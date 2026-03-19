"The Beginning After The End" ซีซัน 2 พร้อมฉายบน Crunchyroll 1 เม.ย.นี้

"The Beginning After the End (จุดเริ่มต้นหลังอวสาน)" อนิเมะจากเว็บตูนสุดฮิต เตรียมกลับมาสานต่อการผจญภัยของอาเธอร์ เลย์วิน ในซีซัน 2 ผลิตโดยสตูดิโอ A-CAT พร้อมฉายผ่านทาง Crunchyroll ในวันที่ 1 เมษายนนี้
ร่วมย้อนรอยการเดินทางของ 'อาเธอร์' ในเส้นทางแห่งการฝึกฝนสู่การเป็นนักผจญภัยสุดแกร่ง โดยเทรลเลอร์ล่าสุด แฟน ๆ จะได้เห็นภาพของเขากับจัสมิน เฟลมส์เวิร์ธ ที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่พิชิตศัตรูที่น่าสะพรึง และเหล่าสัตว์อสูรกระหายเลือด พร้อมกับการปรากฎตัวของเพื่อนร่วมทางกลุ่มใหม่สุดจินตนาการ พร้อมเปิดตัว ตัวละครใหม่ อย่าง บรัลด์, ซาแมนธา และไวโอ สู่สายตาแฟน ๆ ความพิเศษยังมาต่อเนื่อง เพราะเทรลเลอร์ยังจะเผยตัวอย่างสั้น ๆ ของเพลงเปิดล่าสุดในชื่อว่า “Sayonara janai hou ga ii” ผลงานการขับร้องโดยศิลปินชื่อดัง SIX LOUNGE
ตัวละครหลักให้เสียงพากย์โดย:
● ฟูจิวาระ นัตสึมิ เป็น อาเธอร์ เลย์วิน
● ฟุรุคาวะ มาโกโตะ เป็น เกรย์
● อิจิโนเสะ คานะ เป็น เทสเซีย เอราลิธ
● คินโจ ยามาโตะ เป็น เรย์โนลด์ เลย์วิน
● มาเอดะ เรนะ เป็น อลิซ เลย์วิน
● โอมิกาวะ จิอากิ เป็น จัสมิน เฟลมส์เวิร์ธ
● ทาคาฮาชิ ชินยะ เป็น ดูร์เดน วอล์คเกอร์
● คิมุระ ไทฮิ เป็น อดัม เครนช์
● โอกุระ มิยู เป็น เฮเลน ชาร์ด
● อาเคจิ ริโกะ เป็น แองเจลา โรส
● อิซาวะ ชิโอริ เป็น ซิลเวีย
ให้เสียงพากย์ตัวละครเพิ่มเติมในซีซัน 2 โดย:
● โอซากะ เรียวตะ เป็น บรัลด์
● ฮานาโมริ ยูมิริ เป็น ซาแมนธา
● นากามุตะ โมเอะ เป็น ไวโอ
● โทคุโดเมะ ชินโนสุเกะ เป็น เฟย์ริธ
เพลงประกอบ:
● เพลงเปิด (Opening Theme): “Sayonara janai hou ga ii” โดย SIX LOUNGE
● เพลงปิด (Ending Theme): “Futatsu no Michi” โดย 22/7
เรื่องย่อซีซัน 2:
อาเธอร์ก้าวสู่เส้นทางนักผจญภัยอย่างเต็มตัว เขาและจัสมินร่วมกันพิชิตภารกิจนับครั้งไม่ถ้วน พร้อมทั้งขัดเกลาฝีมือดาบและการควบคุมมานาให้แกร่งกล้า จนกระทั่งวันหนึ่ง บรัลด์ นักผจญภัยระดับ AA ได้ยื่นข้อเสนอให้พวกเขาเข้าร่วมภารกิจสำคัญ แม้อาเธอร์กับสหายของเขาจะเคลือบแคลงใจว่าทำไมพวกเขาจึงถูกเลือก แต่เขาก็ตัดสินใจตอบรับเพื่อให้เป็นภารกิจทิ้งทวนก่อนเข้าศึกษาในสถาบัน ทว่า กลับกลายเป็นจุดพลิกผันสู่โศกนาฎกรรมเกินจินตนาการที่กำลังรอคอยพวกเขาอยู่
เกี่ยวกับซีรีส์ THE BEGINNING AFTER THE END จุดเริ่มต้นหลังอวสาน:
อะนิเมะซีรีส์ชุดนี้สร้างสรรค์โดยอ้างอิงจากผลงานต้นฉบับของ TurtleMe และตีพิมพ์เผยแพร่โดย Tapas Entertainment สำหรับในซีซัน 1 นั้นได้รับเกียรติจาก โมโตนากะ เคย์ทาโร่ (Keitaro Motonaga) มานั่งแท่นผู้กำกับภายใต้การผลิตของ Studio A-CAT และได้ โคโนะ ทาคาฮาชิ (Takamitsu Kono) มาดูแลในส่วนการเรียบเรียงบทซีรีส์ พร้อมด้วย สุเอโอกะ มาซามิ (Masami Sueoka) ทำหน้าที่ผู้ออกแบบตัวละคร และ อินาอิ เคย์จิ (Keiji Inai) มาเป็นผู้ดูแลด้านดนตรีประกอบ
The Beginning After the End จุดเริ่มต้นหลังอวสาน เป็นเรื่องราวของ คิงเกรย์ (King Grey) ผู้สิ้นพระชนม์ไปอย่างมีปริศนาและได้กลับมาเกิดใหม่ในฐานะ อาเธอร์ เลย์วิน บนดินแดนแห่งเวทมนตร์ที่ชื่อว่า ดิแคทเธน (Dicathen) แม้เขาจะเริ่มต้นใช้ชีวิตในชาติที่สองเยี่ยงเด็กทารก ทว่า ภูมิปัญญาที่เคยมีในชาติที่แล้วยังติดมาในชาตินี้ด้วย เมื่อกาลเวลาผ่านไป เขาก็เริ่มเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังเวทมนตร์และสร้างเส้นทางเดินของตนเอง เพื่อหาหนทางแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตชาติของตน ร่วมผจญภัยไปกับอาเธอร์ใน Crunchyroll
