอร์ไพรส์ได้
เกม Seven Knights Re:BIRTH เป็นการสานต่อองค์ประกอบสำคัญจากฉบับออริจินัล เซเว่นไนท์ IP เรือธงของเน็ตมาร์เบิ้ลที่มียอดดาวน์โหลดสะสมทะลุ 100 ล้าน ไม่ว่าจะเป็น เนื้อเรื่อง, ตัวละคร, ระบบการต่อสู้, และกลไกหลัก พร้อมยกระดับประสบการณ์การเล่นเกม ด้วยภาพกราฟิกสุดตระการตาและฟีเจอร์เกมเพลย์ที่ทันสมัยตามเทรนด์ปัจจุบัน
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม Seven Knights Re:BIRTH ได้ที่ เว็บไซต์ทางการและฟอรัมเกม
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*