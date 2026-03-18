หยุดล้อ! "เจนเซน หวง" โดดป้อง DLSS 5 มันคือความงามที่ผู้สร้างเกมกำหนด

ประธานใหญ่ Nvidia ออกโรงแก้ข่าวที่หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีปรับปรุงภาพด้วย AI เวอร์ชันใหม่ล่าสุด ลั่นของจริงมันจะไม่เลอะเทอะจนเกินควบคุมอย่างที่กังวลกัน
สืบเนื่องจากงานเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ DLSS 5 ของบริษัท Nvidia ไปเมื่อวันก่อน ซึ่งทำเอาเกมเมอร์หลายท่านขนลุกขนพองถึงความเปลี่ยนแปลงระดับก้าวกระโดดจากหน้ามือเป็นหลังเท้าของเหล่าตัวละครในเกมดังทั้ง Resident Evil Requiem, Hogwarts Legacy ไปจนถึง Starfield ที่ดูสวยหล่อขึ้นแบบตะโกนภายหลังเปิดใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าว จนกลายเป็นไวรัลเกิดกระแสล้อเลียนผุดมีมตลกขึ้นทั่วโลกอินเทอร์เน็ตนั้น
ล่าสุดทาง "เจนเซน หวง" (Jensen Huang) ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Nvidia จึงไม่รอช้าลุกขึ้นมาดับไฟก่อนที่มันจะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้ โดยเขากล่าวให้สัมภาษณ์ในงาน GTC 2026 ระบุถึงกระแสต่อต้านด้านลบของชาวเน็ตที่มีต่อเทคโนโลยี DLSS 5 ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นความเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อนไปจากเจตนารมณ์ของเขา
"ก่อนอื่นเลย สิ่งที่พวกเขาคิดนั้นมันผิดถนัด เหตุผลก็เพราะตามที่ผมได้เคยอธิบายไปอย่างละเอียดว่า DLSS 5 นั้นมันคือการผสมผสานเท็กซ์เจอร์พื้นผิวและรูปทรงเรขาคณิต รวมถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเกมนั้นๆด้วย AI ในแบบที่เราสามารถควบคุมได้"
"ตัวนักพัฒนาสามารถปรับแต่งการรังสรรค์ของ AI ให้เหมาะสมเข้ากับอาร์ตสไตล์ภายในเกมของพวกเขาได้ DLSS 5 เพียงแค่เสริมเติมแต่งในสิ่งที่ตัวเกมเป็นอยู่แล้ว มันไม่ได้มาเพื่อเปลี่ยนแปลงงานศิลป์ของเกม นี่ไม่ใช่การประมวลผลทับภายหลัง แต่มันคืองานสร้างสรรค์ที่ควบคุมได้ในระดับ Geometry" หวง กล่าว
กล่าวโดยสรุปเทคโนโลยี DLSS 5 จะถูกควบคุมกำกับโดยนักพัฒนาเกม มิได้ปล่อยให้ AI เจนฯภาพขึ้นมาแบบอิสระเสรี ฉะนั้นความสวยงามที่พวกเราเห็นนั่นคือความตั้งใจของทีมผู้สร้างเอง อย่างไรก็ตาม ในคลิปวิดีโอเปิดตัวทางค่ายเขียวคงมันส์มืออยากโชว์เหนือมากไปหน่อย ภาพที่ได้ออกมาจึงดูสวยเวอร์วังเกินหน้าเกินตาแบบไม่เกรงใจทีมพัฒนา
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
thegamer
tomshardware
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*