ไทยผงาด! คว้าแชมป์โลกการ์ด "วันพีช" รับการ์ดสุดแรร์ใบเดียวในโลก

ปิดฉาก One Piece Card Game World Championship 2025-26 การแข่งขันระดับโลกของการ์ดเกม "วันพีช" ยอดฝีมือชาวไทย "Wasinha" สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ได้สำเร็จ พร้อมรับ "การ์ดลูฟี่" สุดแรร์ที่มีใบเดียวในโลก
การแข่งขัน One Piece Card Game World Championship 2025-26 จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม ที่ผ่านมา โดย "Wasinha" หรือน้อง "วสิน" เลือกใช้เด็ค "Imu Black" เป็นเด็คคู่ใจในการสู้ศึกครั้งนี้ ซึ่งเจ้าตัวได้เผยบันทึกเส้นทางผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวที่โชว์ให้เห็นความนิ่งและฝีมือที่เหนือชั้น
• รอบแบ่งกลุ่ม (R1-R5): ทำสถิติชนะรวด 4 นัด ก่อนพ่ายให้กับเด็ค Ace (Red/Blue) ของผู้เล่น zhngbjn01085180
• รอบ Top 8: เอาชนะ Boa (Yellow/Blue) หลังจากคู่แข่งเล่นพลาดในจังหวะสำคัญ
•รอบ Top 4: กลับมาเจอกับ Ace (Red/Blue) ของผู้เล่น zhngbjn01085180 อีกครั้ง ซึ่งเจ้าตัวเผยว่า "เป็นเกมที่ตื่นเต้นที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาในชีวิต"
•รอบชิงชนะเลิศ: เจอกับ Tee Han Yong ตัวแทนจากสิงคโปร์ที่ใช้เด็ค Luffy Up (Blue/Purple) ซึ่งหนุ่มไทยโชว์ความเฉียบคม ปิดเกมคว้าแชมป์โลกไปอย่างสวยงาม
หลังคว้าชัยชนะ Wasinha ยังได้โพสต์ข้อความขอบคุณเบื้องหลังความสำเร็จ ทั้งทีมงาน, ครอบครัว, เพื่อนฝูง และแฟนสาว ที่คอยอยู่เคียงข้างและสนับสนุนมาโดยตลอด
การคว้าแชมป์ครั้งนี้นอกจากสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้ว ยังได้รับรางวัลสุดยิ่งใหญ่อย่าง "การ์ดลูฟี่ World Champion" ที่มีเพียงใบเดียวในโลก ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลและเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลก โดยเป็นการ์ดที่จะมอบให้กับผู้ชนะในการแข่งขันเท่านั้น ซึ่งมีข้อความระบุไว้ว่า CONGRATULATIONS!You're the World Champion!! คาดว่าในวงการนักสะสมอาจให้ราคาสูงถึง 10 ล้านบาท
