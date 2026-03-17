"Dragon Quest Smash/Grow" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าบนมือถือ

ใกล้วันเปิดจริงเข้ามาทุกที! สำหรับเกมอาร์พีจีผู้กล้าในแบบฉบับโร้กไลต์เล่นผ่านหน้าจอสัมผัส ซึ่งดูจากตัวอย่างใหม่แล้วมันช่างน่าเล่นจริงๆ
Square Enix ประกาศเปิดให้ผู้เล่นลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับการมาถึงของ Dragon Quest Smash/Grow ผลงานเกมโร้กไลต์อาร์พีจีแนวตั้งในจักรวาลดราก้อนเควสต์ ที่มีกำหนดแผนเปิดให้บริการดาวน์โหลดเล่นฟรีภายในปี 2026 ทั้งบนระบบ iOS และ Android
ผู้เล่นจะได้ผจญภัยในดันเจี้ยนที่เรียกว่า "รอยแยก" ซึ่งปรากฏขึ้นทั่วดินแดน เพื่อหวังฟื้นฟูความสงบสุขให้กับโลกใบนี้ เราจะได้ออกแอ็คชั่นตะลุยดงฝ่าฝูงมอนสเตอร์ กำจัดพวกมันด้วยท่าโจมตี Coup de Grâce อันเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ และพัฒนาตัวละครของคุณด้วยระบบ พร (Blessings) ที่จะสุ่มให้มาไม่ซ้ำกันในแต่ละรอบ
ตัวเกมจะมีระบบ อาชีพ (Vocations) ให้คุณสร้างปาร์ตี้ในฝันที่รวมหลากหลายทักษะอาชีพเข้าไว้ด้วยกัน คุณสามารถอัปเกรดเพิ่มเลเวล รวมถึงปลดล็อกโหนดเพื่อเสริมความสามารถของแต่ละอาชีพได้ นอกจากนี้ใน ภารกิจร่วมมือ (Cooperative Quests) คุณยังสามารถผนึกกำลังจับมือกับผู้เล่นออนไลน์อีก 3 คนเพื่อฟันฝ่าบรรลุภารกิจสุดเร้าใจไปด้วยกัน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
