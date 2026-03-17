Xbox เผยข้อมูล Project Helix คอนโซลเจนใหม่เล่นเกมพีซีได้

ในงาน Game Developers Conference 2026 (GDC 2026) ที่เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ซึ่งเพิ่งปิดฉากลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ Xbox ได้ประกาศวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมเกม พร้อมเผยข้อมูลของเครื่องคอนโซลรุ่นใหม่ Project Helix
โดย Jason Ronald รองประธานฝ่าย Next Generation ของ Xbox ได้ขึ้นกล่าวภายในงาน เพื่อแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับทิศทางของการเล่นเกมในอนาคต พร้อมอัปเดตความคืบหน้าของเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม Xbox ที่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมยุคถัดไป
ไฮไลต์สำคัญจากงาน Game Developers Conference 2026 สามารถสรุปได้ดังนี้:
Project Helix: คอนโซลเจเนอเรชันใหม่ของ Xbox
• ภายใน Keynote ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าของคอนโซลเจเนอเรชันถัดไป ภายใต้ชื่อ Project Helix ซึ่งทีมงานกำลังพัฒนาเพื่อผลักดันขีดจำกัดของเทคโนโลยีด้านการเรนเดอร์และการจำลองโลกเสมือน โดยคอนโซลรุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับทั้งเกมจากคอนโซล Xbox และเกมบนพีซี พร้อมมอบประสิทธิภาพระดับแนวหน้าและเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของการเล่นเกมบนคอนโซล
• ภายใต้ความร่วมมือระยะยาวกับ AMD Project Helix จะขับเคลื่อนด้วยชิป System-on-a-Chip (SoC) ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ โดยพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยี DirectX และเทคโนโลยี FSR เจเนอเรชันใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของ Ray Tracing พร้อมผสานความสามารถด้าน AI เข้ากับกระบวนการประมวลผลกราฟิกโดยตรง ส่งผลให้โลกภายในเกมมีความสมจริงและลื่นไหลมากยิ่งขึ้น
• ทั้งนี้ Xbox มีแผนจะส่งมอบฮาร์ดแวร์เวอร์ชัน Alpha ให้กับนักพัฒนาในปี 2027
การรักษามรดกของ Xbox และการเล่นเกมข้ามอุปกรณ์
• Xbox ยังคงมุ่งมั่นในการรักษามรดกของแพลตฟอร์ม โดยตั้งเป้าให้เกมจาก 4 เจเนอเรชันของ Xbox สามารถเล่นต่อไปได้ในอนาคต พร้อมเตรียมเปิดตัววิธีใหม่ ๆ ที่จะทำให้ผู้เล่นสามารถกลับไปสัมผัสเกมระดับตำนานจากอดีตของ Xbox ได้อีกครั้งในช่วงปลายปีนี้
• ขณะเดียวกัน Xbox ยังเดินหน้าลดเส้นแบ่งระหว่างการเล่นเกมบนคอนโซลและพีซี เพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อในทุกอุปกรณ์ แนวทางดังกล่าวยังช่วยให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงผู้เล่นจำนวนมากขึ้น พร้อมช่วยลดความซับซ้อนในการพัฒนาเกม
เปิดตัว Xbox Mode บน Windows 11
• อีกหนึ่งนวัตกรรมสำคัญที่ถูกประกาศในครั้งนี้คือ Xbox Mode บน Windows 11 ซึ่งจะเริ่มทยอยเปิดตัวในบางตลาดตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป
• Xbox Mode มอบประสบการณ์ Xbox ที่คุ้นเคยให้กับผู้เล่นผ่านอินเทอร์เฟซแบบเต็มหน้าจอที่ออกแบบมาให้ใช้งานกับคอนโทรลเลอร์ได้อย่างเหมาะสม พร้อมช่วยให้ผู้เล่นสามารถสลับระหว่างการทำงานและการเล่นเกมได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันยังคงรักษาความเปิดกว้างและความยืดหยุ่นของระบบ Windows ไว้
เกมใหม่และระบบ Xbox Play Anywhere
• ในปีนี้ Xbox เตรียมเปิดตัวเกมใหม่จำนวนมาก ตั้งแต่แฟรนไชส์ระดับตำนานอย่าง Halo และ Gears of War ไปจนถึงเกมจากพันธมิตรทั่วโลก รวมถึงผลงานจากนักพัฒนาอินดี้ เช่น Mixtape และ Crimson Desert
• ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมเหล่านี้ได้บนหลากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะผ่านการซื้อเกม การสมัครสมาชิกอย่าง Xbox Game Pass หรือผ่านร้านค้าเกมอื่น ๆ ชั้นนำ
• นอกจากนี้ ระบบ Xbox Play Anywhere ยังช่วยให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมเดียวกันได้อย่างต่อเนื่องบนหลายอุปกรณ์ โดยความคืบหน้าในเกมจะถูกบันทึกและซิงก์ไปทุกที่ ปัจจุบันมีเกมในระบบนี้มากกว่า 1,500 เกม และมีทีมพัฒนากว่า 500 ทีมที่เปิดตัวเกมผ่านระบบดังกล่าวแล้ว
Xbox ได้พัฒนาและปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ผู้เล่นในทุกแพลตฟอร์ม และในอนาคตยังคงมุ่งเน้นการสนับสนุนเกม ครีเอเตอร์ และสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อในทุกอุปกรณ์
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Xbox และ Windows ในงาน GDC 2026 ได้ที่
• https://schedule.gdconf.com/session/building-for-the-future-with-xbox-presented-by-microsoft-xbox/917994
• https://news.xbox.com/en-us/2026/03/11/project-helix-building-next-generation-of-xbox/
