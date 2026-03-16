"Prism 2033" แฟนตาซี MMO ทะลุโลก ที่ทุกสิ่งเกิดและดับไปตามเวลา

โปรเจกต์เกมออนไลน์น้องใหม่สุดทะเยอทะยานจากจีน ซึ่งชูจุดเด่นตรงความเป็นแฟนตาซีรวมทุกสิ่งอย่าง ให้ผู้เล่นเติบโตมีลูกสร้างครอบครัวท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่พร้อมแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด
CyberNest Entertainment ทีมพัฒนาสายเลือดมังกร ออกมาประกาศเปิดตัว Prism 2033 ผลงานเกมแนว MMORPG เน็กซ์เจนสุดล้ำในจักรวาลไซไฟคู่ขนานที่ถูกสร้างบนสถาปัตยกรรม Unreal Engine 5 โดยตัวเกมเตรียมแผนพัฒนาลงให้เล่นทั้งบนแพลตฟอร์ม PC รวมถึงอุปกรณ์ iOS และ Android
เรื่องราวของเกมเริ่มขึ้นใน Flux City มหานครขนาดใหญ่ที่เปรียบเสมือนฮับศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างโลกคู่ขนานมากมาย ผู้เล่นจะได้สวมบทนักสืบหน้าใหม่ในสังกัด Harbor Agency ผู้ต้องทำงานร่วมมือกับสมาชิกคนอื่นๆในหน่วยเพื่อออกไปทำภารกิจ ไขคดีปริศนา เปิดเผยความลับ และสร้างเส้นทางของคุณเองในจักรวาลคู่ขนานที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ตั้งแต่โลกไฮเทคไซเบอร์พังค์ยันดินแดนแฟนตาซีโบราณ
ในการเคลียร์ภารกิจระดับความยากสูง ผู้เล่นสามารถจัดทีมสร้างปาร์ตี้เพื่อร่วมมือผจญภัยท่องสำรวจดินแดนลึกลับไปกับผู้เล่นออนไลน์คนอื่นๆ นอกจากนี้ตัวเกมยังมีระบบกิลด์รวมพลระดมกำลังนำทัพกองยานอวกาศเข้าเปิดศึกต่อสู้ในสงครามแคลนขนาดใหญ่
หัวใจหลักของเกมอยู่ที่การหยิบนำเทคโนโลยี AI สมัยใหม่มาปรับประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้เหล่าตัวละคร NPC ภายในเกมมีความตระหนักรู้และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับทุกเหตุการณ์ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดเพลิงไหม้พวกเขามักจะตื่นตระหนกตกใจ รวมไปถึงยังสามารถมีความรักผูกพันกับผู้เล่นได้จนเลยเถิดถึงขั้นแต่งงานมีครอบครัวด้วยกัน โดยลูกของคุณก็จะสืบทอดรูปลักษณ์มาจากพ่อแม่ด้วย
ขณะเดียวกันโลกสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆรอบตัวคุณก็ยังมีชีวิตและวัฏจักรของมันเอง ต้นไม้ที่คุณเห็นข้างทางจะมีการเจริญเติบโตเบ่งบานและเหี่ยวเฉาร่วงโรยไปตามฤดูกาล เช่นเดียวกับเหล่ามนุษย์ NPC ทั้งหลายที่สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่และแก่ชราไปตามเวลา แม้คอนเซปต์พวกนี้มันจะฟังดูน่าทึ่งทีเดียว แต่ก็ต้องมารอลุ้นตอนตัวเกมพัฒนาเสร็จสมบูรณ์อีกทีว่ามันจะทำได้อย่างที่พูดและที่สำคัญมันจะเล่นสนุกอย่างที่คุยไว้หรือเปล่า?
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
