VALORANT เปิดตัว "MIKS" เอเจนท์พลังเสียงสาย Controller คนใหม่

ในช่วง Grand Finals ของ VALORANT Champions Santiago ทาง Riot Games และ VALORANT ได้เปิดตัวเอเจนท์ใหม่ล่าสุดอย่าง Miks Controller ผู้มาพร้อมพลังเสียงที่พร้อมสั่นสะเทือนสนามรบ เตรียมเข้าสู่เกม 18 มีนาคมนี้
Miks คือเอเจนท์จากโครเอเชียที่พร้อมขึ้นเวทีด้วยความมุ่งมั่นอันเร่าร้อนและพลังคลื่นเสียงอันทรงพลัง เขาไม่ได้แค่ควบคุมพื้นที่ แต่ควบคุมจังหวะของทั้งทีม รวมทุกคนให้เดินเกมอย่างพร้อมเพรียง และเปลี่ยนทุกไฟต์ให้กลายเป็นจังหวะของตัวเอง รับชมซีเนมาติกเปิดตัวพร้อมเพลง “Clarity (VALORANT x BUNT. Remix)” การตีความใหม่ของเพลงระดับไอคอนจาก Zedd โดย BUNT. ดีเจและโปรดิวเซอร์ดาวรุ่ง ที่เติมกลิ่นอาย VALORANT เข้าไปอย่างชัดเจน
ดนตรีคือพลัง และพลังคือ Miks
“ผมรักเกมมาทั้งชีวิต และ VALORANT คือหนึ่งในโลกที่ผมกลับมาเสมอ การได้สร้างเพลงให้เกมนี้คือเกียรติอย่างแท้จริง” BUNT. กล่าว
ด้าน Jonny Altepeter หัวหน้าฝ่ายดนตรีของ Riot Games เสริมว่า “สำหรับ Miks เราต้องการขับเน้นเอกลักษณ์ด้านเสียงที่มีชีวิตชีวาของเขา รีมิกซ์คือแนวทางที่สมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะกับเพลงอย่าง ‘Clarity’ ที่เต็มไปด้วยพลังและออร่าที่ปฏิเสธไม่ได้ BUNT. ถ่ายทอดมันออกมาในแบบที่ทั้งชวนให้นึกถึงอดีต และเป็น VALORANT อย่างชัดเจน”
ด้าน Kevin Meier นักออกแบบเกมของ VALORANT กล่าวเสริมอีกว่า “เราเริ่มต้นจากการสร้างดนตรีขึ้นมาก่อน แล้วดึงองค์ประกอบที่โดดเด่นที่สุดออกมาใช้เป็นพื้นฐานของเอฟเฟกต์สกิล ดนตรีคือหัวใจของตัวตน Miks และจะเป็นส่วนสำคัญในเรื่องราวของเขาที่ผู้เล่นจะได้ค้นพบต่อไป”
ความสามารถของ Miks
Harmonize: ติดตั้ง Harmonize เล็งเป้าไปที่เพื่อนร่วมทีมแล้วกดยิงเพื่อเปิดใช้งาน Combat Stim ให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีม ซึ่งจะรีเฟรชทุกครั้งที่ฆ่าได้ กดโหมดยิงเสริมเพื่อมอบ Combat Stim ให้กับตัวเอง
M-pulse: ติดตั้ง M-pulse กดโหมดยิงเสริมเพื่อสลับระหว่างการมอบสถานะกระทบกระเทือนและการฮีล กดยิงเพื่อขว้างอุปกรณ์ เมื่อตกลงพื้น M-pulse จะส่งคลื่นเสียงออกไป ทำให้ผู้เล่นติดสถานะกระทบกระเทือนหรือได้รับการฮีล
Waveform
• PC: ติดตั้งอุปกรณ์กำหนดเป้าหมายบนแผนที่ กดยิงเพื่อกำหนดตำแหน่ง กดโหมดยิงเสริมเพื่อปล่อยควันในตำแหน่งที่เลือก
• คอนโซล: ติดตั้งอุปกรณ์กำหนดเป้าหมายบนแผนที่ กดโหมดยิงเสริมเพื่อกำหนดตำแหน่ง กดยิงเพื่อปล่อยควันในตำแหน่งที่เลือก
Bassquake: ติดตั้ง Bassquake กดยิงเพื่อสะสมพลังและปลดปล่อย Sonic Radiance ไปข้างหน้า ซึ่งจะกระแทกศัตรูให้ถอยหลัง พร้อมติดสถานะถูกจำกัดการได้ยินและสโลว์
Miks จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 มีนาคม 2026 ใน Season 2026 // Act 2 โดย Act ใหม่นี้ยังมาพร้อม:
• คอลเลกชัน Blackthorn
• แบทเทิลพาสใหม่ที่ประกอบด้วยไอเทมอย่าง
- Soulburst Bandit
- Dragon Gate Phantom
- การ์ด Flick of the Wrist และอีกมากมาย
