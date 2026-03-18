"Monopoly: Star Wars" สงครามอวกาศฉบับเกมเศรษฐี ขาย 11 มิ.ย.นี้

Ubisoft เปิดตัว "Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains" เกมเศรษฐีที่มาในธีม Star Wars มาพร้อมตัวละครดังภาพยนตร์ให้ผู้เล่นได้จัดทีมวางกลยุทธ์เพื่อคว้าชัยชนะ เตรียมวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซีในวันที่ 11 มิถุนายนนี้
ตัวเกมพัฒนาโดย Behavior Interactive และ Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains จะพาผู้เล่นไปสู่กาแล็กซี่ของ Star Wars ด้วยกระดาน Monopoly ที่ปรับแต่งมาพิเศษและอัดแน่นไปด้วยสถานที่เด่น ๆ จากมหากาพย์สงครามกาแล็กซี่ โดยเกมเพลย์สุดคลาสสิกของ Monopoly จะถูกตีความใหม่ด้วยประสบการณ์แบบภาพยนตร์สุดตื่นเต้น รวมถึงห้วงอวกาศในธีมพิเศษ และยังมีองค์ประกอบที่เต็มไปด้วยพลวัตซึ่งจะทำให้ประสบการณ์ของผู้เล่นสดใหม่ตั้งแต่เริ่มจนจบเกม
ผู้เล่นสามารถเลือกได้จากบรรดาตัวละครมากมายของ Star Wars ไม่ว่าจะฝั่งตัวเอกหรือวายร้ายก็ตาม ตั้งแต่ลุค สกายวอล์คเกอร์ (Luke Skywalker) และเจ้าหญิงเลอา (Princess Leia) ไปจนถึงดาร์ธ เวเดอร์ (Darth Vader) และดาร์ธ มอล (Darth Maul) ตัวละครแต่ละตัวจะมาพร้อมความสามารถเฉพาะตัวที่จะเสริมกลยุทธ์ให้กับทีมและสามารถพลิกกระแสการเล่นให้คุณได้เปรียบในทุกการทอยเต๋า
ด้วยโหมดแข่งขันแบบ 2v2 และ 3v3 ซึ่งเล่นได้ทั้งแบบออนไลน์และนั่งเล่นด้วยกัน เกมเพลย์แบบดั้งเดิมจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเกมที่อัดแน่นไปด้วยแอ็กชัน การปะทะกันด้วยกลยุทธ์ที่ทีมเวิร์กและการผสมผสานความสามารถฮีโร่จะมีบทบาทสำคัญมาก ทุกเทิร์นจะมาพร้อมเดิมพันที่สูงเพราะทรัพย์สินอาจเปลี่ยนมือได้ในพริบตา ส่วนอีเวนต์ GO ก็จะเพิ่มความพลิกผันให้กับเกม ด้วยกลยุทธ์แบบทีมที่วิวัฒนาการไปอีกขั้น และเซอร์ไพรส์ที่มี คุณจะมีเหตุผลในการกลับมาขอเล่นอีกสักตาทุกครั้งแน่นอน
Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains จะวางจำหน่ายในวันที่ 11 มิถุนายนนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1 และ 2, GeForce Now รวมถึงบน Windows PC ผ่าน Ubisoft Store, Epic Games Store และ Steam ติดตามการเผยรายละเอียดฉบับเต็มได้ในวันที่ 29 เมษายนนี้ ทาง http://news.ubisoft.com/
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*