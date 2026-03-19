"Sonic Rumble Party" จัดแคมเปญร่วมกับ Jian Cha และ Grab เริ่มแล้ววันนี้

SEGA เปิดตัวแคมเปญพิเศษระหว่าง "Sonic Rumble Party" กับ Jian Cha และ Grab เพียงซื้อเครื่องดื่มที่ร่วมรายการรับรางวัลสุดพิเศษในเกม เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมจนถึง 5 เมษายนนี้ พิเศษเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้น
ในช่วงแคมเปญ หากซื้อเครื่องดื่มที่ร้าน Jian Cha ทุกสาขาในประเทศไทย หรือสั่งผ่าน GrabFood จะสามารถรับไอเทมพิเศษในเกม Sonic Rumble Party ได้ มีสิทธิพิเศษมากมายเตรียมไว้ให้คุณ ไม่ว่าจะเป็นไอเทมประจำสัปดาห์ ไอเทมตกแต่งสุดพิเศษ และโบนัสพิเศษเฉพาะ Grab เป็นต้น
■เครื่องดื่มครอสโอเวอร์ Jian Cha
เพื่อฉลองการครอสโอเวอร์ในครั้งนี้ ทาง Jian Cha จะพัฒนาเครื่องดื่มครอสโอเวอร์กับ Sonic Rumble Party ขึ้นมาใหม่ 2 ชนิด และในช่วงแคมเปญยังมีแก้วดีไซน์พิเศษลายตัวละครจาก Sonic Rumble Party ให้สะสม นอกจากนี้ เครื่องดื่มทุกเมนูที่ซื้อจาก Jian Cha ในช่วงแคมเปญ จะเข้าเงื่อนไขได้รับรางวัลในเกมทั้งหมด เชิญแวะที่ร้าน Jian Cha ใกล้บ้านกันได้เลย
■รางวัลประจำสัปดาห์ภายในเกมของ Jian Cha
ท่านที่ซื้อเครื่องดื่มจากร้าน Jian Cha ในช่วงแคมเปญ จะได้รับไอเทมพิเศษในเกมเป็นของขวัญ โดยรางวัลจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์ มาใช้โอกาสนี้สะสมไอเทมให้ครบกันเลย
■สิทธิพิเศษเฉพาะ GrabFood
ผู้ใช้ GrabFood จะได้เพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมใน Sonic Rumble Party เมื่อซื้อ Jian Cha ผ่าน GrabFood รับกระเป๋าส่ง Grab สุดพิเศษพร้อมแหวน 20,000 วงเป็นของขวัญไปเลย
*กระเป๋าส่ง Grab สามารถรับได้ระหว่างจัดครอสโอเวอร์
ยิ่งกว่านั้น สำหรับท่านที่เป็นสมาชิก GrabUnlimited เพียงแค่ใช้ GrabCoins บนแพลตฟอร์ม GrabFood ก็จะสามารถแลกรับไอเทมในเกม "สติกเกอร์โลโก้ Grab" ได้
■แคมเปญ Gift-With-Purchase
ในช่วงแคมเปญ หากซื้อเครื่องดื่มครอสโอเวอร์จาก Jian Cha 1 แก้วขึ้นไป และเครื่องดื่มใดก็ได้อีก 1 แก้วขึ้นไป (รวมอย่างน้อย 2 แก้ว) ในบิลเดียวกัน รับแผ่นรองแก้วครอสโอเวอร์สุดพิเศษเป็นของขวัญไปเลย 1 แผ่น
*สิทธิพิเศษนี้เป็นแบบมาก่อนได้ก่อน ซึ่งจำกัดเพียงสัปดาห์ละ 600 แผ่น และจะมอบให้เฉพาะท่านที่มียอดซื้อครบตามที่กำหนดเท่านั้น
Lucky Draw Giveaway
Jian Cha และ SEGA จะจัดแคมเปญของขวัญสุดพิเศษ โดยจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่จะได้รับตุ๊กตา SEGA Fave จากผู้เข้าร่วม รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมและข้อมูลอื่นๆ โปรดติดตามประกาศได้ที่ Jian Cha’s Instagram และ SEGA SEA’s Instagram
