"The Convenience Store" หนังระทึกขวัญจากเกมดัง เข้าฉายในไทย 9 เม.ย.นี้

ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ พร้อมเปิดประสบการณ์หลอนกับ "The Convenience Store : มันแอบอยู่ในร้าน" ภาพยนตร์ดัดแปลงจากเกมดังในชื่อเดียวกัน เตรียมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ วันที่ 9 เมษายนนี้
กะดึกที่เงียบที่สุด…
อาจไม่ใช่กะที่ปลอดภัยที่สุด
เมื่อพนักงานร้านสะดวกซื้อเริ่มรู้ว่า
“ลูกค้าบางคน”…ไม่ใช่คน
"The Convenience Store : มันแอบอยู่ในร้าน" เล่าเรื่องราวของ พนักงานพาร์ทไทม์กะดึกที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ที่อยู่ดี ๆ ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดในร้าน พร้อมกับมี เมมโมรี่การ์ด ปริศนาส่งมาหาเธอ ซึ่งเธอต้องหาทางไขความลึกลับสุดหลอนนี้ให้ได้ภายใน 4 วัน ไม่ฉะนั้น กะดึกที่นี่ เธออาจจะไม่ได้ออกไปแบบมีชีวิต
"The Convenience Store : มันแอบอยู่ในร้าน" สร้างจากเกมสยองขวัญชื่อดังเมื่อปี 2020 ของสตูดิโอ Chilla’s Art นำแสดงโดย มินามิ โคโตนะ และกำกับโดย นางาเอะ จิโร่ จาก Kisaragi Station
"The Convenience Store : มันแอบอยู่ในร้าน" เตรียมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ 9 เมษายนนี้
