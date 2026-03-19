"Seal M on CROSS" เกม MMO บล็อกเชน พร้อมเปิดให้เล่นแล้ว!

PLAYWITH KOREA และ NEXUS ประกาศเปิดให้บริการ "Seal M on CROSS" เกม MMO ที่ผสานเทคโนโลยีบล็อกเชน สร้างระบบนิเวศที่ผู้เล่นสามารถสร้างมูลค่าได้ภายในเกม พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้ ทั้งบนมือถือและพีซี
"Seal M on CROSS" เป็นมือถือที่สืบทอดเอกลักษณ์จาก IP ต้นฉบับ Seal Online โดยหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพียงระยะเวลาประมาณ 1 เดือน มียอดผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 2.2 ล้านคน สะท้อนถึงกระแสความสนใจจากผู้เล่นทั่วโลกอย่างชัดเจน
จุดเด่นสำคัญของผลงานใหม่ชิ้นนี้คือ ‘ความเป็นมัลติแพลตฟอร์ม’ และ ‘การผสานเทคโนโลยีบล็อกเชน’ โดย ‘Seal M on CROSS’ รองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้ทั้งบน Android, iOS และ PC เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังได้นำแพลตฟอร์มบล็อกเชน ‘CROSS’ ของ NEXUS มาใช้ เพื่อยกระดับประสบการณ์การเล่นเกม จะไม่ได้เป็นเพียงการเล่นเพื่อความสนุกเท่านั้น แต่ยังสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วย
ตัวแทนจากทั้งสองบริษัทกล่าวว่า “ขอขอบคุณผู้เล่นทั่วโลกสำหรับการสนับสนุนอย่างล้นหลามตั้งแต่ช่วงเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า” พร้อมเสริมว่า “ด้วยกราฟิกสไตล์การ์ตูนเรนเดอร์ที่คงเอกลักษณ์ของต้นฉบับ ระบบคอมโบที่ให้ความรู้สึกการต่อสู้ที่สนุกเร้าใจ และประสบการณ์การสร้างมูลค่าใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม CROSS เรามั่นใจว่าจะสามารถตอกย้ำศักยภาพของ IP ‘Seal’ ในตลาดโลกได้อีกครั้ง”
